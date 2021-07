"Tour de France : nouvelle victoire de Cavendish, le classement de la 6e étape"

TOUR DE FRANCE. Pour la 32e fois de sa carrière et la 2e fois en 2021, le Britannique Mark Cavendish s'impose sur les routes du Tour de France devant Philipsen et Bouhanni. Découvrez le classement de l'étape du jour et les positions au général.

Favoris L'essentiel sur le Tour de France 2021 Et de 32 ! Mark Cavendish s'impose au terme d'un sprint massif attendu dans les rues de Châteauroux. Le sprinteur de la Deceunink Quick-Step a devancé Jasper Philipsen, Nacer Bouhanni et Arnaud Démare. Suivez le Tour de France en direct .

. Au classement général et avant une 7e étape accidentée ce 2 juillet, Mathieu van der Poel est toujours maillot jaune de ce Tour de France 2021. Il devance de quelques secondes Tadej Pogacar, Wout Van Aert et Julian Alaphilippe. Le classement général

Notez également que la direction du Tour de France a annoncé avoir retiré sa plainte contre la spectatrice responsable de la chute collective. Christian Prudhomme regrettant l'emballement médiatique. "Cette histoire prend des proportions folles, insensées" explique-t-il sur France Info.

Le Tour de France 2021 en direct

19:02 - Frustration pour Nacer Bouhanni, sur le podium, mais toujours pas sur la première marche "C'est le troisième sprint du tour, trois fois sur le podium. C'est bien, mais j'espère en gagner une", a confié à France Télévisions le coureur français qui a signé à l'occasion de la sixième étape du Tour de France un troisième podium, en trois sprints. S'il s'est dit content d'être arrivé troisième, le cycliste originaire d'Épinal a déploré la chute survenue à 2 km de la fin. "Encore une fois sur le podium, c'est comme ça, c'est dommage. La chute à deux bornes de l'arrivée me gêne, j'ai dû faire un effort pour remonter. Clément [Russo] a remonté Dan [McLay] qui m'a bien replacé, mais c'était très tendu dans le final. Il y avait vent de dos, celui qui lançait le sprint avait un avantage", a-t-il expliqué. Et de conclure : "Je reviens sur la fin, mais c'est trop tard." 18:24 - "Il y avait moyen de mieux faire", estime Arnaud Démare Le coureur français de l'équipe Groupama-FDJ n'a pas caché sa déception à l'arrivée de la sixième étape du Tour de France ce jeudi. Au micro de France Télévisions, Arnaud Démare a estimé qu'il "faut de la réussite dans le vélo", avant de revenir sur la chute de Jacopo Guarnieri, à 2 km de l'arrivée : "Mais là avec Copo, on s'accroche dans le virage, un mec se resserre dans le virage, je le tape et il tombe. On arrive à remonter après. Ce n'est pas mauvais le fait d'être seul, mais il y avait moyen de mieux faire". Et de remarquer : "Je me sentais rapide..." 17:56 - Cavendish prend le large pour le maillot vert Cavendish a pour le moment 46 points d'avance sur Jasper Philipsen et 49 sur Nacer Bouhanni alors que Peter Sagan est encore assez loin de ce classement avec une 7e place. 17:50 - Pas de changement au général Au lendemain d'un chrono et à la veille d'une étape très longue et accidentée, les favoris ont passé une journée très tranquille. Mathieu van der Poel est toujours en jaune avec 8 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. 17:44 - Le top 10 de la 6e étape Voici le top 10 de cette 6e étape du Tour de France 2021 avec deux Français dans les quatre premières places. Le top 10 de cette 6e étape, c'est finalement Jasper Philipsen qui a pris la 2e place devant Nacer Bouhanni, qui signe un 3e podium sur ce Tour de France. Arnaud Démare 4e sans son lanceur Guarnieri. #TDF2021 pic.twitter.com/gzkG82700H — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 1, 2021 17:39 - Cavendish : "C'est génial" La première réaction du Britannique, déjà double vainqueur d'étape dans ce Tour de France 2021 : "C'est génial. Je ne m'attendais pas à ce final, j'ai l'impression que la ligne change à chaque fois ici. Il y a tellement de grosses équipes. Il faut prendre la bonne décision. Ne prononcez pas le nom de Merckx, je veux juste gagner la prochaine". 17:34 - Vidéo : le sprint de Cavendish Revivez le dernier kilomètre de la 6e étape du Tour de France 2021 avec la nouvelle victoire de Mark Cavendish, 10 ans après sa dernière victoire à Châteauroux. ???? VICTOIRE DE MARK CAVENDISH ! 10 ans après, le Britannique remporte à nouveau le sprint massif à Châteauroux ! Un deuxième succès pour lui lors de ce #TDF2021 ! Jasper Philipsen et Nacer Bouhanni complètent le podium ! pic.twitter.com/w5i0CCRcb4 — France tv sport (@francetvsport) July 1, 2021 17:27 - Démare prend la 4e place Malgré la chute de son lanceur Guarnieri, Arnaud Démare est de retour dans les sprints massifs en prenant une belle 4e place qui devrait le mettre en confiance. 17:23 - Victoire de Cavendish ! Et de deux ! Mark Cavendish a été le plus fort dans cette 6e étape du Tour de France et signe une seconde victoire dans cette édition 2021. Nacer Bouhanni termine une nouvelle fois troisième alors que Philipsen prend la seconde place. 17:20 - Echappée terminée, la flamme rouge ! L'échappée est terminée, c'est la flamme rouge et sur une route très large, les vagues sont nombreuses avec tous les trains des sprinteurs. Julian Alaphilippe est en train de mener le peloton pour Cavendish. 17:19 - Chute de Guarnieri ! Le coup dur pour Arnaud Démare qui ne pourra pas compter sur son lanceur puisque Guarnieri vient de chuter dans les ultimes kilomètres de cette étape. 17:18 - Le train de la Deceunink en place Travail impressionnant de la Deceunink Quick-Step qui est en ordre de bataille pour le sprint final. Il reste encore 3 kilomètres et l'échappée a toujours quelques longueurs d'avance. 17:15 - Toujours 30 secondes d'avance ! Le peloton a peut être trop joué avec les hommes de tête, l'écart ne baisse pas depuis quelques kilomètres et il est de 30 secondes à moins de 7 kilomètres de l'arrivée. 17:10 - L'écart augmente ! Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) et Roger Kluge (Lotto-Soudal) reprennent le large dans ce final, 40 secondes d'écart alors que nous sommes à moins de 15 kilomètres de l'arrivée de cette 6e étape du Tour de France. 17:06 - Qui sont les favoris de la 6e étape ? Pour ce dernier sprint annoncé avant les Alpes, plusieurs coureurs vont vouloir briller. Les infos utiles sur le Tour de France 2021

