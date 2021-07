Tour de France : victoire d'anthologie pour Konrad, le classement après la 16e étape

TOUR DE FRANCE 2021. Après s'être isolé à 36 kilomètres de l'arrivée, Patrick Konrad a résisté pour décrocher la plus belle victoire de sa carrière à Saint-Gaudens. Derrière lui, Sonny Colbrelli prend la deuxième place alors qu'il semblait être le plus fort. Quant à lui, le peloton termine à 13 minutes de l'homme de tête.

Classement du Tour de France 2021 L'essentiel La 16e étape du Tour de France a sacré Patrick Konrad, présent dans l'échappée du jour, à Saint-Gaudens. À l'attaque dans le Col du Portet-d'Aspet, le champion d'Autriche a tenu à distance le duo Colbrelli-Gaudu, puis les poursuivants pour signer la plus belle victoire de sa carrière.

Dans l'ascension du Col du Portet-d'Aspet, David Gaudu est passé à l'attaque avec Sonny Colbrelli mais les deux hommes ont vu le groupe de poursuivants revenir sur eux dans les derniers kilomètres.

Au classement général de ce Tour de France 2021, Tadej Pogacar compte toujours une confortable avance de plus de 5 minutes sur son premier poursuivant Rigoberto Uran. Un écart record qui laisse peu de suspense pour l'arrivée finale sur les Champs-Elysées dimanche prochain, sauf énorme catastrophe d'ici là.

18:09 - Le résumé de l'étape du jour Jour de gloire pour Patrick Konrad ! Présent dans l'échappée du jour, l'Autrichien est passé deux fois à l'attaque, dont la dernière dans le Col du Portet-d'Aspet pour s'isoler définitivement. Il franchit la ligne d'arrivée avec moins d'une minute d'avance sur Sonny Colbrelli et Michael Matthews. Ce Tour de France ne sourit décidément pas aux Français puisque Perichon termine 4e, juste devant Franck Bonnamour. À l'attaque dans la dernière difficulté, David Gaudu n'a pas réussi à revenir sur l'homme de tête. Quant au peloton Maillot Jaune, il termine à 13 minutes de l'homme de tête. Les favoris se sont économisés en prévision de l'étape de demain et l'arrivée au sommet du Col du Portet. Un rendez-vous à suivre sur notre site dès demain midi. 17:53 - Le profil de la 17e étape Demain, les coureurs partiront de Muret pour une étape longue de 178 km, avec une arrivée au sommet du redoutable Col du Portet, une ascension de 16 km à 8,7% de moyenne. Après un départ sans difficulté, les choses sérieuses débuteront après le passage de Bagnères-de-Luchon, à moins de 70 km de l'arrivée. Le peloton devra alors gravir le Col de Peyressoude, puis le Col de Val Louron-Azet avant l'ascension finale. La bagarre entre les favoris aura bel et bien lieu demain. 17:47 - Carapaz règle le peloton Maillot Jaune Le coureur d'Ineos a devancé sur la ligne Tadej Pogacar et Lutsenko, mais sans créer des écarts au classement général. 17:47 - Van Aert roule toujours À l'attaque dans la dernière difficulté, Wout van Aert emmène le groupe Maillot Jaune dans ces deux derniers km, où figure les 11 premiers du classement général. 17:44 - L'arrivée de Konrad en vidéo Le champion d'Autriche a réussi le plus grand exploit de sa carrière en s'imposant dans cette 16e étape du Tour de France. ???????? Victoire de Konrad dans les Pyrénées ! Après le champion de Slovénie et celui de Belgique plus tôt dans ce Tour, c'est le champion d'Autriche qui remporte la 16ème étape. Périchon termine, lui, 4ème #TDF2019 #LesRP pic.twitter.com/JlgSKAtlWs — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 13, 2021 17:42 - Attaque de Martin.. puis de Van Aert Dans la dernière difficulté du jour, Guillaume Martin a tenté de grappiller du temps avec l'aide d'un de ses coéquipiers. Wout Van Aert a suivi le mouvement et un groupe d'une vingtaine de coureurs s'est détaché ! 17:41 - Perichon et Bonnamour dans le Top 5 Très belle étape de la part des coureurs français. Présent dans l'échappée du jour, Perichon a réussi à prendre une 4e place, juste devant Franck Bonnamour, véritable révélation de ce Tour de France. 17:39 - Colbrelli prend la 2e place Déception pour le champion d'Italie puisqu'il semblait être le plus costaud dans l'échappée du jour. C'était sa dernière chance de remporter une étape dans ce Tour de France. 17:38 - Victoire pour Konrad Exploit de Konrad ! Le champion d'Autriche a résisté pour s'imposer en solitaire dans cette 16e étape du Tour de France. 17:33 - Flamme rouge pour Konrad Il ne reste plus qu'un kilomètre à l'homme de tête avant de lever les bras ! 17:31 - Perichon veut la 2e place Le coureur de la Cofidis tente de fausser compagnie au groupe de poursuivants à 2 km de l'arrivée, mais son avance est trop faible. 17:30 - 5 km de l'arrivée Le champion d'Autriche conserve un avantage conséquent de 50'' sur le groupe de poursuivants avec notamment Gaudu et Bonnamour. 17:26 - Konrad passe en tête de la côte d'Aspret-Sarrat Plus rien ne peut arriver au champion d'Autriche ! Il compte 50" d'avance sur les poursuivants. 17:22 - Attaque de Gaudu Le grimpeur de la Groupama-FDJ a accéléré dès le début de la côte d'Aspret-Sarrat 17:21 - 1' d'avance pour Konrad Le champion d'Autriche ne va pas être revu. À moins de 10 km de l'arrivée, Konrad va vraisemblablement remporter la plus victoire de sa carrière.

Ce mardi 13 juillet, la 16e étape du Tour de France emmène les coureurs du Pas de la Case, en Andorre, à Saint-Gaudens, toujours dans les Pyrénées. 169 km de course attendent les coureurs avec un parcours qui pourrait convenir aux baroudeurs ayant conservé suffisamment de jus pour cette troisième semaine de compétition si les grimpeurs et les leaders de la course ne s'en mêlent pas. Trois cols vont devoir être gravis ce mardi : le Col de Port à 1249 m, le Col de la Core à 1395 m et le Col de Portet-d'Aspet à 1069 m :

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) occupe toujours la première place du classement général du Tour de France et disposait après la 16e étape de ce mardi d'une avance de plus de 5 minutes, du jamais vu depuis l'édition 2000, alors menée par un certain Lance Armstrong.