"Tour de France : c'est parti pour Alaphilippe, l'étape et le classement en direct"

TOUR DE FRANCE 2021. Julian Alaphilippe a pris le départ du contre-la-montre à 16h48. Le Français va-t-il reprendre la tête du classement général à Van der Poel à l'issue de cette 5e étape ? Les favoris seront-ils au rendez-vous ? Suivez la course en direct.

Le Tour de France en direct

16:45 - Asgreen termine derrière Küng ! Le Danois en termine à la 3e place provisoire, à 18" de Stefan Küng. Le Suisse est toujours en lice pour la victoire dans cette 5e étape du Tour de France 2021 ! 16:44 - Excellent chrono de Roglic Le Slovène s'est rassuré sur ce premier chrono. il prend la 4e place à 24 secondes du Suisse de la FDJ. 16:40 - Départ du tenant du titre Tadej Pogacar réalise un sans-faute dans ce début de Tour de France. Le vainqueur de l'édition 2020 dispose d'une certaine marge au classement général mais doit réaliser une belle performance sur ces 27 km du chrono. 16:38 - Küng résiste ! Jonas Vingegaard ne gagnera pas ! Le Danois effectue tout de même un excellent chrono en finissant à 8" de Stefan Küng. 16:36 - Thomas avec 43" de retard Au deuxième pointage, le Britannique a encore perdu du temps... Journée difficile pour l'ancien vainqueur du Tour de France. 16:34 - Martin très loin à l'arrivée.. Le Français concède quasiment 3 minutes sur le leader suisse. Il risque de concéder 2 minutes sur tous les favoris du général. 16:32 - Roglic faiblit un peu Le Slovène est passé au 2eme inter à 18 secondes de Stefan Küng mais réalise un très bon chrono ! 16:32 - Gaudu en piste Gros rendez-vous pour le Français sur les routes de Laval ! Sur un exercice qu'il a beaucoup travaillé, David Gaudu aura à coeur de limiter les dégâts face à des spécialistes comme Roglic ou encore Thomas. 16:31 - Thomas en retard Geraint Thomas, le vainqueur du Tour 2018, accuse 25 secondes de retard sur les meilleurs temps au kilomètre 8,8. 16:29 - Asgreen et Vinegaard derrière Küng au 2e inter Les deux hommes accusent le coup au deuxième pointage intermédiaire et sont derrière le Suisse. 16:24 - Roglic à 8" au 1er inter Gros début de chrono pour le Slovène ! Il est dans l'allure et reste dans le match pour la victoire d'étape. 16:22 - Changement de tête au 1er inter Jonazs Vinegaard (Jumbo Visma) et Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) sont dans la même seconde au passage au 8,8 km en 10:48. Küng est désormais 3eme au premier inter. 16:16 - C'est parti pour Thomas L'ancien vainqueur du Tour de France s'est élance pour son chrono, peu de temps après Roglic. 16:13 - Beau chrono pour Porte L'Australien réalise une excellente prestation et termine à la 3e place à 36" secondes de Küng. 16:12 - Roglic au départ Le Slovène joue une partie de son Tour de France sur la route menant à Laval. Tombé lors des première étapes, Roglic va passer un bon test sur son terrain et essayera de refaire une partie de son retard sur Pogacar. LIRE PLUS

Les infos utiles sur le Tour de France 2021

Le Néerlandais Mathieu Van der Poel a conservé mardi la tête du classement général. Le Français Julian Alaphilippe reste toujours à l'affût à la deuxième place avec 8 petites secondes de retard. Le classement général du Tour de France 2021 (le classement complet sur le site officiel) :

Le classement général après 4 étapes, Mathieu van der Poel passera une 3e journée en jaune demain pour le chrono de 27,2km entre Changé et Laval. Pourra-t-il tenir face à Alaphilippe, Van Aert, Kelderman ou même Pogacar ? #TDF2021 pic.twitter.com/rjRESTpSpr — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 29, 2021

Pas d'étape de plaine ce mercredi 30 juin sur le Tour de France mais un contre la montre individuel de 27,2 kilomètres entre Changé et Laval. Un chrono plat qui devrait favoriser les rouleurs et non les grimpeurs.

Après le départ de Bretagne et plus précisément de la ville de Brest, le Tour de France 2021 mettra le cap vers l'est du pays, via notamment la Mayenne et le Morvan, avant le franchissement des Alpes puis des Pyrénées, puis le retour sur Paris via la Gironde. Le parcours du Tour de France 2021 et les dates de toutes les étapes :

Etape 1, samedi 26 juin : Brest - Landerneau.

Etape 2, dimanche 27 juin : Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne.

Etape 3, lundi 28 juin : Lorient - Pontivy.

Etape 4, mardi 29 juin : Redon - Fougères.

Etape 5, mercredi 30 juin : Changé - Laval (contre-la-montre individuel)

Etape 6 : jeudi 1er juillet : Tours - Châteauroux

Etape 7, vendredi 2 juillet : Vierzon - Le Creusot

Etape 8, samedi 3 juillet : Oyonnax - Le Grand-Bornand

Etape 9, dimanche 4 juillet : Cluses - Tignes

Lundi 5 juillet, repos à Tignes

Etape 10, mardi 6 juillet : Albertville - Valence

Etape 11, mercredi 7 juillet : Sorgues - Malaucène

Etape 12, jeudi 8 juillet : Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes

Etape 13, vendredi 9 juillet : Nîmes - Carcassonne

Etape 14, samedi 10 juillet : Carcassonne - Quillan

Etape 15, dimanche 11 juillet : Céret - Andorre-la-Vieille

Lundi 12 juillet : Repos en Andorre

Etape 16, mardi 13 juillet : Pas de la Case - Saint-Gaudens

Etape 17, mercredi 14 juillet : Muret - Saint-Lary-Soulan

Etape 18, jeudi 15 juillet : Pau - Luz-Ardiden

Etape 19, vendredi 16 juillet : Mourenx - Libourne

Etape 20, samedi 17 juillet : Libourne - Saint-Emilion

Etape 21, dimanche 18 juillet : Chatou - Champs-Elysées, Paris.

Le Tour de France 2021 de cyclisme, qui a lieu du 26 juin au dimanche 18 juillet, est sur les rails depuis la présentation du parcours effectuée le dimanche 1er novembre 2020 par Christian Prudhomme, le directeur de course. Voici la carte et le tracé de la prochaine Grande Boucle :

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur l'an dernier, et son compatriote Primoz Roglic, figurent une nouvelle fois parmi les favoris au départ de ce Tour de France 2021. Il faudra aussi sans doute compter avec les "boys" de l'équipe Ineos (Richard Carapaz, Adam Yates, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart), Alejandro Valverde, Enric Mas (Movistar), Simon Yates (Team BikeExchange) et Rigoberto Uran. Côté français, les coureurs les mieux armés semblent être David Gaudu (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis) et Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step), même si ce dernier devrait en priorité chercher à remporter des étapes et à porter le maillot jaune en début de Tour.

La retransmission TV du Tour de France est assurée par le groupe France Télévisions ainsi que par Eurosport, les diffuseurs officiels français. Sur les chaînes du service public, ce sont Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert qui sont chargés de faire vivre la course en direct aux téléspectateurs, tandis que sur Eurosport, Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel sont au micro pour animer le live. En plus de la diffusion TV, sachez que chaque chaîne propose une retransmission en streaming sur son site Internet respectif, France TV (accès gratuit) et Eurosport Player (accès payant sur abonnement).