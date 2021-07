"Tour de France : la 15e étape en direct, Guillaume Martin "prêt pour la bataille""

TOUR DE FRANCE. Après la victoire de Bauke Mollema dans la première étape des Pyrénées, l'arrivée à Andorre-la-Vieille ce dimanche, à l'issue de la 15e étape du Tour de France 2021, sera encore très disputée par les grimpeurs. Et si Guillaume Martin, qui a décroché la 2e place au classement général hier, triomphait au Col de Beixalis ?

Sommaire Tour de France 2021 en direct

Classement du Tour de France 2021

Parcours du Tour de France

Diffusion TV du Tour de France L'essentiel La 15e étape du tour de France, ce dimanche 11 juillet 2021, emmène le peloton de Céret à Andorre-la-Vieille, sur un parcours de 191,3 km avec 4 cols à gravir, dont le terrible Port d'Envalira (1re catégorie), juste avant le Col de Beixalis et l'arrivée à Andorre. Les grimpeurs seront à la fête et les ambitions sont nombreuses, à commencer par celles de Tadej Pogagar qui a déjà annoncé que son objectif sur cette étape restait de défendre le Maillot Jaune, mais que "s’il y a une opportunité de gagner", il n'hésitera pas.

Le Tour de France a par ailleurs un nouveau maillot à poids nommé Michael Woods. Le Canadien a réussi à devancer Nairo Quintana de quatre points et a aussi des ambitions sur cette étape. Installé en Andorre comme de nombreux cyclistes, il espère une victoire chez lui et sur un parcours qu'il connaît "par coeur". Citons enfin le Français Guillaume Martin, qui a décroché hier la 2e place au classement général après un joli numéro. S'il a les jambes ce dimanche, il peut lui aussi faire partie des prétendants à la victoire, même s'il sera surveillé de près par la Team Emirates.

Hier, Bauke Mollema a remporté la 14e étape du Tour de France entre Carcassonne et Quillan, au coeur des Pyrénées. Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) et Sergio Higuita (EF Education-Nippo) complètent le trio de tête de cette étape. Guillaume Martin très combatif a donc réalisé le joli coup de la journée et prend la deuxième place du classement général, 4’04’’ minutes derrière Tadej Pogacar, qui lui, reste maillot jaune.

Le peloton s'est élancé à 12h25, cinq minutes avant le début annoncé de la 15e étape, depuis Céret. Après 3,8 kilomètres de défilé, le peloton s'attaquera à la montée du col du Fourtou, qui culmine à 649 mètres.

En direct

Recevoir nos alertes live !

