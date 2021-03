Gand - Wevelgem 2021 : date, parcours, diffusion TV, favoris… Tout savoir

GAND - WEVELGEM. La saison des classiques flandriennes de cyclisme se poursuit ce dimanche 28 mars 2021, avec "Gent-Wevelgem in Flanders Fields", en flamand dans le texte. Découvrez sur quelle chaîne suivre la course à la TV, mais aussi le tracé de cette 112e édition et les noms des principaux participants.

Après avoir retrouvé les routes de Flandres cette semaine, sur Bruges - La Panne (victoire de Sam Bennett) et sur l'E3 Saxo Bank Classic, les meilleurs routiers sprinteurs du moment se retrouvent dimanche pour la première grande classique flandrienne de cette année 2021, Gand - Wevelgem, qui, comme chaque saison permettra également de jauger les forces en présence une semaine avant le prestigieux Tour des Flandres. Si les favoris sont à chercher du côté des meilleurs finisseurs du peloton, le final ne donnera pas forcément lieu à un sprint massif, comme le prouve le palmarès récent (victoire de Mads Pedersen l'an passé dans un sprint à quatre, de Greg Van Avermaet dans un sprint à deux en 2017...). Une chose est sure, Julian Alaphilippe n'inscrira son nom au palmarès cette année puisque le Français a décidé, dans cette séquence, de se se consacrer au Tour des Flandres, qu'il préparera avec A Travers la Flandre, mercredi prochain.

Après avoir été exceptionnellement décalé au mois d'octobre l'an passé en raison de la crise sanitaire, Gand - Wevelgem retrouve cette année une date plus traditionnelle puisque la course aura lieu ce dimanche 28 mars 2021. L'horaire de départ a également été fixé : le peloton s'élancera à 10h du matin. L'arrivée devrait être jugée avant 17 heures.

Le tracé de Gand - Wevelgem est traditionnellement dessiné dans la partie ouest de la Flandre belge. Une incursion par la France est parois envisagée mais ce ne sera pas le cas pour cette édition 2021, compte tenu des contraintes imposées par la crise sanitaire. Ce parcours long de 253 kilomètres comporte quelques côtes, dont la plus difficile d'entres elles, le mont Kemmel, situé à 12 km de l'arrivée.

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs amateurs de cyclisme : ce Gand - Wevelgem 2021 bénéficiera cette année d'une diffusion en clair à la TV française puisque la chaîne L'Equipe dispose des droits de retransmission de la course. Patrick Chassé, Cyrille Guimard et Christophe Riblon seront aux commentaires.

Si vous préférez regarder cette édition 2021 de Gand - Wevelgem en streaming sur votre écran d'ordinateur ou de smartphone, rendez-vous à partir de 13h30 sur le site Internet de la chaîne L'Equipe, accessible gratuitement, qui proposera également la retransmission en direct ou sur Eurosport Player (accès payant).

Le Danois Mads Pedersen, vainqueur l'an dernier, figurera à nouveau parmi les favoris de ce Gand - Wevelgem 2021 mais devra composer avec la concurrence acéré des Belges Wout Van Aert, Jasper Stuyven, récent vainqueur de Milan - San Remo, Greg Van Avermaet ou encore Philippe Gilbert et Sep Vanmarcke. Il faudra sans doute compter également avec Sam Bennett, Davide Ballerini, et pourquoi pas avec le Français Arnaud Démare. En revanche, Julian Alaphilippe, Mathieu Van der Poel et Peter Sagan ne seront pas au départ de la course.