Tour de France 2022 : carte du parcours, rumeurs… Le point avant la présentation

TOUR DE FRANCE 2022. L'heure de la grande présentation du parcours de la prochaine Grande Boucle de cyclisme a bientôt sonné. Si le grand départ aura lieu à Copenhague, au Danemark, les contours du reste du tracé sont encore flous. Dates, villes-étapes... Voici ce que l'on sait.

[Mis à jour le 12 octobre 2021 à 17h09] Où passera le Tour de France 2022 ? Les amoureux de cyclisme seront rapidement fixés puisque la présentation du parcours officiel sera effectuée ce jeudi 14 octobre à partir de 11h30, au Palais des Congrès de Paris, par Christian Prudhomme, le directeur de course. Il n'y aura pas de suspense concernant le lieu du départ puis les organisateurs ont déjà annoncé il y a de longs mois que le Grand Départ serait donné de Copenhague, au Danemark, qui avait initialement été choisie pour 2021 avant d'être supplée par Brest pour des raisons d'ordre sanitaire. Pour le reste, la carte détaillée du parcours reste encore assez mystérieuse et sa divulgation sera sans nul doute suivie de près par les principaux favoris de la course, qui guetteront les profils des étapes pour mesurer un peu mieux leurs chances de bien figurer l'été prochain.

Le Tour de France se déroule traditionnellement dans les trois premières semaines du mois de juillet. Seule l'édition 2020 a dérogé à la règle, l'épidémie de coronavirus ayant obligé les organisateurs à décaler la course en septembre. Pour l'édition 2022, départ à l'étranger oblige, le départ n'aura pas lieu un samedi mais un vendredi, le 1er juillet 2022. L'arrivée sera jugée le dimanche 24 juillet 2022.

Deux éléments sont déjà certains concernant le Tour de France 2022 : le départ sera donné de Copenhague, et l'arrivée aura lieu, comme d'habitude, sur les Champs-Elysées, à Paris. Les organisateurs ont également indiqué que les trois premières étapes se dérouleraient au Danemark, avec d'abord un contre-la-montre dans la capitale, puis une étape entre Roskilde et Nyborg, et une autre entre Vejle - Sonderborg. Pour le reste, rien n'est officiel mais les rumeurs vont bon train, notamment sur le site velowire.com qui s'est fait une spécialité de ce genre d'enquête.

Arès le Grand Départ au Danemark, le Tour de France 2022 pourrait ainsi faire son entrée sur le territoire national par le département du Nord, avec probablement au moins une étape comportant des secteurs pavés avant de mettre le cap sur l'Est du pays (La Planche des Belles Filles), puis les Alpes, (une arrivée à l'Ape d'Huez est évoquée), un passage par la Lozère (Mende), les Pyrénées (avec une arrivée à Lourdes-Hautacam ?), et un contre-la-montre à Rocamadour la veille de l'arrivée à Paris.

Seuls les tracés des trois premières étapes de cette 109e édition du Tour de France cycliste ont pour le moment été dévoilées :

Voici le programme des étapes de ce Tour de France 2022 qui sera bien sûr complété après la présentation de jeudi :