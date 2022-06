"Tour de France 2022 : profil de la 1ère étape, parcours et carte... Les dernières infos"

TOUR DE FRANCE 2022. Dans quelques heures, le Tour de France partira officiellement de Copenhague. Retrouvez les toutes dernières informations sur cette 109e édition du Tour de France 2022.

Le Tour de France 2022 débute officiellement ce vendredi 1er juillet depuis Copenhague au Danemark avec un contre la montre individuel ! Pour cette toute première étape, le tout premier coureur s'élancera à partir de 16h alors que le tout dernier coureur partira à 18h55 pour une arrivée finale prévue aux alentours de 19h10. Cette étape, dans les rues de Copenhague, ne présente aucune difficulté particulière avec un parcours plat et rapide qui ne devrait pas provoquer de gros écarts au classement général. Comme l'explique Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, "une poignée de virages donne sa technicité au parcours, mais ne privera pas le rouleur le plus puissant du premier Maillot Jaune." Le profil de cette première étape du Tour de France :

© Tour de France

Ce maillot jaune justement, l'Italien Filippo Ganna espère le conquérir et est clairement le favori numéro 1 pour cette première étape du Tour de France. Champion du monde du contre la montre, vainqueur du titre national il y a quelques jours, l'Italien a été battu une seule fois cette saison sur un chrono, c'était face au Suisse de l'équipe Education First Stefan Bissegger. Le Suisse sera l'un des adversaires du coureur Ineos tout comme son compatriote Stefan Kung. S'il vise principalement le maillot vert de meilleur sprinteur, Wout van Aert disputera ce premier contre la montre à fond et pourrait également ravir le tout premier maillot jaune de ce Tour de France 2022. Enfin, on ne peut oublier les principaux favoris du Tour. Tadej Pogacar, Primoz Roglic ou encore Jonas Vingegaard sont tous des bons rouleurs sur cette exercice spécifique et peuvent également prétendre à la victoire.

Le parcours du Tour de France 2022 a été dévoilé le jeudi 14 octobre 2021, par Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle. Après le Grand Départ au Danemark, le peloton fait son entrée sur le territoire national par le département du Nord, avec notamment une étape comportant des secteurs pavés, avant de mettre le cap sur l'Est du pays (La Planche des Belles Filles), puis les Alpes (avec une arrivée à l'Alpe d'Huez), un passage par la Lozère (Mende), les Pyrénées, et un contre-la-montre à Rocamadour la veille de l'arrivée à Paris.

Voici la carte de cette 109e édition du Tour de France cycliste, qui fait donc la part belle au Nord et à l'Est du pays, ainsi qu'aux Pyrénées :

© ASO

Le Tour de France se déroule traditionnellement dans les trois premières semaines du mois de juillet. Seule l'édition 2020 a dérogé à la règle, l'épidémie de coronavirus ayant obligé les organisateurs à décaler la course en septembre. Pour l'édition 2022, départ à l'étranger oblige, le départ n'aura pas lieu un samedi mais un vendredi, le 1er juillet 2022. L'arrivée sera jugée le dimanche 24 juillet 2022.

Voici la liste des étapes de ce Tour de France 2022 de cyclisme, qui reliera Copenhague à Paris :

1er juillet : 1re étape Copenhague - Copenhague, 13 km (contre-la-montre individuel)

2 juillet : 2e étape Roskilde (Danemark) - Nyborg (Danemark), 199 km

3 juillet : 3e étape Vejle (Danemark) - Sönderborg (Danemark), 182 km

4 juillet : transfert

5 juillet : 4e étape Dunkerque - Calais, 172 km

6 juillet : 5e étape Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut, 155 km

7 juillet : 6e étape Binche (Belgique) - Longwy, 220 km

8 juillet : 7e étape Tomblaine - La super Planche des Belles Filles, 176 km

9 juillet : 8e étape Dole - Lausanne (Suisse), 184 km

10 juillet : 9e étape Aigle (Suisse) - Châtel, 183 km

11 juillet : repos à Morzine

12 juillet : 10e étape Morzine - Megève, 148 km

13 juillet : 11e étape Albertville - col du Granon, 149 km

14 juillet : 12e étape Briançon - Alpe d'Huez, 166 km

15 juillet : 13e étape Bourg d'Oisans - Saint-Etienne, 193 km

16 juillet : 14e étape Saint-Etienne - Mende, 195 km

17 juillet : 15e étape Rodez - Carcassonne, 200 km

18 juillet : repos à Carcassonne

19 juillet : 16e étape Carcassonne - Foix, 179 km

20 juillet : 17e étape Saint-Gaudens - Peyragudes, 130 km

21 juillet : 18e étape Lourdes - Hautacam, 143 km

22 juillet : 19e étape Castelnau-Magnoac - Cahors, 189 km

23 juillet : 20e étape Lacapelle-Marival - Rocamadour, 40 km (contre-la-montre individuel)

24 juillet : 21e étape Paris La Défense Arena - Paris Champs-Elysées, 112 km

Découvrez au fur et à mesure des annonces des équipes, la startlist officielle de ce Tour de France 2022 :

AG2R Citroën (France) : Geoffrey Bouchard, Mikaël Chérel, Benoit Cosnefroy, Stan Dewulf, Bob Jungels, Oliver Naesen, Ben O'Connor, Aurélien Paret-Peintre.

