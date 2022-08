"Tour de France féminin 2022 : Van Vleuten triomphe, le classement général"

TOUR DE FRANCE FEMMES. Vainqueur au sommet de la Super Planche des Belles Filles ce dimanche 31 juillet, la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten remporte le tout premier Tour de France femmes.

Il y avait Annemiek Van Vleuten et les autres. Au sommet de la Super Planche des Belles Filles, la Néerlandaise, favorite du Tour de France femmes, s'est imposée avec le maillot jaune sur les épaules pour valider sa suprématie lors de cette première édition. Vainqueur de deux étapes, la leader de la Movistar devance Vollering et Niewiadoma alors que la Française Juliette Labous termine 4e.

"Gagner au sommet avec le maillot jaune, c'est un rêve qui devient réalité. Ça n'a pas été une étape facile, ni une semaine facile. C'était un peu les montagnes russes, donc finir en jaune ici, c'est magnifique. Je suis super fière d'être la première gagnante du Tour de France Femmes avec Zwift. C'est un magnifique début pour cette nouvelle épreuve et j'espère que nous pourrons construire un plus gros évènement encore dans le futur. Maintenant, je vais pouvoir faire la fête, célébrer cette victoire et manger de la pizza !"

La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten a remporté le tout premier Tour de France femmes. Juliette Labous, première française, termine à la 4e place. Le classement général final de cette première édition.

1. A.Van Vleuten en 26h55'44"

2. D.Vollering (+3'48")

3. K.Niewiadoma (6'35")

4. J.Labous (+7'28")

5. S.Persico (+8'00")

6. E.Longo Borghini (+8'26")

7. C.Ludwig (+8'59")

8. E.Muzic (+13'54")

9. V.Ewers (+15'05")

10. M.Garcia (+15'15").

Le Tour de France féminin 2022 a effectué son grand départ le dimanche 24 juillet 2022 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 31 juillet 2022.

Quel est le parcours du Tour de France féminin ?

Il y aura huit étapes en ligne au total avec 4 étapes de plaine, 2 étapes dites accidentées, 2 étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La super Planche des Belles Filles (8e étape) alors que la 5e étape, Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges (175 km), sera la plus longue de l'épreuve.

Quelle est la carte du Tour de France féminin 2022 ?

Le Tour de France féminin partira des Champs Elysées pour arriver à la Planche des Belles filles. Au total, 3 Régions, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 11 départements seront traversés par les cyclistes.

© Tour de France

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelles sont les étapes du Tour de France féminin ?

24/07 - Et. 1 : Paris - Tour Eiffel - Paris-Champs-Elysées (82 km)

25/07 - Et. 2 : Meaux - Provins (135 km)

26/07 - Et. 3 : Reims - Epernay (133 km)

27/07 - Et. 4 : Troyes - Bar-sur-Aube (126 km)

28/07 - Et. 5 : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

29/07 - Et. 6 : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim (128 km)

30/07 - Et. 7 : Sélestat - Le Markstein (127 km)

31/07 - Et. 8 : Lure - Super Planche des Belles-Filles (123 km)

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.