"Tour de France 2022 : J-100 avant le départ à Copenhague !"

TOUR DE FRANCE 2022. Rendez-vous attendu chaque année, le Tour de France démarre le vendredi 1er juillet, dans exactement 100 jours. Tadej Pogacar va-t-il remporter le Tour de France pour la troisième fois d'affilée ? Liste des étapes, dates… Découvrez le parcours qui attend le peloton l'été prochain.

À 100 jours du départ de la 109e édition du Tour de France à Copenhague, la capitale danoise est déjà prête pour l'évènement. En octobre 2021, le parcours de cette édition 2022 avait été dévoilée par Christian Prudhomme, directeur du Tour en compagnie du prince Frederik du Danemark.

La Grande Boucle démarre dès le vendredi 1er juillet avec un contre-la-montre à Copenhague. Le peloton partira du Danemark avant de passer par les pavés et l'Alpe d'Huez notamment. Si 18 équipes du World Tour participeront au Tour de France comme Movistar, Ineos Grenadiers ou UAE Team Emirates, six "teams" françaises prendront le départ : Cofidis, AG2R Citroën Team, Groupama FDJ, Team Arkea-Samsic et deux invitées par les organisateurs : B&B Hotels KTM et Total Energies.

Christian Prudhomme n'a pas hésité pour inviter les deux équipes tricolores à participer au Tour de France 2022 : "Non, tout nous a semblé évident. Avec Jean-René Bernaudeau, le patron de TotalÉnergies, on a là les belles pages du Tour, du temps de Thomas Voeckler et maintenant avec Peter Sagan. C'est un personnage charismatique. Au-delà de son immense palmarès, c'est l'un des rares coureurs qui est suivi à chacune de ses apparitions. Avec B&B Hotels de Jérôme Pineau (le manager), on a l'équipe avec le plus petit budget du Tour mais on n'a pas non plus oublié la hargne et le prix du super-combatif de Franck Bonnamour, présent tout le temps à l'avant en juillet l'an passé, ni l'histoire forte de Pierre Rolland avec le Tour. Tout ça a pesé."

Sélection des équipes du #TDF2022



Les 18 UCI WorldTeams



@AlpecinFenix et @Arkea_Samsic, 1ère et 2ème UCI ProTeams en 2021



@BBHOTELS_KTM et @TeamTotalEnrg, invitées par les organisateurs.



Rendez-vous en Juillet ! pic.twitter.com/HOKnNdRP4D — Tour de France (@LeTour) February 11, 2022

Favori à sa propre succession, Tadej Pogacar réalisera-t-il le triplé après 2020 et 2021, une performance réalisée par six cyclistes dans l'histoire de la Grande Boucle (Louison Bobet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain et Christopher Froome) ? Son compatriote slovène Primoz Roglic tentera de remporter son premier Tour de France après sa deuxième place en 2020. Egan Bernal, victime d'un violent accident à l'entraînement le 24 janvier dernier et opéré, n'a pas encore annoncé son forfait. Parmi les autres cyclistes candidats au maillot jaune sur les Champs-Elysées, le Norvégien Jonas Vingegaard, 2e l'an dernier, fera tout pour contrer Pogacar et s'adjuger la victoire finale. Du côté des Français, le double champion du Monde en titre Julian Alaphilippe voudra réitérer sa performance en 2019 où il avait porté le maillot jaune 14 jours.

Petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu van der Poel sera présent sur le Tour cette année. Après avoir abandonné l'an dernier avant la 9e étape, le coureur de l'équipe Alpecin-Fenix va participé au Giro avant de prendre le départ de la Grande Boucle : "Concernant le Tour de France, je voulais le finir l'année dernière. J'ai annoncé que cette année, il n'était pas question d'abandonner après dix jours. J'ai l'intention de finir aussi bien le Giro que le Tour cette année."

Le Tour de France 2022 est lancé après la présentation du parcours détaillé, le jeudi 14 octobre 2021, par Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle. Après le Grand Départ au Danemark, le peloton fera son entrée sur le territoire national par le département du Nord, avec notamment une étape comportant des secteurs pavés, avant de mettre le cap sur l'Est du pays (La Planche des Belles Filles), puis les Alpes (avec une arrivée à l'Alpe d'Huez), un passage par la Lozère (Mende), les Pyrénées, et un contre-la-montre à Rocamadour la veille de l'arrivée à Paris.

Voici la carte de cette 109e édition du Tour de France cycliste, qui fait donc la part belle au Nord et à l'Est du pays, ainsi qu'aux Pyrénées :

© ASO

Le Tour de France se déroule traditionnellement dans les trois premières semaines du mois de juillet. Seule l'édition 2020 a dérogé à la règle, l'épidémie de coronavirus ayant obligé les organisateurs à décaler la course en septembre. Pour l'édition 2022, départ à l'étranger oblige, le départ n'aura pas lieu un samedi mais un vendredi, le 1er juillet 2022. L'arrivée sera jugée le dimanche 24 juillet 2022.

Voici la liste des étapes de ce Tour de France 2022 de cyclisme, qui reliera Copenhague à Paris :