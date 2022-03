DIRECT. Milan - San Remo : Matej Mohoric l'emporte devant Turgis, le classement

MILAN - SAN REMO 2022. Grosse sensation dans cette 113e édition de la Primavera ! Présent dans le final, Matej Mohoric a profité de la descente du Poggio pour remporter la plus belle victoire de sa carrière. Héroïque, Anthony Turgis termine à la deuxième place.

Classement de Milan - San Remo L'essentiel Première grande classique de l'année avec Milan - San Remo ! La course est partie depuis 10h30 et les coureurs sont attendus à la Via Roma aux alentours de 17h. Les équipiers de Van Aert et Pogacar ont décidé d'augmenter le rythme dans l'ascension de la Cipressa.

Pour cette course, le champion du monde Julian Alaphilippe ne sera pas de la partie en raison d'une bronchite qui l'empêche de prendre le départ. Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Wout Van Aert sont attendus. En revanche, le vainqueur de l'année dernier Jasper Stuyven est forfait.

Suivez avec nous en direct et en intégralité la Primavera avec les temps forts de la course et le classement à l'arrivée.

16:57 - La première réaction de Mohoric Considéré comme le meilleur descendeur du peloton, le Slovène a profité de ses qualités pour fausser compagnie aux favoris de ce Milan-San Remo. Matej Mohoric : "J'ai pensé à cette course tout l'hiver. On voulait s'appuyer sur le travail des autres. Je savais que ça serait mon jour. J'ai pris des risques dans la descente, mais j'ai réussi à gagner grâce à ça. Je savais que je pouvais faire la différence." #MilanoSanRemo pic.twitter.com/XgnxFtVTjC — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 19, 2022 16:54 - La vidéo de l'arrivée de Mohoric Sorti dans la descente du Poggio, Matej Mohoric vient de signer la plus belle victoire de sa carrière dans ce Milan-San Remo. ???????? ???????? ????????????????è???????? ???????????????? ???????? ???????????????????????? ???????? ????????????????????...



Matej Mohoric s'impose en solitaire après être sorti dans la descente, il devance Turgis et van der Poel ! #MilanoSanremo2022 #HomeOfCycling pic.twitter.com/PNWbLPiy0V — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 19, 2022 16:51 - Arnaud Démare termine 10e Distancé sur le haut du Poggio, le Français est revenu sur le bas de la descente et prend une belle 10e place dans cette 113e édition de Milan-San Remo. 16:50 - Premier podium pour Van der Poel Pour sa course de reprise, Van der Poel a fait forte impression puisqu'il a suivi toutes les attaques dans le Poggio. Surpris par l'attaque de Mohoric, il règle le sprint du groupe de favoris et signe son meilleur résultat dans ce Milan-San Remo. 16:46 - Turgis temrine à la 2e place ! Ce n'est pas passé loin pour le Français ! Sorti en contre derrière Mohoric, Anthony Turgis réalise la plus belle performance de sa carrière en prenant la deuxième place de Milan-San Remo. 16:42 - Victoire de Mohoric Exploit incroyable pour Matej Mohoric qui a su résister au retour de Turgis ! 16:40 - 5" d'avance pour Mohoric À 1,5 km de l'arrivée, l'homme de tête dispose toujours d'une avance légère sur un groupe de poursuivant avec Turgis notamment. 16:39 - Turgis toujours présent ! Quelle course du Français ! Dans les derniers kilomètres de ce Milan-San Remo, Anthony Turgis est dans les roues des favoris ! 16:37 - Mohoric fait la descente C'est peut-être la sensation de la journée ! Le meilleur descendeur du peloton réalise un petit écart dans la descente du Poggio. 16:35 - Un quatuor se détache Sous l'impulsion du Danois Andersen, un petit groupe se forme avec notamment Pogacar, Van Aert et Van der Poel tandis qu'on entame la descente du Poggio. 16:34 - Roglic contre ! Le récent vainqueur du Paris-Nice tente quelque chose mais se fait reprendre par Van der Poel. 16:33 - Deuxième attaque de Pogacar ! Le double vainqueur du Tour de France en remet une couche ! L'Espagnol Aramburu parvient à le suivre tout comme Van Aert. 16:32 - Attaque de Pogacar ! Le Slovène accélère une première fois dans le Poggio, accompagné de Van Aert et Van der Poel. 16:30 - Début du Poggio Christophe Laporte emmène le peloton dans les premiers mètres du Poggio tandis que les deux hommes de tête ont été repris dans ce final de Milan-San Remo. 16:27 - Sénéchal, dernière carte pour la Quick-Step Fabio Jakobsen distancé, les chances de succès de la formation belge réside dans la capacité au Français à basculer avec les meilleurs au sommet du Poggio. LIRE PLUS

Le Passo del Turchino fait son retour cette année après deux ans d'absence. Autre changement, le départ traditionnellement donné au Château des Sforza se fera au mythique Maspes-Vigorelli, le vélodrome de Milan. Pour le reste, c'est un parcours classique qui attend les participants avec le traditionnel enchaînement Cipressa / Poggio avant l'arrivée.

#MilanoSanremo 2022 presented by @eolo_it: riecco il Turchino!

La grande novità sarà la partenza dallo storico velodromo milanese Maspes-Vigorelli.



Scopri di più https://t.co/wG89ORdEvO pic.twitter.com/PFeX18uHwV — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) February 11, 2022

Milan-San Remo 2022 sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Rendez-vous à partir de 9h30 et ce, jusqu'à 17h30 sur l'ensemble des plateformes Eurosport pour suivre le monument en intégralité.

Considéré comme le meilleur descendeur du monde, Matej Mohoric remporte la plus belle course de sa carrière. Premier coureur français, Anthony Turgis a pris une superbe deuxième place tandis que Van der Poel complète le podium :