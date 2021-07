"Tour de France : l'étape du jour pour Ben O'Connor, le classement modifié"

TOUR DE FRANCE. La 9e étape du Tour de France avait lieu entre Cluses et Tigne, ce dimanche 4 juillet. Elle a été remportée par l'Australien Ben O'Connor. Tadej Pogacar garde le maillot jaune. Les derniers résultats et le classement...

Favoris L'essentiel sur le Tour de France 2021 L’Australien Ben O'Connor a gagné la 9e étape du Tour de France, ce dimanche 4 juillet 2021, après plus de 144 km d'un parcours particulièrement difficile pour les coureurs, marqué par le froid et la pluie. Le Slovène Tadej Pogacar a remporté le maillot jaune, comme la veille.

Quatre coureurs ont abandonné le Tour de France, ce dimanche 4 juillet. Le néerlandais Mathieu van der Poel n'a pas pris le départ de la 9e étape. Nans Peters, Tim Merlier puis Primoz Roglic ont déclaré forfait pendant le parcours.

Au classement général, Tadej Pogacar garde le maillot jaune, à la première place, avec 2 minutes d’avance sur Ben O'Connor. Le classement général

18:15 - Le point sur le classement après cette 9e étape [Fin du direct] La 9e étape a modifié le classement général du Tour de France. Tadej Pogacar garde la première place, le gagnant du jour Ben O'Connor prend la deuxième, suivi de Rigoberto Urán. Le premier Français au général est Guillaume Martin, arrivé neuvième devant David Gaudu. Le nouveau classement général du Tour de France après 9 étapes. Ben O'Connor devient le dauphin de Tadej Pogacar, Guillaume Martin se replace à la 9e position devant David Gaudu. Les écarts sont abyssaux après une semaine. #TDF2021 pic.twitter.com/4wIZxI2Ldf — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 4, 2021 18:04 - Tadej Pogacar, toujours maillot jaune, creuse l'écart Le coureur slovène assoit sa domination, avec cette 9e étape du Tour de France. Tadej Pogacar garde le maillot jaune et a creusé l’écart sur les derniers kilomètres, finissant à un peu plus de 6 minutes après O’Connor. Au classement général, le cycliste a plus de 2 minutes d’avance sur le deuxième, Ben O'Connor. 17:44 - Ben O'Connor, vainqueur de la 9e étape L'Australien a remporté la 9e étape du Tour de France, entre Cluses et Tignes, ce dimanche 4 juillet 2021. Ben O'Connor décroche ainsi une deuxième victoire sur un grand tour, après une étape sur le Tour d'Italie. Mattia Cattaneo prend la deuxième place. 17:32 - Plus que 3 km avant l’arrivée à Tignes La 9e étape du Tour de France touche à sa fin. Il reste 3 km avant l’arrivée à Tignes. Les conditions météo sont toujours aussi difficile avec la pluie et le froid. 17:30 - O’Connor devient maillot jaune virtuel Ben O’Connor creuse l’écart à 6 km de l’arrivée. Le peloton est à 8,15 minutes. Le coureur récupère le maillot jaune virtuel. 17:09 - O’Connor en tête Ben O’Connor se trouve en tête, et prend de l’avance sur Sergio Higuita, avec 1,45 minutes d’écart. Il reste 13 km avant l’arrivée à Tignes. 16:24 - Deux Colombiens en tête Quintana et Huiguita se trouvent devant le peloton, avec une trentaine de secondes d’avance. La pluie continue de tomber sur le parcours de cette 9e étape, alors que les coureurs sont sur la descente vers Bourg-Saint-Maurice. Il reste 32 km avant l’arrivée. 15:23 - Nans Peters et Tim Merlier abandonnent Le cycliste français de l’équipe AG2R Citroën abandonne le Tour de France, au cours de cette 9e étape. Nans Peters avait remporté une étape l’année dernière. Tim Merlier a également déclaré forfait. 14:48 - Poels à la lutte avec Quintana Wout Poels est remonté en tête de la course aux côtés de Nairo Quintana. Le coureur est passé en tête sur le col des saisies, avant de se faire doubler dans la descente par le Colombien.

