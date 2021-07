"Tour de France : l'étape du jour pour Dylan Teuns, le classement modifié"

TOUR DE FRANCE. Le Belge Dylan Teuns remporte la 8e étape du Tour de France 2021, à l'arrivée au Grand-Bornand. Tadej Pogacar s'empare du maillot jaune. Les détails sur cette étape, et les résultats en direct.

Sommaire Classement

Tour de France en direct

Parcours

Diffusion TV

Favoris L'essentiel sur le Tour de France 2021 Ce samedi 3 juillet a eu lieu la 8e étape du Tour de France 2021, et elle a été mouvementée. Les coureurs s'attaquaient aux Alpes, d'Oyonnax au Grand-Bornand, pour 150 km, avec cinq cols à monter. Il s'agissait de la première étape de haute montagne, qui s'est déroulé sous la pluie.

Le Belge Dylan Teuns gagne cette 8e étape du Tour de France. Tadej Pogacar a assommé la concurrence, et a remporté le maillot jaune. Le Slovène a réussi à doubler les échappés sur le col de Romme puis sur le col de la Colombière. Il arrive à la quatrième place.

La veille, la 7e étape a été remportée par le Slovène Matej Mohoric, devant Jasper Stuyven. Parti dans une échappée avec Wout Van Aert ou encore Vincenzo Nibali, Mathieu van der Poel a consolidé son maillot jaune face à un Tadej Pogačar piégé.

Au classement général, Tadej Pogacar prend la première place, avec 1,48 minute d’avance sur Wout Van Aert. Le classement général

Le Tour de France 2021 en direct

Recevoir nos alertes live !

18:47 - Dylan Teuns : "C’était vraiment une étape compliquée, dans un climat froid, glacé, mouillé" Le vainqueur de l’étape est revenu sur cette journée du Tour de France sur France Télévisions. "C’était vraiment une étape compliquée, dans un climat froid, glacé, mouillé... J'ai attendu le bon moment pour attaquer et quand il est arrivé, j'ai mis la gomme pour laisser (Michaël) Woods derrière moi. J'avais coché cette étape dans le road-book", a déclaré Dylan Teuns.

17:43 - Tadej Pogacar écrase la concurrence et remporte le maillot jaune, Dylan Teuns gagne l'étape Le jeune coureur slovène a réalisé une magnifique performance sur la 8e étape du Tour, ce samedi 3 juillet, dans les Alpes. Tadej Pogacar a rattrapé ses concurrents avant l'arrivée au Grand-Bornand, et a terminé avec 1,48 minutes d'avance sur Wout Van Aert. Le tenant du titre est arrivé à la quatrième place. La première place de cette étape de haute montagne est pour le Belge Dylan Teuns. 16:32 - Michael Woods devance les poursuivants avec une minute d’avance Le cycliste canadien avance devant les quatre poursuivants Wout Poels, Nairo Quintana, Mattia Cattaneo, Simon Yates, avec une minute d’avance. 15:37 - 18 coureurs à l’avant Le groupe maillot jaune est emmené par Rui Alberto Costa. 18 coureurs sont à l’avant de la course, avec notamment Guillaume Martin, Nairo Quintana, Michael Woods et Simon Yates. Cette ascension est marquée par un mauvais temps, de la pluie. Certains cyclistes semblent avoir très froid. 15:06 - Un camion Cochonou a été bloqué sur la route La 8e étape du Tour de France n’est pas simple pour les coureurs. En plus de la météo et de la difficulté du parcours de haute montagne, un autre événement plutôt insolite a eu lieu, ce samedi 3 juillet. Au niveau du kilomètre 102, un camion Cochonou a bloqué la route que les coureurs devaient prendre pendant plusieurs minutes. Le véhicule a été dégagé avant 15 heures, et ce blocage n’a finalement pas eu de conséquences. 13:51 - En tête du peloton, Wout Poels et Tao Geoghegan Hart Wout Poels (Bahrain Victorius) avait réussi à prendre un peu d’avance sur le peloton, tout comme Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). Pour les premiers kilomètres, les coureurs du peloton se sont éparpillés. Au bout de quelques minutes, il n’y a plus d’échappées, Poels a réintégré le peloton.

Les infos utiles sur le Tour de France 2021

Le Slovène Tadej Pogacar occupe la première place du classement général du Tour de France devant Wout Van Aert. Découvrez le classement général complet sur le site officiel du Tour de France. et dans quelques minutes sur notre page.

Le classement général à l'issue de cette 7ème étape. Van der Poel et Van Aert font forcément la bonne affaire du jour. Vincenzo Nibali remonte lui à la 6ème place. #TDF2021 pic.twitter.com/QXnDSzYqZS — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 2, 2021

Ce samedi 3 juillet 2021, le Tour de France abordait la haute montagne avec la 8e étape dans les Alpes, entre Oyonnax et Le-Grand-Bornand. Le profil du tracé :

La retransmission TV du Tour de France 2021 est assurée par le groupe France Télévisions ainsi que par Eurosport, les diffuseurs officiels français. Sur les chaînes du service public, ce sont Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Thomas Voeckler qui sont chargés de faire vivre la course en direct aux téléspectateurs, tandis que sur Eurosport, Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel sont au micro pour animer le live. En plus de la diffusion TV, sachez que chaque chaîne propose une retransmission en streaming sur son site Internet respectif, France TV (accès gratuit) et Eurosport Player (accès payant sur abonnement).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur l'an dernier, et son compatriote Primoz Roglic, figurent une nouvelle fois parmi les favoris au départ de ce Tour de France 2021. Il faudra aussi sans doute compter avec les "boys" de l'équipe Ineos (Richard Carapaz, Adam Yates, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart), même si plusieurs d'entre eux ont déjà perdu du temps en début de Tour, sur chute. Rayon outsiders, il faudra notamment surveiller, Alejandro Valverde, Enric Mas (Movistar), Simon Yates (Team BikeExchange) ou encore Rigoberto Uran (EF Pro Cycling). Côté français, les coureurs les mieux armés semblent être David Gaudu (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis) et Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step), même si ce dernier devrait en priorité chercher à remporter d'autres étapes après s'être imposé à Landerneau et après avoir porté le maillot jaune pendant une journée.