Tour de France : Pogacar veut s'offrir le contre-la-montre, l'étape du jour en direct

TOUR DE FRANCE 2021. On vit en direct la 20e et avant-dernière étape du Tour avant l'arrivée sur Paris demain. Tadej Pogacar, en jaune, veut conclure cette édition en beauté avec une nouvelle victoire. Suivez le contre-la-montre entre Libourne et Saint-Émilion, une étape longue de près de 31 kilomètres.

En direct

15:18 - Meilleur chrono de Kasper Asgreen au premier secteur Le Danois Kasper Asgreen va vite ! Il devance Bissegger de 8 secondes au premier secteur. Mais attention le Suisse a terminé très fort. 15:15 - Greg Van Avermaet : "On a un fait un beau général" Greg Van Avermaet, de AG2R Citroën, se dit satisfait du Tour de France 2021 de son équipe. "On a un fait un beau général avec cette 4e place provisoire. On a agngé une étape à Tignes. Nous sommes contents même si personnellement je voulais faire mieux. Mais une prochaine fois, on fera mieux". 15:06 - Bruno Armirail, 3e provisoire Bruno Armirail prend la 3e place ! Très bon temps du coureur français qui passe la ligne d'arrivée en 37 minutes et 39 secondes, à un peu plus d'une minute du leader provisoire, Bissegger 14:58 - Top 10 provisoire pour Christophe Laporte Huitième temps provisoire pour Christophe Laporte ! Le deuxième de l'arrivée d'hier se place dans la top 10 pour le moment. Le Français accuse tout de même 2 minutes et 19 secondes de retard 14:53 - Philippe Gilbert : "J'ai souffert mais arriver à Paris pour ma dernière est une satisfaction" Tour difficile pour le belge Philippe Gilbert et son équipe. "Le tour s'est réduit à des tentatives d'échappées pour nous. C'est très maigre. Personnellement, j'aurais pu abandonner, j'ai souffert après une chute. Mais arriver à Paris pour ma dernière participation est une satisfaction", positive le coureur de tout juste 39 ans. 14:45 - 1 minute 22 de retard pour Christophe Laporte au deuxième pointage Le Français Christophe Laporte arrive au deuxième pointage avec 1 minute et 22 secondes de retard sur le leader provisoire. Il paye sûrement les gros efforts de la veille. 14:40 - Bisseger a fini avec plus de 50 km/h de moyenne Le Suisse Bisseger a donc terminé son étape avec la première place provisoire. Grâce à un excellent 3e secteur, il a rallié l'arrivée avec une vitesse moyenne de 50,4 kilomètres / heure ! Les premiers pourraient dépasser les 51 km/h de moyenne. 14:32 - Bisseger leader provisoire Stefan Bisseger termine son contre-la-montre et prend la première place provisoire de cette étape. Le Suisse devance Mikkel Bjerg de 8 secondes avec un temps de 36 minutes et 37 secondes. 14:20 - Froome : "J’ai engrangé de la confiance" Christopher Froome est arrivé il y a un environ un quart d'heure. Le coureur britannique fait un petit bilan de son Tour. Une édition difficile pour celui qui avait brillé ces dernières années. "Je suis super content d’être ici, d’être revenu sur ce Tour de France, confie-t-il au micro de France TV. C’était difficile pour moi et ce Tour était différent des autres mais j’ai engrangé de la confiance. Je suis très heureux d’avoir passé ces jours ici. J’espère retrouver mon niveau petit à petit". 14:16 - Bisseger devance Bjerg au kilomètre 7 Stefan Bisseger est pour le moment premier au classement provisoire. Le coureur de la formation EF EDUCATION - NIPPO est 1er au premier pointage intermédiaire. Il devance le danois Mikkel Bjerg de... 6 centièmes ! 14:10 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et tous ! On se retrouve pour la 20e étape du Tour de France entre Libourne et Saint-Émilion. Les coureurs sont partis depuis un peu plus d'une heure dans ce contre-la-montre long de 30,8 kilomètres.

Ce samedi 17 juillet, la 20e étape du Tour de France relie Libourne à Saint-Emilion sur une distance de 30,8 kilomètres en contre-la-montre individuel.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) occupe toujours la première place du classement général du Tour de France et disposait après la 19e étape d'une avance de plus de 5 minutes, du jamais vu depuis l'édition 2000, alors menée par un certain Lance Armstrong.