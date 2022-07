"Tour de France féminin 2022 : résumé et classement, l'étape du jour pour Reusser, Vos toujours en jaune"

TOUR DE FRANCE FEMMES. La quatrième étape du Tour de France femmes s'est disputée ce mercredi 27 juillet entre Troyes et Bar-sur-Aube avec la victoire de la Suissesse Marlen Reusser.

[Mis à jour le 27 juillet 2022 à 16h30] Ce mercredi 27 juillet, le Tour de France femmes faisait escale à Troyes pour le départ de la 4e étape avant de se rendre à Bar-sur-Aube après 126 kilomètres de course. Cette étape du jour ne comportait pas d'énormes reliefs, mais empruntait des secteurs de chemins blancs non asphaltés. Si plusieurs groupes ont tenté de prendre l'échappée du jour dont un de 23, un groupe de trois coureuses a finalement pris le large à 80 kilomètres de l'arrivée avec les Françaises Laura Asencio (Ceratizit WNT) et Coralie Demay (St-Michel Auber 93) et la Belge Valerie Demey (Liv Racing Xstra). Mais au moment de traverser ces fameux chemins blancs et la côte du Val des Clos, l'échappée a explosé, laissant Coralie Demay seule à l'avant.

Dans le chemin du plateau de Blu, la Française a finalement été reprise par le groupe maillot jaune alors que la vainqueur de la veille, Cecilie Ludwig a été victime d'une crevaison, tout comme Katarzyna Niewiadoma, 3e du général, mais les 2 femmes ont pu revenir après une temporisation du peloton à moins de 30 kilomètres de l'arrivée. Après le tout dernier chemin blanc, Marlen Reusser s'est retrouvée seule à l'avant face au groupe maillot jaune et a résisté au retour de ce dernier pour s'imposer en solo à Bar-sur-Aube.

De la première étape à la dernière, retrouvez le classement général de ce Tour de France femmes avec le top 10 et les écarts entre les différentes cyclistes.

1. Marianne Vos (Jumbo Visma)

2. Silvia Persico à 16 secondes

3. Katarzyna Niewiadoma à 16 secondes

4. Longo Borghini à 21 secondes

5. Moolman Pasio à 51 secondes

6. Vollering à 57 secondes

7. Labous à 1'05

8. Van Vleuten à 1'14

9. Ludwig à 1'48

10. E.Chabbey à 2'20

Le Tour de France féminin 2022 a effectué son grand départ le dimanche 24 juillet 2022 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 31 juillet 2022.

Quel est le parcours du Tour de France féminin ?

Il y aura huit étapes en ligne au total avec 4 étapes de plaine, 2 étapes dites accidentées, 2 étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La super Planche des Belles Filles (8e étape) alors que la 5e étape, Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges (175 km), sera la plus longue de l'épreuve.

Quelle est la carte du Tour de France féminin 2022 ?

Le Tour de France féminin partira des Champs Elysées pour arriver à la Planche des Belles filles. Au total, 3 Régions, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 11 départements seront traversés par les cyclistes.

© Tour de France

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelles sont les étapes du Tour de France féminin ?

24/07 - Et. 1 : Paris - Tour Eiffel - Paris-Champs-Elysées (82 km)

25/07 - Et. 2 : Meaux - Provins (135 km)

26/07 - Et. 3 : Reims - Epernay (133 km)

27/07 - Et. 4 : Troyes - Bar-sur-Aube (126 km)

28/07 - Et. 5 : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

29/07 - Et. 6 : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim (128 km)

30/07 - Et. 7 : Sélestat - Le Markstein (127 km)

31/07 - Et. 8 : Lure - Super Planche des Belles-Filles (123 km)

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.