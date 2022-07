"Tour de France féminin 2022 : l'étape du jour pour Ludwig, Vos toujours en jaune, le classement"

TOUR DE FRANCE FEMMES. La 3e étape du Tour de France féminin ce mardi 26 juillet a été remportée par la coureuse de la FDJ Cecilie Ludwig.

[Mis à jour le 26 juillet 2022 à 16h30] La troisième étape du Tour de France femmes s'est disputée ce mardi 26 juillet entre Reims et Epernay. Pour la première fois depuis le départ à Paris, quelques reliefs se sont présentés devant les coureuses avec cinq difficultés (la côte de Trépail, la côte de Vertus, la côte du Mesnil-sur-Oger, la côte de Mutigny puis le Mont Bernon (1 km à 4,6 %).

Dans un premier temps, comme la veille, une échappée s'est formée rapidement avec Pauline Allin (Arkéa) et Femke Markus (Parkhotel Valkenburg). Mais à 73 kilomètres de l'arrivée, le peloton s'est de nouveau groupé et a occupé la largeur de la route pendant plusieurs kilomètres. Par la suite, plusieurs attaques ont émaillé le peloton avec notamment le petit numéro en solo d'Alena Amialiusik (Canyon) avant l'explication finale. Dans la côte de Mutigny, Marianne Vos a perdu le contact du groupe des favoris après l'accélération de Demi Vollering qui est tombée quelques minutes plus tard, mais les deux femmes ont pu rentrer sur le groupe composé de S. Persico (Valcar) / E. Longo Borghini (Trek Segafredo)/M. Garcia (UAE Team ADQ) /A. Van Vleuten (Movistar) / A. Moolman (SD Work). Dans l'emballage final, c'est la grande favorite annoncée Van Vleuten qui a été distancée. Lors du sprint final, c'est Cecilie Ludwig qui s'est imposée devant Marianne Vos et qui réagit parfaitement après sa chute d'hier.

De la première étape à la dernière, retrouvez le classement général de ce Tour de France femmes avec le top 10 et les écarts entre les différentes cyclistes.

1. Marianne Vos (Jumbo Visma)

2. Silvia Persico à 16 secondes

3. Katarzyna Niewiadoma à 16 secondes

4. Longo Borghini à 21 secondes

5. Moolman Pasio à 51 secondes

6. Garcia à 55 secondes

7. Vollering à 57 secondes

8. Labous à 1'05

9. Van Vleuten à 1'14

10. Ludwig à 1'48

Le Tour de France féminin 2022 a effectué son grand départ le dimanche 24 juillet 2022 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 31 juillet 2022.

Quel est le parcours du Tour de France féminin ?

Il y aura huit étapes en ligne au total avec 4 étapes de plaine, 2 étapes dites accidentées, 2 étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La super Planche des Belles Filles (8e étape) alors que la 5e étape, Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges (175 km), sera la plus longue de l'épreuve.

Quelle est la carte du Tour de France féminin 2022 ?

Le Tour de France féminin partira des Champs Elysées pour arriver à la Planche des Belles filles. Au total, 3 Régions, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 11 départements seront traversés par les cyclistes.

© Tour de France

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelles sont les étapes du Tour de France féminin ?

24/07 - Et. 1 : Paris - Tour Eiffel - Paris-Champs-Elysées (82 km)

25/07 - Et. 2 : Meaux - Provins (135 km)

26/07 - Et. 3 : Reims - Epernay (133 km)

27/07 - Et. 4 : Troyes - Bar-sur-Aube (126 km)

28/07 - Et. 5 : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

29/07 - Et. 6 : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim (128 km)

30/07 - Et. 7 : Sélestat - Le Markstein (127 km)

31/07 - Et. 8 : Lure - Super Planche des Belles-Filles (123 km)

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.