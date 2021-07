Tour de France : Van Aert remporte le contre-la-montre, Pogacar finit en jaune

18:25 - Pogacar : "Heureux que ça se termine"

Tadej Pogacar était au micro de France TV et se dit heureux de cette victoire et de efforts fournis. "Je suis vraiment heureux que ça se termine. Ça a été 3 semaine exigeantes. Hier, je n'étais pas super motivé. Ça n'a pas été ma journée la plus rapide mais le meilleur a gagné. Demain, je vais profiter et prendre du bon temps. On peut être fier de ce qu'on a accompli en 3 semaines".