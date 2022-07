"Tour de France féminin 2022 : une chute impressionnante, la vidéo"

TOUR DE FRANCE FEMMES. Encore des chutes au Tour de France féminin dont une très impressionnante au milieu de l'étape.

[Mis à jour le 28 juillet 2022 à 15h36] Décidément, le Tour de France femmes est marqué par de nombreuses chutes depuis dimanche. Ce jeudi 28 juillet, le peloton en a connue une nouvelle très impressionnante avec un vrai empilement des coureuses sur la chaussée. Malheureusement, la chute a provoqué des dégâts avec l'abandon notamment de Emma Norsgaard (Movistar), probablement touchée à la clavicule.

Chute massive ! C'est tombé au milieu du peloton, de nombreuses coureuses sont à terre. #TDFF



Le DIRECT : https://t.co/PrHK7D6FH8 pic.twitter.com/aPjrD57AEQ — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2022

Pour cette étape, trois difficultés sont répertoriées tout au long du parcours. La première interviendra après 61,4 kilomètres, avec la côte de Pagny-la-Blanche-Côte (1,4 km à 5,5 %) puis la côte de Gripport (1,3 km à 5,3 %, km 105,5), puis un sprint intermédiaire à Charmes (kilomètre 114,1). Arrivera ensuite la côte du Haut du Bois (1,5 km à 4,9 %), située à 19,8 km de l'arrivée à Saint-Dié-des-Vosges.

De la première étape à la dernière, retrouvez le classement général de ce Tour de France femmes avec le top 10 et les écarts entre les différentes cyclistes.

1. Marianne Vos (Jumbo Visma)

2. Silvia Persico à 16 secondes

3. Katarzyna Niewiadoma à 16 secondes

4. Longo Borghini à 21 secondes

5. Moolman Pasio à 51 secondes

6. Vollering à 57 secondes

7. Labous à 1'05

8. Van Vleuten à 1'14

9. Ludwig à 1'48

10. E.Chabbey à 2'20

Le Tour de France féminin 2022 a effectué son grand départ le dimanche 24 juillet 2022 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 31 juillet 2022.

Quel est le parcours du Tour de France féminin ?

Il y aura huit étapes en ligne au total avec 4 étapes de plaine, 2 étapes dites accidentées, 2 étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La super Planche des Belles Filles (8e étape) alors que la 5e étape, Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges (175 km), sera la plus longue de l'épreuve.

Quelle est la carte du Tour de France féminin 2022 ?

Le Tour de France féminin partira des Champs Elysées pour arriver à la Planche des Belles filles. Au total, 3 Régions, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 11 départements seront traversés par les cyclistes.

© Tour de France

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelles sont les étapes du Tour de France féminin ?

24/07 - Et. 1 : Paris - Tour Eiffel - Paris-Champs-Elysées (82 km)

25/07 - Et. 2 : Meaux - Provins (135 km)

26/07 - Et. 3 : Reims - Epernay (133 km)

27/07 - Et. 4 : Troyes - Bar-sur-Aube (126 km)

28/07 - Et. 5 : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

29/07 - Et. 6 : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim (128 km)

30/07 - Et. 7 : Sélestat - Le Markstein (127 km)

31/07 - Et. 8 : Lure - Super Planche des Belles-Filles (123 km)

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.