Milan - San Remo : Victoire de Stuyven ! Le classement en direct

MILAN - SAN REMO 2021. Surprise à l'arrivée de cette 112 édition de Milan-San Remo. Le Belge Jasper Stuyven a profité d'un final débridé pour remporter sa plus belle victoire. Alaphilippe est passé à l'attaque, en vain. Découvrez le classement à l'arrivée.

Jasper Stuyven a déjoué les pronostics en remportant la 112 édition de ce Milan-San Remo, devant Caleb Ewan et Wout Van Aert. Julian Alaphilippe a tenté d'attaquer dans le Poggio sans parvenir à faire la différence et termine finalement en 16e position au classement final.

17:09 - Le résumé de la course La 112e édition de ce Milan-San Remo a couronné Jasper Stuyven au terme des 299 kilomètres de courses. Alors que l'échappée matinale a tenu jusqu'à l'ascension de la Cipressa, les choses sérieuses ont démarré dans le Poggio, avec l'accélération d'Alaphilippe, immédiatement pris en chasse par un petit groupe mené par Van Aert. Au sommet de la côte, quelques coureurs reviennent sur le groupe. C'est le moment décidé par Stuyven pour passer à l'attaque dans les trois dernières kilomètres. Le Belge a profité du travail d'Andersen, qui est revenu sur lui dans les derniers hectomètres, pour s'imposer. Il devance le surprenant Caleb Ewan et Wout Van Aert au sprint. Premier coureur français, Anthony Turgis prend la 10eme place tandis qu'Alaphilippe prend la 16eme place.

17:07 - La déception Van der Poel Grand favori au départ de Milan-San Remo, le coureur d'Alpecin est passé à côté de sa course. Jamais dans le coup, VDP était dans la réaction et non dans l'action. Sa cinquième place a un goût de défaite.

16:58 - Caleb Ewan, une occasion en or manquée L'Australien devait être le plus fort aujourd'hui. Tellement facile dans le Poggio qu'il franchit dans les roues de Van Aert, Ewan manqué d'un équipier pour revenir sur Stuyven. Il prend pour la deuxième fois de sa carrière, la deuxième place de Milan-San Remo

16:52 - Eternel Sagan Il ne faisait pas partie des favoris du jour, malgré tous ses succès dans sa carrière. Dans l'emballage final, le coureur de la Bora a réussi à décrocher une belle quatrième place, juste derrière Van Aert. Le Top 10 de cette édition 2021 de #MilanoSanremo avec la victoire de Jasper Stuyven qui a réussi à battre un Caleb Ewan qui était pourtant très très fort.



Belle 10ème place pour Anthony Turgis aussi, côté français. pic.twitter.com/JcSXCvd59M — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 20, 2021

16:49 - Les premiers mots du vainqueur du jour Outsider au départ de Milan ce matin, le Belge a réalisé la course de sa vie pour remporter la Primavera : "Il y avait 3 garçons très forts, on ne pensait pas gagner ce matin au départ, mais j'étais très en forme aujourd'hui, je savais que je devais anticiper et tout tenter pour aller chercher ma plus belle victoire, c'est incroyable."

16:48 - Alaphilippe n'a pas disputé le sprint final Le champion du monde, à l'offensif dans le Poggio, a tenté de dynamiter la course dans les derniers kilomètres. Voyant que Stuyven avait levé les bras, le Français a finalement décidé de ne pas chercher à décrocher une place d'honneur dans ce Milan-San Remo

16:42 - Anthony Turgis, meilleur Français On attendait Julian Alaphilippe. On a eu Anthony Turgis. Le coureur de Total Direct-Energie a suivi les meilleurs au sommet du Poggio et vient prendre la 10eme place dans l'emballage final.

16:41 - Le podium de Milan-San Remo Derrière Stuyven, l'Australien Caleb Ewan prend la deuxième place après une course quasi-parfaite de sa part. Le Belge Van Aert complète le podium.

16:40 - Victoire de Stuyven ! Incroyable finish du Belge ! Le coureur de la Trek a parfaitement joué son coup et remporte la plus belle victoire de sa carrière.

16:35 - Flamme rouge Le Belge est rejoint par Andersen. Le duo va se jouer la victoire !

16:33 - Attaque de Stuyven ! Le Belge de la Trek profite d'un moment de flottement pour s'isoler. Il a fait un bel écart, il lui reste plus que 1,5 km !

16:32 - Pidcock fait la descente Pour sa première participation, le Britannique fait forte impression et tente de pousser ses concurrents à la faute.

16:31 - Fin du Poggio Un groupe de 11 coureurs est en tête. Van Aert, VDB, Alaphilippe, Ewan sont là !

16:29 - Van Aert répond ! Le Belge contre-attaque en tête de course. Derrière lui, le surprenant Caleb Ewan est très bien placé.