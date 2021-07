"Tour de France : Cavendish remporte la 13e étape et égale Merckx, le classement du jour"

TOUR DE FRANCE 2021. Mark Cavendish a remporté l'étape du jour au sprint, aujourd'hui, à Carcassonne, s'offrant son 34e bouquet sur le Tour de France soit autant que la légende Eddy Merckx. Aucun changement n'est à noter au classement général. Découvrez les dernières infos en direct.

Le Tour de France 2021 en direct

18:12 - Pacher : "C’était impossible pour un homme seul" A l'attaque dans les 50 derniers kilomètres de l'étape du jour, le Français Quentin Pacher s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait rien espérer. "J’espérais partir avec 5 ou 6 coureurs, a-t-il fait savoir après l'arrivée. À la fin, avec le vent de face, c’était impossible pour un homme seul. Il reste de belles choses à faire sur les 5 jours à venir, notamment demain (NDRL : avec la première étape dans les Pyrénées). 18:05 - Alaphilippe : "On ne peut pas rêver mieux" Julian Alaphilippe s'est réjoui de la victoire de son équipier après l'arrivée de cette 13e étape du Tour de France, en indiquant notamment : "Je suis content d'avoir donné un coup de main à l'équipe, on ne peut pas rêver mieux avec cette victoire de Cavendish. C'est spécial. Il n'y a pas de mots, c'est un plaisir de se dévouer pour son équipier, encore plus quand c'est un ami, et encore plus quand c'est pour Mark. Ça rend la victoire encore plus belle. Ce n'est pas seulement un grand coureur, c'est aussi un super mec. Il a su rebondir après des moments de doutes et d'échecs. Je me suis toujours bien entendu avec lui". 17:58 - Cavendish : "Merckx restera le plus grand" "On ne peut jamais comparer un coureur à Eddy Merckx, qui restera le plus grand de tous les temps", a indiqué avec humilité Mark Cavendish, après sa 34e victoire d'étape sur le Tour de France, au micro de France 2. "J’ai gagné essentiellement sur des sprints, c’était différent à l’époque", a-t-il également rappelé. 17:49 - Pas de changement au classement général Tadej Pogacar a vécu une journée tranquille au sein du peloton même s'il lui a fallu éviter les chutes dans la deuxième partie de l'étape. Il conserve son matelas de 5 minutes d'avance sur ses premiers poursuivants au classement général. #TDF2021 - GC after Stage 13 pic.twitter.com/XCpkKwHZk6 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 9, 2021 17:44 - Le sprint de Cavendish en vidéo Le Maillot vert, parfaitement emmené par ses coéquipiers, n'a laissé aucune chance à ses rivaux à l'arrivée de cette 13e étape du Tour de France : ???????????????? @MarkCavendish took his 34th stage win to equal Eddy Merckx record!



Le dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/VUxyXN7mKa — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021 17:41 - Cavendish a souffert La première réaction de Mark Cavendish après sa 34e victoire d'étape sur le Tour de France : "J'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné. C'était tellement difficile avec la chaleur, le vent... J'étais vraiment à la limite à la fin". 17:37 - Le top 10 de l'étape du jour Mark Cavendish devance son coéquipier Michael Morkov et le Belge Jasper Philipsen. le premier Français, Christophe Laporte, est 7e de l'étape du jour : Le Top 10 de cette 13ème étape (historique) du Tour de France 2021. Christophe Laporte est 7ème côté français. #TDF2021 pic.twitter.com/h6dwBKbeFL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 9, 2021 17:34 - Cavendish égale Eddy Merckx En remportant cette 13e étape du Tour de France 2021 à Carcassonne, Mark Cavendish atteint le total de 34 victoires d'étape sur le Tour de France (dont 4 cette année), soit autant que la légende Eddy Merckx, qui reste bien sûr inégalable si l'on prend en compte le palmarès global sur la Grande Boucle, l'ancien coureur belge ayant notamment remporté le classement général à cinq reprises. 17:24 - Victoire de Mark Cavendish ! Le Britannique MArk Cavendish se montre une nouvelle fois le plus fort dans ce sprint ! Il devance son coéquipier Morkov et Jasper Philipsen. Il s'offre sa quatrième victoire d'étape dans ce Tour de France 2021 et renforce du même coup sa position de leader au classement du maillot vert. 17:22 - Quels favoris pour l'étape du jour ? Cette 13e étape ca comme attendu se terminer par un sprint massif et le favori tout désigné est bien sûr Mark Cavendish, qui a déjà levé les bras à trois reprises sur ce Tour de France 2021 et qui peut toujours compter sur un train bien huilé au sein d'une équipe Deceunick Quick-Step qui est toujours au complet. Les autres prétendants devraient être Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic), Wout Van Aert (Jumbo Visma), Tim Merlier (Alpecin Fenix), Michael Matthews (Team Bike Exchange) ou encore Andre Greipel (Israel Start-Up Nation). 17:21 - Le sprint final en approche ! Les équipes de sprinteurs sont à la manœuvre à 3 kilomètres de l'arrivée de cette 13e étape du Tour de France. Le train de la Deuceuninck Quick-Step se met notamment en place avec Cavendish dans le sillage de Morkov, Asgreen et Ballerini 17:13 - De nombreux coureurs se laissent décrocher Des coureurs de renom (Richie Porte, Ion Izagirre, Nairo Quintana, Julian Alaphilippe) mais qui n'ont plus d'ambition au classement général de ce Tour de France 2021 ont décidé de ne pas prendre de risque dans le final nerveux de l'étape du jour et se sont laissés distancer. 17:05 - Gare aux bordures ! Les coureur postés à l'avant du peloton profitent de la puissance du vent pour tenter d'accélérer et provoquent des cassures à l'arrière. Julian Alaphilippe figure parmi les coureurs distancés. Le coureur français a semble-t-il décidé d'économiser ses forces aujourd'hui, en vue des prochaines étape de ce Tour de France 2021, et notamment du passage dans les prochains jours en Andorre, où il a élu domicile depuis plusieurs années. 17:03 - Pacher repris par le peloton Quentin Pacher aura tenté sa chance dans le final de cette 13e étape du Tour de France mais ses efforts n'auront pas payé : le coureur de l'équipe B&B Hotels-Vital Concept est repris à 19km de l'arrivée à Carcassonne. 17:00 - Nouvel accrochage dans le peloton Carlos Barbero et Sergio Henao (Qhubeka NextHash) sot notamment pris dans une petite chute mais peuvent rapidement reprendre la route. Le rythme s'accélère en tête du peloton, à 20 kilomètre de l'arrivée de l'étape du jour. LIRE PLUS

Les infos utiles sur le Tour de France 2021

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) occupe toujours la première place du classement général du Tour de France avec 5 minutes et 18 secondes d'avance sur le Colombien Rigoberto Uran et 5 minutes et 32 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Le premier Français, Guillaume Martin est neuvième à 9'29.

Ce vendredi 9 juillet 2021, l'étape du jour emmenait le peloton du Tour de France de Nîmes vers Carcassonne, sur un tracé long de 219,9 kilomètres, avec une seule difficulté au programme. Le profil du parcours :

Dans l'Hexagone, la retransmission TV du Tour de France 2021 est assurée par le groupe France Télévisions et par Eurosport. Sur les chaînes du service public, ce sont Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Thomas Voeckler qui sont chargés de faire vivre la course en direct aux téléspectateurs. Une mission confiée sur Eurosport à Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel. Sachez également que chaque chaîne propose une retransmission en streaming sur son site Internet respectif, France TV (accès gratuit) et Eurosport Player (accès payant).