"Tour de France : l'étape pour Mohoric, le classement général chamboulé"

TOUR DE FRANCE. Dans une 7e étape de folie, le champion de Slovénie Matej Mohoric s'est imposé alors que Mathieu Van der Poel consolide son maillot jaune de leader du Tour de France en étant à l'avant de la course. Pogacar, piégé, perd plus de 4 minutes alors que Roglic a été distancé, le classement.

Le Tour de France 2021 en direct

Recevoir nos alertes live !

18:11 - Alaphilippe 7e du général En étant pas à l'avant de la course, Julian Alaphilippe a perdu beaucoup de temps sur Wout Van Aert et le maillot jaune Mathieu Van der Poel et rétrograde à la 7e place avec désormais 4'23" de retard.

17:59 - Pogacar : "On ne s'attendait pas à ça" Le vainqueur sortant du Tour de France a fait le bilan à la fin de cette 7e étape et ne s'attendait pas à ce scénario. "On ne s'attendait pas à ça. On pensait qu'il y aurait une lutte, mais le groupe s'est scindé en deux. Je suis tout de même fier du travail de l'équipe. On nous a laissé la responsabilité de la chasse aux échappés car je suis soit disant le plus fort, mais je ne suis pas forcément le plus fort. Van Aert monte très bien, Van der Poel aussi. Il ne faut pas leur laisser 10 minutes, c'est dangereux."

17:43 - Petite explication entre Mas et Kwiatkowski à l'arrivée Les deux hommes se sont expliqués après la ligne d'arrivée, le Polonais reprochant à la Movistar d'avoir roulé sur Richard Carapaz dans le final. Enric Mas est venu s'expliquer avec Michal Kwiatkowski après la ligne. On rappelle que la Movistar a roulé sur Richard Carapaz dans le final de cette 7e étape. #TDF2021https://t.co/ga5bc8slP5 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 2, 2021

17:30 - Van der Poel "à bloc toute la journée" La réaction du maillot jaune à l'arrivée qui fait une excellente opération au général. "J'étais à bloc toute la journée. Au début, c'était clair qu'il y avait beaucoup de coureurs qui voulaient faire partie de l'échappée. Il faut aussi que je garde ma bonne forme pour les JO. Je vais tout donner pour garder ce maillot qui est très spécial."

17:25 - Vidéo : la victoire de Mohoric Revivez en vidéo la victoire de Matej Mohoric au Creusot, une victoire en solitaire et largement méritée pour le champion de Slovénie. ???? Matej Mohoric s'impose en solitaire au Creusot ! Le Slovène a su se montrer plus solide et s'offre une victoire de prestige sur le #TDF2021 ! Le vainqueur du jour s'empare également du maillot à pois ! Jasper Stuyven et Magnus Cort Nielsen complètent le podium ! pic.twitter.com/Tgq87PUPk0 — France tv sport (@francetvsport) July 2, 2021

17:15 - Mohoric : "J'avais coché cette étape" La réaction du vainqueur du jour Matej Mohoric : "C'est une première pour moi. J'ai travaillé dur l'an passé et cette année. Je me sentais bien sur le Giro. Je suis revenu et je me suis préparé à fond pour le Tour. J'avais coché cette étape. Je savais qu'elle me correspondait. Demain, je vais rendre honneur à ce maillot à pois et je vais essayer de reprendre l'échappée. Je vais bien me reposer pour être en forme demain."

17:05 - Le top 10 de la 7e étape Voici le classement final de cette incroyable 7e étape du Tour de France avec la victoire de Matej Mohoric. Notez la belle 6e place de Bonnamour. Le Top 10 de cette 7ème étape entre Vierzon et le Creusot. À noter l'excellente étape de Franck Bonnamour côté français ! #TDF2021 pic.twitter.com/5FZlz5Xko5 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 2, 2021

16:59 - Roglic perd 3'50 ! Le Slovène a probablement perdu le Tour de France aujourd'hui en perdant quasiment 4 minutes sur Tadej Pogacar, Richard Carapaz et les autres favoris. Le deuxième du Tour 2021 ne s'est probablement pas remis de sa chute.

16:53 - Pogacar perd plus de 4 minutes sur Van der Poel et Van Aert Même si à la base Van der Poel et Van Aert ne sont pas des favoris annoncés du Tour de France, les deux hommes frappent un grand coup en prenant plus de 4 minutes sur le vainqueur sortant Tadej Pogacar ou encore Richard Carapaz.

16:48 - Stuyven et Magnus Cort sur le podium Derrière Mohoric, intouchable dans cette 7e étape, Jasper Stuyven termine 2e alors que Magnus Cort prend la 3e place devant le maillot jaune.

16:44 - Pas de bonifications pour Van der Poel et Van Aert Il n'y aura pas un gain de temps supplémentaire pour le Néerlandais Van der Poel et Wout Van Aert, l'un terminant seulement 4e de cette 7e étape du Tour de France.

16:41 - Victoire de Mohoric ! C'est fait pour le champion de Slovénie de l'équipe Bahrain Victorious qui lève les bras sur la ligne d'arrivée au Creusot. Le coureur est même en larmes en célébrant sa victoire.

16:40 - Le kilomètre pour Mohoric ! Les derniers mètres pour Mohoric qui va signer une première victoire dans le Tour de France. Il était le plus fort sans aucune contestation et aura également le maillot de meilleur grimpeur pour la première étape dans les Alpes.

16:31 - Carapaz creuse l'écart Plus de 30 secondes d'avance pour Carapaz sur la tête du peloton, revivez son attaque tranchante au sommet du Signal d'Uchon. ???????? @RichardCarapazM on the attack!



???????? @RichardCarapazM attaque juste avant le sommet du Signal d'Uchon ! #TDF2021 pic.twitter.com/RnGkFmwSnZ — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021