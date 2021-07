Tour de France : suivez en direct la 18e et dernière étape de montagne

TOUR DE FRANCE 2021. Ce jeudi 15 juillet 2021 est la dernière occasion pour les grimpeurs d'aller chercher une victoire prestigieuse sur le Tour de France. Wout Poels sera attendu pour défendre son maillot à pois dans cette 18e étape entre en Pau et Luz Ardiden, tandis que Tadej Pogacar tentera d'assurer sa place de leader...

Classement du Tour de France L'essentiel Aujourd’hui se déroule la dernière étape de montagne de ce Tour de France 2021 entre Pau et Luz Ardiden. Si Wout Poels tentera de conserver son maillot à poids dans cette 18e étape, Nairo Quintana et Michael Woods n’ont peut-être pas dit leur dernier mot sur cet enjeu.

Hier après-midi, la 17e étape du Tour de France a livré une belle explication entre les favoris. Premier à accélérer, Tadej Pogacar s'est isolé avec Vingegaard et Carapaz dans le col du Portet avant de les battre au sommet et ainsi conforter son Maillot Jaune.

Au classement général de ce Tour de France 2021, Tadej Pogacar compte toujours une confortable avance de plus de 5 minutes sur son premier poursuivant Jonas Vingegaard. Un écart record qui laisse peu de suspense pour l'arrivée finale sur les Champs-Elysées dimanche, sauf énorme catastrophe d'ici là.

12:10 - Bonjour à toutes et à tous Merci de nous rejoindre pour ce live consacré à l’actualité du Tour de France 2021. Nous allons vous commenter, ce jeudi 15 juillet, la 18e étape qui relie Pau à Luz Ariden sur 129,7 km. C’est la dernière occasion pour les grimpeurs d’aller chercher une victoire prestigieuse dans une étape de montagne qui s’annonce redoutable. Le départ est prévu à 13h50 !

Ce jeudi 15 juillet, la 18e étape du Tour de France relie Pau à Luz Ardiden sur 129,7 km. Le peloton débutera par une première partie relativement plate avant de gravir la côte de Notre-Dame de Piétat, catégorie 4, et la côte de Loucrup, catégorie 4. Le sprint intermédiaire, placé juste après le km 60, pourrait aussi s’avérer important dans la lutte pour remporter le maillot vert. Puis les coureurs aborderont une deuxième partie très difficile avec l’ascension du mythique Col du Tourmalet (hors-catégorie), et la montée finale vers Luz Ardiden, aussi classée hors-catégorie. Voici le profil de l'étape du jour.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) occupe toujours la première place du classement général du Tour de France et disposait après la 17e étape de ce mercredi d'une avance de plus de 5 minutes, du jamais vu depuis l'édition 2000, alors menée par un certain Lance Armstrong.