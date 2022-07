"Tour de France féminin 2022 : c'est parti ! Dates, carte du parcours et gains"

TOUR DE FRANCE FEMMES. Après le Tour de France qui s'achève ce dimanche 24 juillet à Paris, le Tour de France féminin est au programme de la dernière semaine de juillet. Voici la carte du parcours et toutes les infos !

[Mis à jour le 24 juillet 2022 à 14h01] C'est parti pour le Tour de France féminin, une première depuis de bien trop nombreuses années. Parce qu'il n'y a pas que les hommes, le Tour de France féminin est remonté en selle ce dimanche 24 juillet, avec une première étape disputée dans la capitale en préambule de l'arrivée de la 109e édition du Tour de France masculin à Paris sur le célèbre circuit autour des Champs-Elysées.

Supprimé du calendrier depuis 2009, le retour de cette Grande Boucle a été signée par France Télévisions en juin 2021. "Cet accord qui prévoit la diffusion chaque jour des étapes en direct sur les chaînes gratuites et les plateformes digitales de France Télévisions, couvrira les éditions 2022, 2023, 2024 et 2025 de la course. Comme pour le Tour de France, France Télévisions aura en charge la production du signal international", explique l'organisation.

Ancienne championne de France sur route en 2012 et désormais tournée vers le métier de consultante pour France Télévisions, Marion Rousse a été nommée directrice de ce Tour de France femmes. "Quand j'étais petite fille, je regardais le Tour de France à la télé avec admiration et lorsque j'ai commencé ma carrière, je me doutais que je n'allais jamais avoir l'occasion de le courir. Nous souhaitons faire le maximum pour que des petites filles rêvent d'y participer. Le cyclisme féminin a beaucoup évolué ces dernières années, en partie grâce à ASO (propriété, comme L'Équipe, du groupe Amaury), mais il manquait une course à étapes de référence avec une réelle résonance médiatique. Maintenant que j'ai accepté cette mission, je compte m'investir afin qu'elle rentre dans le cœur du public et pour longtemps, parce qu'il ne s'agit pas de se lancer pour deux ou trois éditions" a expliqué l'ancienne cycliste.

Le Tour de France féminin 2022 a effectué son grand départ le dimanche 24 juillet 2022 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Cahmps-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 31 juillet 2022.

Quel est le parcours du Tour de France féminin ?

Il y aura huit étapes en ligne au total avec 4 étapes de plaine, 2 étapes dites accidentées, 2 étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La super Planche des Belles Filles (8e étape) alors que la 5e étape, Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges (175 km), sera la plus longue de l'épreuve.

Quelle est la carte du Tour de France féminin 2022 ?

Le Tour de France féminin partira des Champs Elysées pour arriver à la Planche des Belles filles. Au total, 3 Régions, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 11 départements seront traversés par les cyclistes.

© Tour de France

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelles sont les étapes du Tour de France féminin ?

24/07 - Et. 1 : Paris - Tour Eiffel - Paris-Champs-Elysées (82 km)

25/07 - Et. 2 : Meaux - Provins (135 km)

26/07 - Et. 3 : Reims - Epernay (133 km)

27/07 - Et. 4 : Troyes - Bar-sur-Aube (126 km)

28/07 - Et. 5 : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

29/07 - Et. 6 : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim (128 km)

30/07 - Et. 7 : Sélestat - Le Markstein (127 km)

31/07 - Et. 8 : Lure - Super Planche des Belles-Filles (123 km)

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.