Tour de France : la dernière étape en direct, le triomphe de Pogacar

TOUR DE FRANCE 2021. Dernière et ultime étape du Tour de France 2021 ce dimanche 18 juillet. Au lendemain de la victoire au contre-la-montre de Wout Van Aer, entre Libourne et Saint-Émilion, Tadej Pogacar a toujours le maillot jaune. L'issue de la course sur les Champs-Élysées laisse peu de place au doute.

En direct

Recevoir nos alertes live !

13:19 - "Ce Tour était plus difficile que le dernier", confie Tadej Pogacar Vainqueur du Tour de France l'an passé, le Slovène Tadej Pogacar est sur le point de remporter l'édition 2021 de la Grande boucle. Questionné par L'Équipe sur les différences qu'il a perçues entre ces deux Tours de France, le coureur a constaté que "ce Tour était plus difficile que le dernier". Pourquoi ? "J'ai eu le maillot plus tôt et j'ai dû supporter le poids de la course." De quoi néanmoins "davantage savourer [s]on succès", selon l'aveu du principal intéressé. "L'an passé, tout était allé si vite. Personne ne s'attendait à ce que je gagne, même moi. Là, je peux vraiment profiter du moment." 12:31 - Où en est le classement du Tour du France 2021, avant la dernière étape ? Voici le classement de l'avant-dernière étape avec deux danois sur le podium : Kasper Asgreen et Jonas Vingegaard. Le classement de cette 20e étape avec le second bouquet de Wout Van Aert sur ce Tour de France. Deux Danois l'accompagnent sur le podium. #TDF2021 pic.twitter.com/hjCoAWqDmE — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 17, 2021 11:47 - "Je ne me considère pas comme le boss du peloton", estime Tadej Pogacar Régulièrement comparé à Eddy Merckx, voire Lance Armstrong, durant ce Tour de France 2021 qu'il semble bien parti pour remporter ce dimanche, le jeune Slovène Tadej Pogacar a confié samedi à L'Équipe ne pas aimer les comparaisons. "Chaque coureur est unique et a ses propres caractéristiques, sa propre personnalité", a-t-il lancé, considérant, en toute modestie, ne pas se considérer "comme le boss du peloton". "Je suis juste ici pour faire mon boulot, monter sur mon vélo, donner le meilleur de moi-même. Et ce qui doit arriver arrivera. J'essaye de continuer à m'amuser en faisant mon boulot. Le vélo est un sport si difficile : le pratiquer en essayant d'être décontracté et de prendre du plaisir rend tout cela plus agréable." 11:16 - Quel est le programme de la 21e étape du Tour de France ? L'heure du grand final a sonné ! Alors que le jeune Slovène Tadej Pogacar devrait sans surprise terminer maillot jaune de ce Tour de France 2021, les coureurs de la Grande boucle sont attendus sur les coups de 16h15 pour le top départ qui se fera à Chatou, dans les Yvelines. Puis, ils prendront la direction de Paris et plus spécifiquement des Champs-Élysées où le grand final devrait se jouer au sprint. En tout, les cyclistes parcourront quelque 108,4 km ce dimanche.

En savoir plus

La dernière étape du Tour de France emmène le peloton de Chatou à Paris pour le grand finish sur les Champs-Élysées. L'étape est légèrement décalée et se déroulera à partir de 16h15 pour une arrivée prévue vers 19h. Si la première place de Tadej Pogacar est quasiment assurée au classement général, les enjeux du jour sont plus importants pour Mark Cavendish, porteur du maillot vert.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) occupe toujours la première place du classement général du Tour de France et disposait après la 19e étape d'une avance de plus de 5 minutes, du jamais vu depuis l'édition 2000, alors menée par un certain Lance Armstrong.