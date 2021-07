Tour de France : Pogacar est parti, Van Aert en tête du contre-la-montre, l'étape du jour en direct

17:25 - Alaphilippe : "C'était vraiment fou"

Julian Alaphilippe était tout surpris de son temps à la fin de ce contre-la-montre et remercie le soutien du public. "C’est incroyable ! Tout au long du tour j’ai été encouragé, ça m’a aidé. C’était vraiment fou ! Ça n'enlève pas le mal de jambe mais ça aide a finir plus vite. Demain, c’est presque un autre contre-la-montre. On va être beaucoup à attaquer mais on va essayer de finir au sprint pour épauler Cavendish".