: Geoffrey Bouchard, Mikaël Chérel, Benoit Cosnefroy, Stan Dewulf, Bob Jungels, Oliver Naesen, Ben O'Connor, Aurélien Paret-Peintre. Alpecin-Fenix (Belgique) : Silvan Dillier, Michael Gogl, Alexander Krieger, Jasper Philipsen, Edward Planckaert, Kristian Sbaragli, Mathieu van der Poel, Guillaume Van Keirsbulck.

: Silvan Dillier, Michael Gogl, Alexander Krieger, Jasper Philipsen, Edward Planckaert, Kristian Sbaragli, Mathieu van der Poel, Guillaume Van Keirsbulck. Arkéa-Samsic (France) : Warren Barguil, Maxime Bouet, Amaury Capiot, Hugo Hofstetter, Matis Louvel, Nairo Quintana, Lukasz Owsian, Connor Swift.

: Warren Barguil, Maxime Bouet, Amaury Capiot, Hugo Hofstetter, Matis Louvel, Nairo Quintana, Lukasz Owsian, Connor Swift. Astana Qazaqstan (Kazakhstan) : Aleksandr Riabushenko, Joe Dombrowski, Fabio Felline, Dmitriy Gruzdev, Alexey Lutsenko, Gianni Moscon, Simone Velasco, Andrey Zeits.

: Aleksandr Riabushenko, Joe Dombrowski, Fabio Felline, Dmitriy Gruzdev, Alexey Lutsenko, Gianni Moscon, Simone Velasco, Andrey Zeits. Bahrain Victorious (Bahreïn) : Damiano Caruso, Kamil Gradek, Jack Haig, Luis Leon Sanchez, Matej Mohoric, Dylan Teuns, Jan Tratnik, Fred Wright.

: Damiano Caruso, Kamil Gradek, Jack Haig, Luis Leon Sanchez, Matej Mohoric, Dylan Teuns, Jan Tratnik, Fred Wright. B & B Hotels-KTM (France) : Cyril Barthe, Franck Bonnamour, Alexis Gougeard, Jérémy Lecroq, Cyril Lemoine, Luca Mozzato, Pierre Rolland, Sebastian Schönberger.

: Cyril Barthe, Franck Bonnamour, Alexis Gougeard, Jérémy Lecroq, Cyril Lemoine, Luca Mozzato, Pierre Rolland, Sebastian Schönberger. BikeExchange Jayco (Australie) : Jack Bauer, Luke Durbridge, Dylan Groenewegen, Amund Grondahl Jansen, Christopher Juul-Jensen, Michael Matthews, Luka Mezgec, Nick Schultz.

: Jack Bauer, Luke Durbridge, Dylan Groenewegen, Amund Grondahl Jansen, Christopher Juul-Jensen, Michael Matthews, Luka Mezgec, Nick Schultz. Bora-Hansgrohe (Allemagne) : Felix Großschartner, Marco Haller, Patrick Konrad, Lennard Kämna, Nils Politt, Danny van Poppel, Max Schachmann et Aleksandr Vlasov.

: Felix Großschartner, Marco Haller, Patrick Konrad, Lennard Kämna, Nils Politt, Danny van Poppel, Max Schachmann et Aleksandr Vlasov. Cofidis (France) : Pierre-Luc Périchon, Simon Geschke, Ion Izagirre, Victor Lafay, Guillaume Martin, Anthony Perez, Benjamin Thomas, Max Walscheid.

: Pierre-Luc Périchon, Simon Geschke, Ion Izagirre, Victor Lafay, Guillaume Martin, Anthony Perez, Benjamin Thomas, Max Walscheid. DSM (Pays-Bas) : Romain Bardet, Alberto Dainese, John Degenkolb, Nils Eekhoff, Chris Hamilton, Andreas Leknessund, Martin Tusveld, Kevin Vermaerke.

: Romain Bardet, Alberto Dainese, John Degenkolb, Nils Eekhoff, Chris Hamilton, Andreas Leknessund, Martin Tusveld, Kevin Vermaerke. EF Education-EasyPost (États-Unis) : Alberto Bettiol, Stefan Bissegger, Magnus Cort Nielsen, Owain Doull, Ruben Guerreiro, Neilson Powless, Jonas Rutsch, Rigoberto Uran.

: Alberto Bettiol, Stefan Bissegger, Magnus Cort Nielsen, Owain Doull, Ruben Guerreiro, Neilson Powless, Jonas Rutsch, Rigoberto Uran. Groupama-FDJ (France) : Antoine Duchesne, David Gaudu, Kevin Geniets, Stefan Küng, Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Thibaut Pinot, Michael Storer.

