Florian Sénéchal : couple, Tour de France 2022... Qui est le champion de France ?

SENECHAL. Ecarté dans un premier temps de la liste des coureurs convoqués pour le Tour de France 2022, le Français disputera finalement la Grande Boucle après le forfait de Tim Declerq.

Pas de Julian Alaphilippe, mais Florian Sénéchal participera bien au prochain Tour de France 2022 ! En raison du forfait sur Covid du Belge Tim Declerq, le tout nouveau champion de France fera bien partie de l'aventure du 1er au 24 juillet. Il y a quelques jours, le coureur de la Quick Step avait fait part de sa déception. J'ai appris la nouvelle vendredi, avant les championnats de France. J'étais déçu mais ça m'a donné la motivation pour bien faire en championnat. J'avais un espoir qu'en étant champion de France ça change la donne, mais même pour le champion du monde ça ne joue pas… maintenant je suis réserve. Ils ont pris leur décision, moi je ne suis que coureur.

L'équipe m'a informé qu'elle voulait mettre des Danois pour le grand départ à Copenhague pour donner une bonne image. Je peux le comprendre, le marketing est important aussi. C'est une grande publicité le Tour de France. On regardera l'équipe à la télé pour voir comment elle fait pour gagner des étapes. Personnellement, je sais que j'ai bien fait au niveau professionnel et des résultats. Je vais prendre des vacances et on verra le maillot tricolore sur les routes de l'Italie en stage d'entraînement et sur le Tour d'Espagne" avait-il expliqué.

Qui est Florian Sénéchal ?

Florian Sénéchal, né le 10 juillet 1993 à Cambrai, est un coureur cycliste français. Professionnel depuis 2013, il est membre de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Le jeune Florian commence le cyclisme à 9 ans en accompagnant son père à VTT. Il prend sa première licence en benjamin première année et est sacré champion de France cadet 2009 avant de remporter Paris Roubaix junior en 2011.

Le coureur français est également engagé depuis 2015 dans l'association les Ch'tis coureurs, basée à Bertry, dans le Nord. Il en est le parrain. L'association a pour but d'améliorer la qualité de vie des malades du cancer dans les Hauts-de-France, ainsi que d'y favoriser le développement des soins palliatifs. Le coureur a été présent lors de la Roparun en 2016, une course solidaire destinée à lever des fonds pour la lutte contre le cancer. Il a parcouru un bout du chemin de cette course à pied en relais reliant Paris à Rotterdam avec l'association. C'est d'ailleurs cette course, en 2007, qui a été à l'origine du lancement de l'association.

Florian Sénéchal est-il en couple ?

Oui, le champion de France de cyclisme sur route est en couple depuis plusieurs années avec Margaux. La jeune femme est active sur les réseaux sociaux et publie des photos régulièrement de son couple sur Instagram. Les deux sont les heureux parents d'une petite Victoire, arrivée en février 2022.

Florian Sénéchal à Paris Roubaix

Le coureur de la Quick Step est plutôt considéré comme un coureur de classique comme lors de Paris Roubaix. En lice pour la victoire dans cette édition 2022 jusqu'à une chute à 45 kilomètres de l'arrivée, le Français a expliqué après la course qu'il a été victime d'un jet d'urine. "Après Cysoing, j'ai reçu de l'urine mélangée avec de la bière".

Quel est le salaire de Florian Sénéchal ?

Difficile de trouver le salaire exact du champion de France 2022 de cyclisme sur route. Si les chiffres ne sont pas communiqués, il ne fait pas partie des coureurs les mieux payés du peloton au contraire de son coéquipier Julian Alaphilippe.

Quel est le palmarès de Florian Sénéchal ?

Le Français n'a pas pour le moment un immense palmarès en carrière professionnelle avec "seulement" deux victoires importantes avec la 13e étape de la Vuelta en 2021 et le championnat de France de cyclisme sur route en 2022. Deux succès très prestigieux quand même !