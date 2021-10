Tour de France 2022 : voici le parcours officiel et la carte détaillée

TOUR DE FRANCE 2022. La carte et le parcours détaillé de la prochaine Grande Boucle ont été dévoilés ce jeudi. Liste des étapes, dates… Le départ sera donné du Danemark. Les pavés et l'Alpe d'Huez seront notamment au programme. Découvrez le tracé officiel.

???? Here is is, the ???????????????????????????????? ???????????????????? of the #TDF2022 ! ???? Voici le ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? du #TDF2022 ! pic.twitter.com/4eccacs9Ip

Tour de France 2022 : les infos en direct

14:00 - Rendez-vous le 1er juillet 2022 ! C'es la fin de ce live, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ! Le rendez-vous est fixé au 1er juillet prochain pour le départ de ce Tour de France 2022, qui s'annonce particulièrement spectaculaire.

13:55 - Alaphilippe : "Une première semaine qui m'inspire beaucoup" Julian Alaphilippe s'est réjoui du tracé de ce Tour de France 2022 : "Le parcours me plaît, c’est un beau tracé avec une première semaine qui s’annonce intéressante : chrono, bordure, pavés, arrivée pour puncheurs… Ça va être chouette ! Il faudra être fort dans le chrono. En règle générale, c’est un très beau tracé et une première semaine qui m’inspire beaucoup. J’ai hâte de récupérer de cette saison et de commencer les reconnaissances".

13:49 - Bonnamour : "Sept étapes pour baroudeurs" La réaction de Franck Bonnamour après la présentation du parcours du Tour de France 2022 : "Ce qui a retenu vraiment mon attention, c’est qu’il y a sept étapes pour baroudeur. Il va falloir bien cocher ces étapes pour faire le meilleur résultat possible. C’est un parcours qui me convient bien".

13:40 - Gaudu : "Un parcours qui s'annonce piégeux" La réaction de David Gaudu, le coureur de l'équipe Groupama-FDJ, après la présentation de la carte du Tour de France 2022 (Le Télégramme) : "C’est un parcours qui s’annonce piégeux, surtout lors de la première semaine. Ils ont groupé toutes les étapes de montagne en arrivées au sommet, c’est intéressant. J’avais pris du plaisir sur les pavés de Paris-Roubaix en 2018, ça demande des reconnaissances. Il risque d’y avoir énormément d’écart. Je ne connais pas le dernier chrono, il sera long (40 km), il faudra le travailler".

13:29 - Jalabert sur le parcours du Tour de France 2022 : "Les pavés, ça va être une attraction" Laurent Jalabert a réagi à la présentation du parcours du Tour de France 2020, sur France Info, en indiquant notamment : ""Les pavés, ça va être une attraction. En 2014, Vincenzo Nibali, qui était arrivé devant, avait gagné le Tour. Il y avait eu de la casse : Chris Froome avait quitté le Tour. Ce sont des étapes piégeuses, ça va être un gros moment de tension (...) "La première étape dans les Alpes n’est pas insurmontable. Entre Aigle et Châtel , ce sont des cols assez roulants qui ne devraient pas créer d’écarts significatifs. Entre Morzine et Megève, il faudra repartir de la première journée de repos. Il y a ensuite deux grosses journées qui se suivent : lors de la 11e étape, l'enchaînement Lautaret-Galibier c’est un morceau, puis finir par le col du Granon, où le Tour n’est arrivé qu’une fois, et qui est très dur (...) Dans les Pyrénées, ça va être costaud : l'enchaînement Aspin, Hourquette d'Ancizan, col d’Azet puis Peyragudes au lieu de conclure au Peyresourde. Ce qui est dur, c'est qu’il n’y a pas de vallée, c’est un enchaînement de montées-descentes, avant un sommet final exigeant".

13:19 - Prudhomme : "Le Tour de France peut se perdre tous les jours" Christian Prudhomme, s'est confié à France Info au sujet du parcours de ce Tour de France 2022, en indiquant notamment : "Il y a de nombreuses étapes dans la première semaine où un champion peut perdre le Tour, avec les ponts géants du Danemark, les passages au cap Gris-Nez et au cap Blanc-Nez, sur les pavés… Ensuite, il y a les grandes étapes de montagne où il ne faudra pas se louper, à la Planche des Belles Filles et plus encore au Col du Granon et à l’Alpe d’Huez, puis ensuite les Pyrénées avec notamment les deux arrivées au sommet à Peyragudes et Hautacam. Le Tour de France peut se gagner sur certaines étapes, mais peut se perdre tous les jours. C’est écrit et prévu qu’il y ait du vent et des bordures sur les ponts géants du Danemark ou sur l’étape entre Dunkerque et Calais, mais ça peut très bien arriver ailleurs, et ce jour là il faudra être très attentif".