: Antoine Duchesne, David Gaudu, Kevin Geniets, Stefan Küng, Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Thibaut Pinot, Michael Storer. Ineos Grenadiers (Royaume-Uni) : Jonathan Castroviejo, Filippo Ganna, Daniel Martinez, Tom Pidcock, Luke Rowe, Geraint Thomas, Dylan van Baarle, Adam Yates.

: Jonathan Castroviejo, Filippo Ganna, Daniel Martinez, Tom Pidcock, Luke Rowe, Geraint Thomas, Dylan van Baarle, Adam Yates. Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (Belgique) : Sven Erik Bystrom, Kobe Goossens, Alexander Kristoff, Louis Meintjes, Andrea Pasqualon, Adrien Petit, Taco van der Hoorn, Georg Zimmermann.

: Sven Erik Bystrom, Kobe Goossens, Alexander Kristoff, Louis Meintjes, Andrea Pasqualon, Adrien Petit, Taco van der Hoorn, Georg Zimmermann. Israel-Premier Tech (Israël) : Hugo Houle, Simon Clarke, Jakob Fuglsang, Chris Froome (quadruple vainqueur), Michael Woods, Guy Niv, Guillaume Boivin et Krists Neilands.

: Hugo Houle, Simon Clarke, Jakob Fuglsang, Chris Froome (quadruple vainqueur), Michael Woods, Guy Niv, Guillaume Boivin et Krists Neilands. Jumbo-Visma (Pays-Bas) : Tiesj Benoot (BEL), Steven Kruijswijk (NED), Sepp Kuss (USA), Christophe Laporte (FRA), Primoz Roglic (SLO), Wout Van Aert (BEL), Nathan Van Hooydonck (NED), Jonas Vingegaard (DAN).

: Tiesj Benoot (BEL), Steven Kruijswijk (NED), Sepp Kuss (USA), Christophe Laporte (FRA), Primoz Roglic (SLO), Wout Van Aert (BEL), Nathan Van Hooydonck (NED), Jonas Vingegaard (DAN). Lotto-Soudal (Belgique) : Caleb Ewan, Frederik Frison, Philippe Gilbert, Reinardt Janse van Rensburg, Andreas Kron, Brent Van Moer, Florian Vermeersch, Tim Wellens.

: Caleb Ewan, Frederik Frison, Philippe Gilbert, Reinardt Janse van Rensburg, Andreas Kron, Brent Van Moer, Florian Vermeersch, Tim Wellens. Movistar (Espagne) : Imanol Erviti, Gorka Izagirre, Matteo Jorgenson, Enric Mas, Gregor Mühlberger, Nelson Oliveira, Albert Torres, Carlos Verona.

: Imanol Erviti, Gorka Izagirre, Matteo Jorgenson, Enric Mas, Gregor Mühlberger, Nelson Oliveira, Albert Torres, Carlos Verona. Quick-Step Alpha Vinyl (Belgique) : Kasper Asgreen, Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Florian Sénéchal, Mikkel Honoré, Fabio Jakobsen, Yves Lampaert, Michael Morkov.

: Kasper Asgreen, Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Florian Sénéchal, Mikkel Honoré, Fabio Jakobsen, Yves Lampaert, Michael Morkov. TotalEnergies (France) : Maciej Bodnar, Mathieu Burgaudeau, Pierre Latour, Daniel Oss, Edvald Boasson Hagen, Peter Sagan, Anthony Turgis, Alexis Vuillermoz.

: Maciej Bodnar, Mathieu Burgaudeau, Pierre Latour, Daniel Oss, Edvald Boasson Hagen, Peter Sagan, Anthony Turgis, Alexis Vuillermoz. Trek-Segafredo (États-Unis) : Giulio Ciccone, Tony Gallopin, Alex Kirsch, Bauke Mollema, Mads Pedersen, Quinn Simmons, Toms Skujins, Jasper Stuyven.

: Giulio Ciccone, Tony Gallopin, Alex Kirsch, Bauke Mollema, Mads Pedersen, Quinn Simmons, Toms Skujins, Jasper Stuyven. UAE Emirates (Émirats Arabes Unis) : George Bennett, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Rafal Majka, Brandon McNulty, Tadej Pogacar, Marc Soler, Marc Hirschi.

Retrouvez le palmarès du Tour de France de ces 15 dernières années :

2021 : Tadej Pogacar

2020 : Tadej Pogacar

2019 : Egan Bernal

2018 : Geraint Thomas

2017 : Chris Froome

2016 : Chris Froome

2015 : Chris Froome

2014 : Vincenzo Nibal

2013 : Chris Froome

2012 : Bradley Wiggins

2011 : Cadel Evans

2010 : Andy Schlek

2009 : Alberto Contador

2008 : Carlos Saster

2007 : Alberto Contador

2006 : Oscar Perreiro Sio