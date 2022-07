"Tour de France féminin 2022 : heure, chaîne... Comment suivre la 2e étape en direct ?"

TOUR DE FRANCE FEMMES. Place à la 2e étape du Tour de France femmes ce lundi 25 juillet avec une étape longue de 136 kilomètres.

[Mis à jour le 25 juillet 2022 à 09h14] Deuxième étape du Tour de France femmes ce lundi 25 juillet avec un parcours long de 136 kilomètres entre Meaux et Provins. Le parcours, relativement plat, passera une première fois sur la ligne d'arrivée pour disputer un premier sprint intermédiaire avant de disputer la victoire.

Pour suivre l'étape en direct, sachez que le départ fictif sera donné à 12 h 55 alors que le départ réel sera à huit kilomètres du lieu de rassemblement et sera donné à 13 h 10. L'arrivée à Provins est prévue aux alentours de 16 h 30. Pour suivre la course, il faudra vous rendre sur le site France TV Sport. Sachez que les dernières 2h3 de l'étape seront diffusées en direct sur France 3 et Eurosport.

Au classement général, Lorena Wiebes (Team DSM) a répondu présente en remportant la première étape et en endossant le tout premier maillot jaune devant la légende Marianne Vos (Team Jumbo-Visma). "L'équipe a fait un super travail pour me remonter dans le dernier virage", a félicité le premier maillot jaune du Tour. "Les spectateurs sur les côtés c'était vraiment génial, je suis très heureuse. Je m'attendais à ce que Marianne Vos fasse un long sprint, c'est une très grande victoire. Malgré le statut de favorite j'étais décontractée, je l'ai juste pris comme une course normale, pas comme la première étape du Tour de France. Je voulais terminer le travail. Le maillot jaune ? On a eu une très bonne saison jusque là, l'équipe le mérite. C'était très serré avec Marianne, mais j'ai réussi à accélérer sur la fin".

Le Tour de France féminin 2022 a effectué son grand départ le dimanche 24 juillet 2022 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Cahmps-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 31 juillet 2022.

Quel est le parcours du Tour de France féminin ?

Il y aura huit étapes en ligne au total avec 4 étapes de plaine, 2 étapes dites accidentées, 2 étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La super Planche des Belles Filles (8e étape) alors que la 5e étape, Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges (175 km), sera la plus longue de l'épreuve.

Quelle est la carte du Tour de France féminin 2022 ?

Le Tour de France féminin partira des Champs Elysées pour arriver à la Planche des Belles filles. Au total, 3 Régions, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 11 départements seront traversés par les cyclistes.

© Tour de France

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelles sont les étapes du Tour de France féminin ?

24/07 - Et. 1 : Paris - Tour Eiffel - Paris-Champs-Elysées (82 km)

25/07 - Et. 2 : Meaux - Provins (135 km)

26/07 - Et. 3 : Reims - Epernay (133 km)

27/07 - Et. 4 : Troyes - Bar-sur-Aube (126 km)

28/07 - Et. 5 : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

29/07 - Et. 6 : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim (128 km)

30/07 - Et. 7 : Sélestat - Le Markstein (127 km)

31/07 - Et. 8 : Lure - Super Planche des Belles-Filles (123 km)

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.