Amstel Gold Race 2021 : Victoire pour Van Aert ! Le classement final

18:00 - Le résumé de la course

Premier classique ardennaise de la saison, l'Amstel Gold Race nous a réservé un grand spectacle. Alors que l'échappée matinale n'a pas réussi à compter plus de 5 minutes d'avance, le peloton a accéléré le rythme dans les 60 dernier km. Plusieurs coureurs ont tenté de prend le large en vain. Il a fallu attendre la dernière montée du Cauberg pour assister au départ d'un groupe royal composé de Van Aert, Pidcock et Schachmann. Les trois hommes ont pu garder leur avance jusqu'à la ligne d'arrivée et c'est uniquement à la photo finish que le Belge, vainqueur de Gand Wevelgem, a décroché la victoire devant le Britannique. En retrait, Julian Alaphilippe termine à la sixième place. Il aura l'occasion de rebondir dès ce mercredi avec la Flèche Wallonne, épreuve qu'il a déjà remporté à deux reprises.