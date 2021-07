Tour de France : Perez vers un exploit ? suivez la 17e étape en direct

TOUR DE FRANCE 2021. Dans l'ascension final de cette 17e étape, Anthony Perez vient de distancer Dorian Godon et va tenter de garder cet écart avec le peloton. Emmené par les équipiers de Pogacar, le groupe Maillot Jaune se rapproche dangereusement du duo français et veut se disputer le gain de l'étape.

Classement du Tour de France L'essentiel En ce jour de fête nationale, la 17e étape du Tour de France promet une belle bataille pour le gain de l'étape mais aussi pour le classement général. En tête de course, Perez (Cofidis) s'est isolé en tête, au pied du col du Portet. Il ne compte plus que 3 minutes d'avance sur le peloton.

Après un début d'étape où une échappée a compté plus de 8 minutes d'avance, le groupe de tête s'est disloqué dans le col du Val Louron- Azet. À 27 km de l'arrivée, il ne reste plus que l'ascension de l'exigeant col du Portet de Saint-Lary-Soulan pour l'arrivée. Une montée de plus de 15 km à près de 9% de moyenne qui devrait laisser la part belle aux grimpeurs.

Au classement général de ce Tour de France 2021, Tadej Pogacar compte toujours une confortable avance de plus de 5 minutes sur son premier poursuivant Rigoberto Uran. Un écart record qui laisse peu de suspense pour l'arrivée finale sur les Champs-Elysées dimanche, sauf énorme catastrophe d'ici là.

16:53 - Fin de l'aventure pour Godon Le coureur français s'est fait reprendre par le groupe Maillot Jaune, au moment où Peio Bilbao tente de prendre quelques longueurs d'avance. 16:50 - 1'15 d'avance pour Perez On voit mal comment le Français va pouvoir résister au retour du groupe Maillot Jaune avec un si faible écart... 16:47 - La composition du groupe Maillot Jaune À 11 km de l'arrivée, voici l'identité des coureurs présent dans le groupe Maillot Jaune : Tadej Pogacar, Rafal Majka (UAE Team Emirates), Sepp Kuss, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (Ines Grenadiers), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), David Gaudu (Groupama-FDJ), Sergio Higuita, Rigoberto Urán (EF Education-Nippo), Ben O’Connor (Ag2r-Citröen), Dylan Teuns et Pello Bilbao (Bahrain Victorious). 16:46 - Belle ascension de Gaudu À l'attaque hier, David Gaudu est dans un bon jour puisqu'il est présent encore dans ce groupe Maillot Jaune, au contraire de Mas et Martin. 16:45 - 26" d'avance pour Perez sur Godon Le Français a définitivement écarté son compatriote à 11 km de l'arrivée de cette 17e étape du Tour de France. 16:44 - Mas et Martin out Le 8e et 9e du général ne font plus partie du groupe Maillot Jaune. 16:42 - Des coureurs lâchés ! Geraint Thomas, Paret-Peintre, Wout Poels sont tous distancés du peloton. 16:41 - Turgis rattrapé par le peloton Le Français va finir tranquillement cette étape, après être passé en tête dans la première ascension du jour. 16:40 - Guillaume Martin toujours là Belle étape du leader de la Cofidis qui est toujours présent dans le peloton. 16:37 - Perez attaque ! Qu'il est fort le coureur de la Cofidis ! Il vient de se débarrasser de Dorian Godon à 13 km de l'arrivée. 16:36 - Quintana distancé Mauvaise opération pour le Colombien dans sa quête du Maillot à pois. Il ne marquera pas de points à l'arrivée. 16:35 - Alaphilippe en queue de peloton Le Français est à la limite dès le premier kilomètre d'ascension... Il risque de craquer assez rapidement. 16:34 - Le col du Portet si haut.. L’arrivée au col du Portet, à 2215 mètres d’altitude, est la 2e la plus haute dans l’histoire du Tour de France dans les Pyrénées. Seule l’arrivée à Andorre-Arcalis (2240 mètres) est jugée à une altitude supérieure. 16:33 - Turgis est à 1'33" du duo de tête Le Français est passé en troisième position au sommet de la deuxième ascension du jour mais on voit mal comment il pourrait revenir sur la tête de la course. 16:31 - Le duo Perez-Godon dans l'ascension finale Les deux français viennent de démarrer la montée au col du Portet, longue de 16 km à une pente moyenne de 8,7 %, avec toujours 4 minutes d'avance sur le peloton. LIRE PLUS

Ce mercredi 14 juillet, la 17e étape du Tour de France relie Muret à Saint-Lary-Soulan sur 178,4 km. Le peloton débutera au pied des Pyrénées avec une centaine de kilomètres de plat avant de gravir tour à tour le col de Peyresourde, le col de Val Louron- Azet et le col du Portet de Saint-Lary-Soulan, hors-catégorie. Voici le profil de l'étape du jour.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) occupe toujours la première place du classement général du Tour de France et disposait après la 16e étape de ce mardi d'une avance de plus de 5 minutes, du jamais vu depuis l'édition 2000, alors menée par un certain Lance Armstrong.