14:33 - Pogacar va-t-il de nouveau assommer la concurrence ? Tadej Pogacar a réalisé une performance impressionnante sur les 30 derniers kilomètres de la 8e étape du Tour, samedi. Va-t-il réitérer l’exploit et remporter une nouvelle fois le maillot jaune lors de cette nouvelle étape de montagne ? "Tout le monde va se battre jusqu’au dernier jour et Paris est encore loin. Mais je pense que Tadej peut défendre ce maillot jusqu’à la fin", réagit Dylan Teuns, gagnant de la 8e étape, cité par 20 Minutes. Il reste encore deux semaines pour l’arrivée à Paris, mais les chances semblent être du côté du Slovène. Pour l’instant, Pogacar se trouve dans un groupe à plus de 3 minutes d’écart de l’échappée.

14:23 - Nairo Quintana en tête Quintana se trouve à l’avant des échappés. Omar Fraile et Michael Woods sont avec lui, quelques mètres devant le peloton. 13:44 - Le Tour de France fait son retour à Tignes Les cyclistes sont partis de Cluses pour arriver à la fin de l’étape à Tignes, alors qu’en 2019, le passage du Tour dans la station avait été annulé. En effet, une coulée de boue et un orage de grêle dans la descente du sommet de l'Iseran avait mis un terme à la 19e étape. La route était devenue impraticable entre Val-d'Isère et le barrage de Tignes. La journée avait d’ailleurs été noire pour les Français, puisque Julian Alaphilippe avait perdu son maillot jaune, et Thibaut pinot avait abandonné. 13:19 - Michael Woods en tête Michael Woods, 3e place samedi, a pris la tête du peloton, après 3 km parcourus depuis Cluses. Benoît Cosnefroy attaque. L’échappée pourrait avoir lieu sur la côte de Domancy. 13:13 - Départ de la 9e étape Le directeur du Tour de France vient de donner le départ de la 9e étape, depuis Cluses, en Haute-Savoie. 144.9 km vont être parcourus par les coureurs. Comme la veille, la météo n'est pas clémente, avec de la pluie dès le départ, et le froid est attendu en altitude pour cette deuxième étape de montagne. 13:10 - Van der Poel abandonne Mathieu van der Poel n'a pas pris le départ sur cette 9e étape. Le coureur néerlandais abandonne la course. "Je vais prendre du temps pour me remettre de cette semaine (...) J'ai d'autres objectifs, et ce n'était pas possible pour moi de faire tout le Tour, et d'être au top de ma forme pour les Jeux olympiques", a-t-il déclaré. ???? ???????? @mathieuvdpoel will not be at the départ of the 9th stage!



Le Slovène Tadej Pogacar occupe encore la première place du classement général du Tour de France devant Ben O'Connor. Découvrez le classement général complet sur le site officiel du Tour de France.

Le nouveau classement général du Tour de France après 9 étapes. Ben O'Connor devient le dauphin de Tadej Pogacar, Guillaume Martin se replace à la 9e position devant David Gaudu. Les écarts sont abyssaux après une semaine. #TDF2021 pic.twitter.com/4wIZxI2Ldf — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 4, 2021

Ce dimanche 4 juillet 2021, le Tour de France a gravi le Col des Saisies (1650 m), le Col du Pré (1748 m), le Cormet de Roselend (1968 m) pour terminer à la station de Tignes (2170 m). Le profil du tracé :

La retransmission TV du Tour de France 2021 est assurée par le groupe France Télévisions ainsi que par Eurosport, les diffuseurs officiels français. Sur les chaînes du service public, ce sont Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Thomas Voeckler qui sont chargés de faire vivre la course en direct aux téléspectateurs, tandis que sur Eurosport, Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel sont au micro pour animer le live. En plus de la diffusion TV, sachez que chaque chaîne propose une retransmission en streaming sur son site Internet respectif, France TV (accès gratuit) et Eurosport Player (accès payant sur abonnement).

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur l'an dernier, et son compatriote Primoz Roglic, figurent une nouvelle fois parmi les favoris au départ de ce Tour de France 2021. Il faudra aussi sans doute compter avec les "boys" de l'équipe Ineos (Richard Carapaz, Adam Yates, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart), même si plusieurs d'entre eux ont déjà perdu du temps en début de Tour, sur chute. Rayon outsiders, il faudra notamment surveiller, Alejandro Valverde, Enric Mas (Movistar), Simon Yates (Team BikeExchange) ou encore Rigoberto Uran (EF Pro Cycling). Côté français, les coureurs les mieux armés semblent être David Gaudu (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis) et Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step), même si ce dernier devrait en priorité chercher à remporter d'autres étapes après s'être imposé à Landerneau et après avoir porté le maillot jaune pendant une journée.