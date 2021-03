Gand - Wevelgem 2021 : Van Aert déjà à l'avant, suivez la course en direct !

GAND - WEVELGEM. La première grande classique flandrienne de la saison de cyclisme est au programme aujourd'hui. Le Belge Wout Van Aert est passé à l'attaque dès le début de la course, tandis que Demare et Turgis sont dans un second groupe ! Vivez la course en direct commenté puis découvrez le classement final.

15:07 - Lemoine et Lecroq mènent le deuxième groupe Très belle course des deux coureurs de la formation B&B Hotels ! Pointé à moins d'une minute, les Français font bonne figure dans ce Gand-Wevelgem. 14:57 - Sam Bennett ne passe plus ses relais À l'avant de la course, le sprinteur de la Deceuninck-Quick Step se retrouve dans une position idéale. Coureur le plus rapide, il peut très bien attendre le sprint, tandis que ses coéquipiers sont dans un deuxième groupe et espèrent toujours faire leur retour. 14:52 - Le nouveau groupe de tête Suite à la deuxième montée du mont Kemmel, une cassure a eu raison des deux coureurs français de tête. On retrouve à l'avant : Trentin, Van Aert, Van Hooydonck, Nizzolo, Küng, Matthews, Colbrelli, Van Poppel et Sam Bennett. 14:46 - Le groupe de tête explose Dans la deuxième ascension du mont Kemmel, Wout Van Aert a porté une attaque. Il est suivi par Küng ou encore Nizzolo. 14:44 - Demare passe à l'attaque Le coureur de la Groupama-FDJ tente son va-tout ! Il tente de faire le tri dans ce deuxième groupe. 14:41 - Coquard distancé Dans le groupe de chasse, le sprinteur français ne peut plus suivre le rythme de la Groupama-FDJ. À 57 km de ce Gand-Wevelgem, la formation B&B Hotel compte néanmoins deux coureurs dans le premier groupe. 14:41 - Laporte fait son retour dans le groupe de chasse Le Français de la Cofidis a subi un incident mécanique à 60 kilomètres de l'arrivée. Au prix d'un bel effort, il a effectué son retour dans un groupe toujours repoussé à 50 secondes. 14:36 - Cyril Lemoine et Jeremy Lecroq accompagnent Van Aert Dans un groupe à l'avant de ce Gand-Wevelgem, seulement deux coureurs français figurent parmi les hommes de tête : Cyril Lemoine et Jeremy Lecroq de la formation B&B Hotels. 14:34 - Les difficultés s'enchaînent Le groupe de tête s'approchent désormais des Plugstreets, le tout à moins de 70 km de l'arrivée. Ils ont toujours 50 secondes d'avance. #GWEmen #GWE21 pic.twitter.com/PanYDv4Xdf — GentWevelgem (@GentWevelgem) March 28, 2021 14:32 - Et si Turgis frappait un grand coup Dans une formation Total Direct Energie où plusieurs coureurs ont l’expérience des rendez-vous flandriens, le Français pourrait bien tirer son épingle du jeu. Dixième de Milan San Remo, le puncheur a changé de dimension depuis la saison dernière comme en atteste sa 4eme place lors du Tour des Flandres 2020. Avec l’aide de Terpstra et de Boasson Hagen, Turgis a toutes les armes en sa possession pour réaliser une grande course. 14:29 - Crevaison pour Mezgec Coéquipier de Matthews au sein de la formation Bike Exchange, Luka Mezgec a changé de roue et a laissé filer le groupe de tête. Il est désormais dans le groupe de chasse situé à 50 secondes de la tête de la course. 14:27 - AG2R Citröen mène la chasse Dans le deuxième groupe, plusieurs coureurs ont fait le retour. Parmi eux, deux coéquipiers de Naesen et Van Avermaet ont tout de suite pris les commandes du groupe. Ils vont tenter de rapprocher au maximum les deux deux leaders belges. 14:24 - La formation Bike Exchange assure le tempo Équipe la plus représentée à l'avant, la formation de Matthews roule à l'avant du groupe de tête. Ses trois coéquipiers, Standard, Mezgec et Bauer, ne veulent pas assister au retour du groupe de chasse. 14:21 - L'écart augmente pour le groupe de tête ! À 70 kilomètres de l'arrivée, l'entente n'est pas bonne au sein du groupe de chasse. Revenu à moins de 40 secondes, les poursuivants sont désormais à une minute. La victoire va sûrement se jouer dans le groupe de tête/ 14:20 - Démare, la (seule?) chance française. En l’absence de Florian Sénéchal, le sprinteur de la Groupama-FDJ semble être capable de tirer son épingle du jeu. Un peu juste la semaine dernière à San Remo, le Français monte en puissance et voudra se tester en prévision des Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, son objectif de la saison. LIRE PLUS

Gand - Wevelgem : les infos utiles

Après avoir été exceptionnellement décalé au mois d'octobre l'an passé en raison de la crise sanitaire, Gand - Wevelgem retrouve cette année une date plus traditionnelle puisque la course aura lieu ce dimanche 28 mars 2021. L'horaire de départ a également été fixé : le peloton s'élancera à 10h du matin. L'arrivée devrait être jugée avant 17 heures.

Le tracé de Gand - Wevelgem est traditionnellement dessiné dans la partie ouest de la Flandre belge. Une incursion par la France est parois envisagée mais ce ne sera pas le cas pour cette édition 2021, compte tenu des contraintes imposées par la crise sanitaire. Ce parcours long de 253 kilomètres comporte quelques côtes, dont la plus difficile d'entres elles, le mont Kemmel, situé à 12 km de l'arrivée.

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs amateurs de cyclisme : ce Gand - Wevelgem 2021 bénéficie cette année d'une diffusion en clair à la TV française puisque la chaîne L'Equipe dispose des droits de retransmission de la course. Patrick Chassé, Cyrille Guimard et Christophe Riblon seront aux commentaires à partir de 13h30.

Si vous préférez regarder cette édition 2021 de Gand - Wevelgem en streaming, rendez-vous sur le site Internet de la chaîne L'Equipe, accessible gratuitement, qui proposera également la retransmission en direct ou sur Eurosport Player (accès payant).

Le Danois Mads Pedersen, vainqueur l'an dernier, figurera à nouveau parmi les favoris de ce Gand - Wevelgem 2021 mais devra composer avec la concurrence acéré des Belges Wout Van Aert, Jasper Stuyven, récent vainqueur de Milan - San Remo, Greg Van Avermaet ou encore Philippe Gilbert et Sep Vanmarcke. Il faudra sans doute compter également avec Sam Bennett, Davide Ballerini, et pourquoi pas avec le Français Arnaud Démare. En revanche, Julian Alaphilippe, Mathieu Van der Poel et Peter Sagan ne seront pas au départ de la course.

L'an passé, Mads Pedersen avait remporté Gand - Wevelgem en se montrant le plus opportuniste dans le final et en devançant au sprint le Français Florian Sénéchal, ainsi les Italiens Matteo Trentin et Alberto Bettiol. Le classement 2020 :