À la veille des Alpes, les coureurs du Tour de France auront déjà du travail dans cette 7e étape qualifiée d'accidentée entre Vierzon et Le Creuzot longue de 249,1km. Quatre difficultés sont au programme dont le premier col de 2e catégorie de cette édition 2021, le Signal d'Uchon.

Après le départ de Bretagne et plus précisément de la ville de Brest, le Tour de France 2021 mettra le cap vers l'est du pays, via notamment la Mayenne et le Morvan, avant le franchissement des Alpes puis des Pyrénées, puis le retour sur Paris via la Gironde. Le parcours du Tour de France 2021 et les dates de toutes les étapes :

Etape 1, samedi 26 juin : Brest - Landerneau.

Etape 2, dimanche 27 juin : Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne.

Etape 3, lundi 28 juin : Lorient - Pontivy.

Etape 4, mardi 29 juin : Redon - Fougères.

Etape 5, mercredi 30 juin : Changé - Laval (contre-la-montre individuel)

Etape 6, jeudi 1er juillet : Tours - Châteauroux

Etape 7, vendredi 2 juillet : Vierzon - Le Creusot

Etape 8, samedi 3 juillet : Oyonnax - Le Grand-Bornand

Etape 9, dimanche 4 juillet : Cluses - Tignes

Lundi 5 juillet, repos à Tignes

Etape 10, mardi 6 juillet : Albertville - Valence

Etape 11, mercredi 7 juillet : Sorgues - Malaucène

Etape 12, jeudi 8 juillet : Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes

Etape 13, vendredi 9 juillet : Nîmes - Carcassonne

Etape 14, samedi 10 juillet : Carcassonne - Quillan

Etape 15, dimanche 11 juillet : Céret - Andorre-la-Vieille

Lundi 12 juillet : Repos en Andorre

Etape 16, mardi 13 juillet : Pas de la Case - Saint-Gaudens

Etape 17, mercredi 14 juillet : Muret - Saint-Lary-Soulan

Etape 18, jeudi 15 juillet : Pau - Luz-Ardiden

Etape 19, vendredi 16 juillet : Mourenx - Libourne

Etape 20, samedi 17 juillet : Libourne - Saint-Emilion

Etape 21, dimanche 18 juillet : Chatou - Champs-Elysées, Paris.

La retransmission TV du Tour de France est assurée par le groupe France Télévisions ainsi que par Eurosport, les diffuseurs officiels français. Sur les chaînes du service public, ce sont Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert qui sont chargés de faire vivre la course en direct aux téléspectateurs, tandis que sur Eurosport, Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel sont au micro pour animer le live. En plus de la diffusion TV, sachez que chaque chaîne propose une retransmission en streaming sur son site Internet respectif, France TV (accès gratuit) et Eurosport Player (accès payant sur abonnement).

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur l'an dernier, et son compatriote Primoz Roglic, figurent une nouvelle fois parmi les favoris au départ de ce Tour de France 2021. Il faudra aussi sans doute compter avec les "boys" de l'équipe Ineos (Richard Carapaz, Adam Yates, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart), même si plusieurs d'entre eux ont déjà perdu du temps en début de Tour, sur chute. Rayon outsiders, il faudra notamment surveiller, Alejandro Valverde, Enric Mas (Movistar), Simon Yates (Team BikeExchange) ou encore Rigoberto Uran (EF Pro Cycling). Côté français, les coureurs les mieux armés semblent être David Gaudu (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis) et Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step), même si ce dernier devrait en priorité chercher à remporter d'autres étapes après s'être imposé à Landerneau et après avoir porté le maillot jaune pendant une journée.