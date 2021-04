Amstel Gold Race 2021 : horaires, diffusion TV, parcours, favoris… Tout savoir

AMSTEL GOLD RACE. La saison 2021 de cyclisme se poursuit ce dimanche 18 avril avec la première classique ardennaise. A quelle heure et sur quelle chaîne voir la course en direct ? Qui sont les principaux engagés ? Sur quel tracé ? Voici ce qu'il faut savoir avant la course.

L'Amstel Gold Race, annulée l'an passé en raison de la pandémie de Covid-19, fait son retour dans le calendrier cycliste ce dimanche 18 avril 2021 en ouvrant la session des grandes classiques ardennaises, qui se poursuivra la semaine prochaine avec la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Les meilleurs puncheurs du peloton font donc leur retour sur les routes et seront nombreux à vouloir succéder au Néerlandais Mathieu Van de Poel, lauréat en 2019 mais qui ne sera pas présent sur cette 55e édition puisqu'il a décidé de se consacrer aux compétitions de VTT en vie des Jeux olympiques de l'été prochain. Parmi les principaux favoris figureront notamment Wout van Aert, vainqueur de Gand-Wevelgem, Julian Alaphilippe, qui court après une première grande victoire cette année, mais aussi les coureurs qui ont récemment brillé au Tour du Pays Basque, comme Primoz Roglic, qui a remporté le classement général, ou David Gaudu, qui s'est imposé sur l'étape-reine. Marc Hirschi, Jakob Fuglsang ou encore Tom Pidcock, qui a remporté la Flèche Brabançonne cette semaine, seront également à surveiller.

Le départ de cette nouvelle édition de l'Amstel Gold Race sera donné à 12h15 ce dimanche 18 avril 2021, depuis le sommet du Cauberg. L'horaire d'arrivée dépendra bien sûr de la vitesse imprimée par les coureurs durant la course mais l'horaire d'arrivée est estimé aux alentours de 17h30.

Les contraintes imposées par la crise sanitaire ont conduit les organisateurs de l'Amstel Gold Race à repenser le parcours de cette édition 2021, qui a finalement été tracé sur une distance restreinte. Le tracé consistera en un circuit constitué de douze boucles de 16,9 kilomètres, comprenant les montées du Geulhemmerberg, du Bemeleberg et du Cauberg, et d'un treizième tour de 15,8 km sans ascension du Cauberg, pour une distance totale de 218 kilomètres.

© Amstel Gold Race.

Contrairement à Milan - San Remo, qui n'avait pas bénéficié d'une diffusion à la TV française, cette Amstel Gold Race sera proposée en direct sur France 3 à partir de 15h10, et dès 14h sur Eurosport 2. Une retransmission en streaming sera également accessible, sur le site Internet de France Télévisions (accès gratuit) et sur Eurosport Player (payant).