Jonas Vingegaard : blessé pour la 3e semaine du Tour de France ?

VINGEGAARD. Alors qu'il est tombé sur la 13e étape du Tour de France, le Danois semble légèrement touché avant d'entamer la dernière semaine.

Jonas Vingegaard va-t-il remporter son tout premier Tour de France ? Deuxième l'année dernière, le coureur de la Jumbo possède plus de deux minutes d'avance au classement général sur Tadej Pogacar, double vainqueur sortant de la Grande Boucle, alors qu'il reste une grosse semaine de course avec les Pyrénées au programme et ses deux arrivées au sommet + le contre la montre de Rocamadour.

Mais en vélo, rien n'est jamais acquis. Alors que tout semblait se dérouler parfaitement pour le Danois, la perte de Roglic et Kruijswijk devrait handicaper le leader du Tour, surtout que le coureur est également légèrement touché après sa chute même s'il n'a rien mentionné. "Aujourd'hui a été une mauvaise journée pour nous. Steven a dû quitter la course après une lourde chute, Tiesj et moi avons également touché le sol par la suite. Je vais bien, j'espère pouvoir en dire autant de Tiesj. Il est tombé sur moi, je ne pouvais rien faire de plus. Malheureusement, ce sont des choses qui se produisent dans le cyclisme. J'ai juste des écorchures sur le côté gauche de mon corps", explique Jonas Vingegaard

en savoir plus

Biographie Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard est né le 10 décembre 1996. Coureur de l'équipe Jumbo-Visma, il fait parti des "stars" avec Wout Van Aert, Tom Dumoulin ou Primoz Roglic. Très prometteur aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas où chez les juniors, il n'a pas eu beaucoup de grands résultats. Il est néanmoins repéré en août 2018 grâce à ces performances sur le Tour de l'Avenir où il remporte le contre-la-montre par équipes avec le Danemark. Grimpeur hors pair, il fait aujourd'hui parti des coureurs les plus réguliers du peloton où il est régulièrement classé dans le top 10, à l'image du Critérium du Dauphiné 2022 (2e derrière Primoz Roglic - NDR).

Quel est le palmarès de Jonas Vingegaard ?

Sur le circuit professionnel, Jonas Vingegaard a déjà quelques références. le Danois a terminé 2e du Tour de France 2021 derrière le phénomène slovène Tadej Pogacar. Il a également remporté quelques étapes sur certaines courses (6e étape du Tour de Pologne en 2019, 5e étape du Tour des Emirats arabes unis en 2021). En 2022, Jonas Vingegaard a terminé 2e du Critérium du Dauphiné derrière son coéquipier Primoz Roglic après avoir remporté la 8e étape.

Quelle est l'équipe de Jonas Vingegaard ?

Depuis son passage chez les professionnels en 2019, Jonas Vingegaard n'a connu qu'une seule formation : Jumbo-Visma où il est sous contrat jusqu'en 2024. Ses principaux partenaires chez la formation néerlandaise sont Wout Van Aert, Tom Dumoulin, Primoz Roglic ou Christophe Laporte.

Qui est la femme de Jonas Vingegaard ?

Jonas Vingegaard partage sa vie avec Trine Hansen. Ensemble, ils ont eu une fille qui s'appelle Agu.