13:05 - La cérémonie de présentation du Tour de France 2022 est terminée au Palais des Congrès Christian Prudhomme en a fini avec l'annonce du tracé détaillé du Tour de France 2022. A suivre, les premières réactions des coureurs. rappelons que nombre d'entre eux sont présents aujourd'hui à Paris : Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, David Gaudu, Benoît Cosnefroy, Mark Cavendish, Kasper Asgreen, Jakob Fuglsang, Guillaume Martin…

13:03 - Gouvenou : "Des difficultés un peu partout" Thierry Gouvenou, le directeur technique du Tour de France en charge du tracé, s'est exprimé e n marge de cette présentation du parcours de l'édition 2022. "C'est un Tour pour coureur complet avec des difficultés un peu partout, explique-t-il dans des propos relayés par Ouest-France. Il y aura des pièges avec le vent au début, les monts du Boulonnais après, des pavés après, ensuite les montagnes avec cette année davantage de difficultés et d’arrivées au sommet".

12:57 - Les Alpes avant les Pyrénées, un contre-la-montre de 40 km à la veille de l'arrivée Le parcours du Tour de France 2022 offre ensuite des profls variés, avec une incursion en Suisse, avant le franchissement des Alpes, qui comporteront deux arrivées au sommet, au Col du Granon et de l'Alpe d'Huez. L'ascension du Galibier sera au menu lors de ces deux premières étapes alpestres. La troisième semaine s'ouvrira avec les Pyrénées, et notamment les arrivées à l'altiport de Peyragudes et au sommet d'Hautacam. A noter qu'un contre-la-montre individuel de 40 kilomètres aura lieu la veille de l'arrivée, entre Lacapelle-Marival et Rocamadour.

12:55 - La Planche-des-Belles-Filles, première arrivée au sommet du Tour de France 2022 Après les routes danoises et les pavés du Nord, le Tour de France 2022 mettra le cap sur l'Est du pays, avec une étape entre Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) et La Planche-des-Belles-Filles, dont la montée s'est imposée depuis plusieurs années comme l'un des moments forts de la Grande Boucle. Comme en 2019, le parcours sera allongé d'un kilomètre, avec une dernière pente à 24 % sur les 200 derniers mètres avant l'arrivée.

12:49 - Les pavés seront bien au programme Après les trois première étapes danoises et un transfert lors de la journée du lundi 4 juillet, le Tour de France 2022 se poursuivra ensuite sur le sol hexagonal avec une étape entre Dunkerque et Calais puis une 5e étape entre Lille Métropole et Arenberg Porte du Hainaut, qui comprendra 11 secteurs pavés d’un total de 19,4 km.

12:40 - Le parcours du Tour de France 2022 a été dévoilé Christian Prudhomme est actuellement en train de commenter le parcours détaillé de ce Tour de France 2022, dont la la carte a également été dévoilée : ???? Here is is, the ???????????????????????????????? ???????????????????? of the #TDF2022!



12:27 - Trois premières étapes sur du plat au Danemark Christian Prudhomme avait évoqué ce départ du Tour de France au Danemark, en février 2020, au moment de l'officialisation de ce choix : "Les premiers jours du Tour de France donnent généralement le ton et l’ambiance d’une course dont le destin est ensuite placé entre les mains des coureurs pendant trois semaines. Il est particulièrement stimulant d’imaginer (...) que c’est au cœur d’une cité de purs amoureux de la bicyclette que nous procéderons aux derniers préparatifs. L’ordonnancement des trois premières étapes nous assure également, au-delà d’une alléchante découverte du Danemark, des scénarios variés où s’exprimeront tour à tour des rouleurs, des experts du vent et des sprinteurs. Un condensé de cyclisme en terre plane".

12:22 - Le départ du Tour de France 2022 donné dans "la ville la plus cyclable au monde" Jean-Étienne Amaury, président d'Amaury Sport Organisation (ASO), organisatrice du Tour de France, a évoqué en début de cérémonie le choix de Copenhague (Danemark) pour accueillir le Grand Départ de cette édition 2022 : "Si nous avons choisi Copenhague pour le Grand Départ, c’est non seulement pour le cadre majestueux, mais surtout pour sa culture cycliste. La capitale danoises distingue comme la ville la plus cyclable au monde".