Tour de France : Victoire de Pogacar, le classement de la 17e étape

17:59 - Le résumé de la 17e étape

Le début de l'étape a été marqué par une échappée de 6 coureurs, avec la présence de plusieurs coureurs français. Dans la deuxième ascension du jour, Anthony Perez s'est isolé, seulement rejoint dans la descente par Dorian Godon. Dès les premiers hectomètres du Col du Portet, le coureur de la Cofidis a voulu rejoindre seul l'arrivée de cette 17e étape. Il a tenu jusqu'à moins de 10 km de l'arrivée, moment où Pogacar a explosé le peloton. Suivi uniquement par Vingegaard et Carapaz, le Maillot Jaune s'est imposé au sprint et conforte encore plus son Maillot Jaune.