13:45 - Désorganisation à l’avant Un groupe de 32 coureurs s’est formé à l’avant, soit près d’un tiers du peloton qui s’est échappée. Dans ce groupe, trois coureurs de la formation Barhein-Victorious. Le groupe s’est finalement disloquée au kilomètre 45. La mésentente règne à l’avant, alors que la largeur des routes permettrait de s’organiser. L’équipe Groupama-FDJ n’est toujours pas représentée. Le peloton est à 6 minutes derrière. 13:30 - Jean Castex sur le Tour de France Le Premier ministre s’est rendu à Prades, sur la 15e étape du Tour de France ce dimanche. Le tour de France fait partie du patrimoine national, c’est d’abord un grand évènement sportif, mais aussi festif, au service de tous les territoires et communes de France. Je crois que l’ensemble des Français sont passionné par le Tour, et je le suis moi-même. Je suis très fier que ça passe par ma ville aujourd’hui", s’est enthousiasmé l’ancien maire de Prades au micro de France Télévisions. 13:16 - Un groupe d'une vingtaine de poursuivants Les huit hommes de têtes, entrés dans la descente du col du Fourtou, creusent l’écart sur le groupe d’une vingtaine de poursuivants qui s’est formé, avec plus de deux minutes d’avance au kilomètre 166. On retrouve notamment dans ce groupe le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ou encore le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma). 13:02 - 8 coureurs à l'avant Le coureur belge Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), s’est rapidement détaché du peloton, en prenant 20 secondes d’avance, peu après le départ de la 15e étape du Tour de France 2021. Aurélien Paret-Peintre, Ruben Guerreiro, Steven Kruijswijk et Dan Martin se sont lancés à sa poursuite, rejoints par Julien Bernard, Dylan Teuns et Sergio Henao. Le groupe de tête possède actuellement 29 secondes d’avance sur le peloton. 12:44 - Guillaume Martin n’avait "pas du tout calculé" d’être 2e du classement général Interrogé avant le départ de la 15e étape du Tour de France, Guillaume Martin a confié avoir vécu, vendredi, une journée "éprouvante". "Quand on se bat jusqu’à la fin pour la victoire d’étape, pour gagner le plus de temps possible, c’est un peu plus éprouvant que dans le peloton", a reconnu au micro de France Télévisions le Français, qui indique également "avoir fait en sorte de récupérer" et se dit "prêt pour la bataille d’aujourd’hui". Concernant sa deuxième place au classement général, le coureur de Cofidis assure que ce n’était "pas du tout calculé" : "L’idée, ce n’était pas spécialement d’aller dans l’échappée, mais plutôt de passer une journée tranquille dans le peloton et de récupérer. La course est devenue folle, j’ai vu une opportunité, je l’ai saisie." 12:23 - Le peloton s'élance C’est parti pour la 15e étape du Tour de France 2021 ! Le peloton vient de s’élancer depuis Céret, pour une course de 191,3 kilomètres jusqu’à Andorre-la-Vieille, en commençant par 3,8 kilomètres de défilé. Particularité de cette étape, les coureurs vont s’attaquer rapidement à la première difficulté du parcours, le col du Fourtou, qui culmine à 649 mètres. 12:13 - Le col de Beixalis, une phase décisive de la course Après le Port d’Envalira, septième plus haut sommet de l’histoire du Tour de France avec ses 2 408 m, le peloton s’attaquera au col de Beixalis, qui devrait marquer la phase décisive de la course avec un début d'ascension très difficile. La derniers kilomètres vers Andorre-la-Vieille départageront les coureurs, avec des bonifications aux trois premiers qui entameront la descente, rappelle Franceinfo. Une "dernière grosse journée qui va être difficile", avec "beaucoup de dénivelé, a confirmé Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën). 11:53 - Patrick Lefevere : "Mark Cavendish est sur un nuage" Avec quatre victoires d’étape dans ce Tour de France 2021 et un maillot vert conservé à l’issue de la 15e, entre Céret et Quillan, Mark Cavendish enthousiasme son entraîneur, Patrick Lefevere. "Je pense qu'il est sur un nuage. C'est un rêve qui devient réalité pour lui car il y a encore 9 mois, il n'était plus un coureur. Sur ce Tour, c'est le meilleur sprinteur car il a probablement le meilleur train pour l'emmener. Il y a également une différence entre son premier passage chez nous et cette année puisqu'il était très stressé à l'époque, alors que maintenant, il n'est plus obligé de gagner. Ça fait une grande différence mentalement", a expliqué le Belge au micro de Cyclism’Actu. 11:34 - Les enjeux de la 15e étape pour Julian Alaphilippe Julian Alaphilippe, qui n’a pas remporté d’autre étape du Tour de France 2021 depuis sa victoire à Landerneau, va-t-il réussir à s’illustrer entre Céret et Andorre-la-Vieille, ce dimanche ? "Les pentes prévues ne semblent pas rédhibitoires pour ses qualités, contrairement aux étapes suivantes. Faisant partie des meilleurs descendeurs du peloton, le Tricolore a toutes les qualités requises pour s’imposer", rappelle Franceinfo. 11:12 - Les spectateurs prêts pour la course dans les Pyrénées-Orientales Les fans du Tour de France ont déjà pris d’assaut les bords de route que sillonnera le peloton ce dimanche 11 juillet, pour la 15e étape entre Céret et Andorre-la-Vieille. Le Tour de France n’était pas repassé dans les Pyrénées-Orientales depuis 2009, avec la victoire de Thomas Voeckler à Perpignan, rappelle France Bleu. Près de quatre heures avant le passage des coureurs, les spectateurs sont déjà dans l'ambiance entre #Céret et #Andorre sur le #TourDeFrance2021 pic.twitter.com/1BlUFNRRqg — France Bleu Sport (@francebleusport) July 11, 2021 10:53 - Guillaume Martin peut-il conserver sa 2e place au classement général ? Samedi, sur la 14e étape du Tour de France 2021, Guillaume Martin a réalisé une très belle opération en passant à la deuxième place du classement général, à 4 minutes et 4 secondes de Tadej Pogacar. Le Français pourra-t-il cependant se maintenir ce dimanche sur la 15e étape ? Rien n’est moins sûr, comme le souligne Eurosport : "Le grimpeur de la Cofidis a laissé énormément d'énergie dans la longue échappée entreprise samedi, et il n'aura peut-être pas suffisamment récupéré avant d'aborder le premier grand rendez-vous pyrénéen. Et puis, la meute des poursuivants n'est vraiment pas loin derrière. La moindre défaillance risque donc d'engendrer une dégringolade au général." 10:28 - Le profil de la 15e étape Les coureurs s’élanceront depuis Céret pour rallier Andorre-la-Vieille, ce dimanche 11 juillet, pour la 15 étape du Tour de France. Première difficulté, le peloton s’attaquera à la montée de Mont-Louis (8,4 km à 5,7%), avant de mesurer au col de Puymorens (5,8 km à 4,7%) puis au Port d'Envalira (10,7 km à 5,9%), le plus haut sommet du parcours (2408 m d'altitude). Enfin, le peloton terminera par le col de Beixalis (6,4 km à 8,5%), avec un sommet placé à quinze kilomètres de l'arrivée.

En savoir plus

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) occupe toujours la première place du classement général du Tour de France avec 4 minutes et 04 secondes d'avance sur le Français Guillaume Martin, qui a réalisé une superbe opération au classement général sur la 14e étape du Tour de France, entre Carcassonne et Quillan, en passant de la neuvième à la deuxième place.

Ce dimanche, la 15e étape emmène les coureurs de Céret à Andorre-la-Vieille, pour 191,3 km encore très vallonnés. On compte pas moins que quatre cols dans cette étape qui devrait de nouveau être très disputée à l'avant et faire des dégâts à l'arrière : la Montée de Mont-Louis (1re catégorie), le Col de Puymorens (2e), le Port d'Envalira (1re catégorie) et le Col de Beixalis (1re catégorie) avant la descente à Andorre-la-Veille :

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dans l'Hexagone, la retransmission TV du Tour de France 2021 est assurée par le groupe France Télévisions et par Eurosport. Sur les chaînes du service public, ce sont Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Thomas Voeckler qui sont chargés de faire vivre la course en direct aux téléspectateurs. Une mission confiée sur Eurosport à Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel. Sachez également que chaque chaîne propose une retransmission en streaming sur son site Internet respectif, France TV (accès gratuit) et Eurosport Player (accès payant).