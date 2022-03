Milan - San Remo 2022 : date, chaîne TV, favoris... Toutes les infos

MILAN - SAN REMO 2021. La première grande classique de l'année se déroule ce samedi 20 mars avec, comme souvent, un très beau plateau.

Le coup d'envoi des classiques est donné ce samedi 20 mars avec la première grande course, Milan San Remo. Un plateau très relevé sera au départ de la course avec bien évidemment le Français Julian Alaphilippe qui sera l'un des favoris de la course. Mais le "grand favori" est sans aucun doute le Slovène Tadej Pogacar. Vainqueur de Tirreno - Adriatico il y a quelques jours, le double vainqueur du Tour espère lever les bras sur la Via Roma. Parmi les autres noms à cocher, Wout van Aert ou encore le vainqueur de Paris - Nice Primoz Roglic seront également des prétendants à la victoire.

Parmi les outsiders, Sonny Colbrelli, Caleb Ewan, Jasper Philipsen, Matej Mohoric, Damiano Caruso, Alessandro Covi, Alexander Kristoff (vainqueur en 2014), Giacomo Nizzolo, Peter Sagan, Tom Pidcock ou encore le vainqueur 2021 Jasper Stuyven seront également à surveiller.

Si tout va bien et que la pandémie de coronavirus ne vient pas jouer des tours à l'organisation de la classique, la course devrait avoir lieu le samedi 20 mars 2022. Le peloton s'élancera de Milan (Lombardie) à 10h du matin alors que l'arrivée est jugée vers 16h40.

Le Passo del Turchino fait son retour cette année après deux ans d'absence. Autre changement, le départ traditionnellement donné au Château des Sforza se fera au mythique Maspes-Vigorelli, le vélodrome de Milan. Pour le reste, c'est un parcours classique qui attend les participants avec le traditionnel enchaînement Cipressa / Poggio avant l'arrivée.

Milan-San Remo 2022 sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Rendez-vous à partir de 9h30 et ce, jusqu'à 17h30 sur l'ensemble des plateformes Eurosport pour suivre le monument en intégralité.

Jasper Stuyven a devancé le surprenant Caleb Ewan et le favori Wout Van Aert au sprint. Premier coureur français, Anthony Turgis a pris la 10eme place tandis que Julian Alaphilippe a dû se contenter de la 16e position au classement final :