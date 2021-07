"Tour de France : quel vainqueur au sprint à Valence ? La 10e étape en direct"

TOUR DE FRANCE 2021. L'étape du jour devrait sourire aux sprinteurs, aujourd'hui, sur le Tour de France, qui a quitté les Alpes pour rejoindre la Drôme. Avec une nouvelle victoire de Mark Cavendish ? Le classement général ne devrait, lui, pas être modifié. Vivez la course en live.

Sommaire Tour de France en direct

Classement

Parcours

Diffusion TV L'essentiel sur le Tour de France 2021 La 10e étape du Tour de France, ce mardi 6 juillet 2021, est animée par une échappée de deux coureurs, constituée du Belge Tosh Van der Sand (Lotto-Soudal) et du Canadien Hugo Houle (Astana-Premier Tech). Les deux hommes, qui ont pris le large peu après le départ d'Albertville, ne possèdent plus que 2 minutes d'avance sur le peloton et aura bien du mal à résister en fin d'étape aux équipes de sprinteurs, qui devraient favoriser une arrivée groupée à Valence. L'étape du jour en direct

Cette étape longue de 190,7 kilomètres, se dispute sur un tracé ne comportant qu'une seule difficulté, de 4e catégorie (le col de Couz au km 58,5) et devrait donc se résumer à une lutte entre baroudeurs et sprinteurs, avec avantage à ces derniers. Le profil du parcours

Le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Emirates) ne devrait pas être inquiété aujourd'hui. La bataille pour le podium reprendra probablement demain avec la double ascension très attendue du Mont Ventoux, qui s'annonce comme l'un des temps forts de ce Tour de France 2021. Le classement général

Le Tour de France 2021 en direct

Recevoir nos alertes live !

17:12 - 20 km de l'arrivée Il n'y aura de bordure sur cette étape du Tour de France. Le peloton roule désormais groupé. 17:09 - Colbrelli rentre sur le peloton La jonction est faite pour le sprinteur italien, bien aidé par son coéquipier Haller. 17:04 - 37" de retard pour Colbrelli Attendu par un coéquipier, l'Italien dispose d'un retard de presque 40 secondes sur le peloton, qui semble ralentir. 17:03 - Crevaison pour Colbrelli Véritable client pour la victoire à Valence, le champion d'Italie a changé de vélo et va devoir faire un effort soutenu pour revenir sur le peloton. 17:02 - Tentative de bordure d'Alaphilippe ! Le champion du monde a décidé de hausser violemment le rythme en tête de peloton pour essayer de causer une bordure. 17:02 - Enfin la bonne pour Bouhanni ? À son avantage lors des sprints massifs, le coureur d'Arkea-Samsic pourrait bien remporter sa première victoire sur le Tour de France. En effet, Bouhanni devra essentiellement surveiller Cavendish, Van Aert ou encore Bol, tandis que Merlier, Démare et Coquard sont hors-course. 16:55 - Groupama-FDJ désarmé.. Au départ du Tour de France, la formation de Marc Madiot se présentait pour décrocher une victoire d'étape avec Arnaud Démarre mais aussi un Top 10 avec David Gaudu. Au lendemain de la journée de repos, le constat est amer. Démarre est arrivé hors-délais, tout comme Guarnieri tandis que Konovalovas a abandonné suite à une chute. Par conséquent, l'équipe française ne compte plus que 5 coureurs pour rallier Paris. 16:52 - Le peloton est revenu sur Houle Sous l'impulsion de la formation de Matthews, il n'y a plus d'échappée sur la route du Tour de France à 35 km de l'arrivée à Valence. 16:50 - Houle seul en tête Le coureur canadien se retrouve désormais seul en tête à 36 km de l'arrivée. 16:46 - Le peloton ralentit A 41 km de l'arrivée, Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) et Hugo Houle (Astana-Premier Tech) ont eu la permission de prolonger un peu plus leur aventure en tête de course. En effet, le peloton prend bien son temps pour revenir. 16:41 - Rumeur de transfert bis : Marc Soler vers UAE-Team Emirates Contraint à l'abandon dès la première étape de ce Tour de France, Marc Soler risque de changer de formation la saison prochaine. Plusieurs sources font part d'un fort intérêt de la part de l'équipe de Tadej Pogacar, UAE-Team Emirates. Pour rappel, le marché des transferts s'ouvrent le 1er août. 16:32 - Moins d'une minute d'avance pour les échappées Alors qu'on aborde les 50 derniers km, le duo de tête ne compte plus que 57" d'avance sur un peloton, qui veut absolument se disputer la victoire d'étape à Valence. 16:27 - Franck Bonnamour, le plus combatif de la 1ère semaine Révélation côté français, le coureur de la formation B&B Hotels KTM a été récompensé par les suiveurs du Tour de France sur les réseaux sociaux : ''Cela fait très plaisir, c'est vrai que j'ai été plusieurs fois à l'avant, a-t-il réagi Et puis je me dis que ce sont les internautes qui ont voté, c'est donc encore plus gratifiant. Je commence à penser à un podium à Paris, c'est sûr, mais il faut que les jambes continuent d'être aussi bonnes". 16:10 - Mark Cavendish : ''Je suis fatigué'' Maillot Vert du Tour de France, le Britannique a survécu au passage des Alpes, même s'il a laissé des plumes :« Je suis fatigué, mais c’est le cas pour tout le monde. La première semaine a été folle. Que l’on monte vite ou doucement au sommet des montagnes, tout le monde a les muscles en compote. Bien entendu, il y aura moins d’équipes que d’habitude pour contrôler la course, et Tim Declercq ne sera pas capable de lutter contre un groupe d’échappés important. C’est donc cela qu’il faudra surveiller ». 15:56 - Le point sur le classement du meilleur sprinteur Le classement par points après le sprint de La Placette et avant l'arrivée à Valence : 1. Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), 168 pts

2. Michael Matthews (BikeExchange), 143

3. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), 136

Pour rappel, Cavendish n'a pas fait le sprint intermédiaire. LIRE PLUS

Les infos utiles sur le Tour de France 2021

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) occupe la première place du classement général du Tour de France avec une large avance sur Ben O'Connor et Rigoberto Uran. Le top 10 :

Le nouveau classement général du Tour de France après 9 étapes. Ben O'Connor devient le dauphin de Tadej Pogacar, Guillaume Martin se replace à la 9e position devant David Gaudu. Les écarts sont abyssaux après une semaine. #TDF2021 pic.twitter.com/4wIZxI2Ldf — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 4, 2021

Après le jour de repos hier, la 10e étape du Tour de France emmène ce mardi le peloton d'Albertville à Valence, sur un tracé long de 190,7 kilomètres, sans difficulté majeure. Le profil du parcours :

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La retransmission TV du Tour de France 2021 est assurée par le groupe France Télévisions ainsi que par Eurosport, les diffuseurs officiels français. Sur les chaînes du service public, ce sont Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Thomas Voeckler qui sont chargés de faire vivre la course en direct aux téléspectateurs, tandis que sur Eurosport, Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel sont au micro pour animer le live. En plus de la diffusion TV, sachez que chaque chaîne propose une retransmission en streaming sur son site Internet respectif, France TV (accès gratuit) et Eurosport Player (accès payant sur abonnement).