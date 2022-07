"Tour de France féminin 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la 3e étape en direct ?"

TOUR DE FRANCE FEMMES. Suite du Tour de France féminin ce mardi 26 juillet 2022 avec la 3e étape entre Reims et Épernay.

[Mis à jour le 26 juillet 2022 à 09h45] Troisième étape du Tour de France femmes ce mardi 26 juillet avec l'apparition des premiers reliefs entre Reims et Epernay dans une étape du jour longue de 133 kilomètres. Le parcours est exigeant avec un final identique à celui des hommes en 2019 où un certain Julian Alaphilippe avait conquis le maillot jaune.

Cinq difficultés figurent au programme de cette 3e étape, avec la côte de Trépail au bout de 21,6 kilomètres (1 km à 5 %). Viendront ensuite la côte de Vertus (700 m à 7 %) après 75,8 km puis la côte du Mesnil-sur-Oger (1,6 km à 6,7 %). Les coureuses aborderont ensuite la côte de Mutigny, avec des pourcentages élevés avec 900 mètres d'ascension à 12,1 % de moyenne. Par a suite, il faudra poursuivre la route vers le Mont Bernon (1 km à 4,6 %).

Au classement général de ce Tour de France féminin au départ de la 3e étape, la légende néerlandaise Marianne Vos est leader avec 10 secondes d'avance sur Silvia Persico et 12 secondes sur Katarzyna Niewiadoma après sa victoire lors de la 2e étape. Pour suivre l'étape du jour, c'est une nouvelle fois sur les antennes de France TV et Eurosport que la course est diffusée avec les deux dernières heures de course. Les coureuses s'élanceront à 12 h 55 de Reims pour 7,4 km de défilé jusqu'au départ réel, qui sera donné vers 13 h 05. L'arrivée à Épernay est prévue vers 16 h 30.

De la première étape à la dernière, retrouvez le classement général de ce Tour de France femmes avec le top 10 et les écarts entre les différentes cyclistes.

1. Marianne Vos (Jumbo Visma)

2. Silvia Persico à 10 secondes

3. Katarzyna Niewiadoma à 12 secondes

4. Longo Borghini à 18 secondes

5. Maike Van der Duin à 28 secondes

6. Lorena Wiebes à 35 secondes

7. Lotte Kopecky à 41 secondes

8. Rachele Barbieri à 45secondes

9. Julie de Wilde à 45 secondes

10. Demi Vollering à 45 secondes

Le Tour de France féminin 2022 a effectué son grand départ le dimanche 24 juillet 2022 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 31 juillet 2022.

Quel est le parcours du Tour de France féminin ?

Il y aura huit étapes en ligne au total avec 4 étapes de plaine, 2 étapes dites accidentées, 2 étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La super Planche des Belles Filles (8e étape) alors que la 5e étape, Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges (175 km), sera la plus longue de l'épreuve.

Quelle est la carte du Tour de France féminin 2022 ?

Le Tour de France féminin partira des Champs Elysées pour arriver à la Planche des Belles filles. Au total, 3 Régions, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 11 départements seront traversés par les cyclistes.

© Tour de France

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelles sont les étapes du Tour de France féminin ?

24/07 - Et. 1 : Paris - Tour Eiffel - Paris-Champs-Elysées (82 km)

25/07 - Et. 2 : Meaux - Provins (135 km)

26/07 - Et. 3 : Reims - Epernay (133 km)

27/07 - Et. 4 : Troyes - Bar-sur-Aube (126 km)

28/07 - Et. 5 : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

29/07 - Et. 6 : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim (128 km)

30/07 - Et. 7 : Sélestat - Le Markstein (127 km)

31/07 - Et. 8 : Lure - Super Planche des Belles-Filles (123 km)

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.