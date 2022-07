"DIRECT. Tour de France 2022 : l'étape et le maillot jaune pour Vingegaard, Pogacar en défaillance, le classement"

TOUR DE FRANCE. Quelle 11e étape de folie sur ce Tour de France 2022 avec la victoire du Danois Jonas Vingegaard qui prend le maillot jaune devant Romain Bardet. Suivez la course en live.

17:25 - La victoire de Vingegaard en vidéo Le Danois Jonas Vingegaard s'est donc imposé en solitaire au sommet du Granon, revivez les derniers mètres en vidéo. ???? Vingegaard a fait exploser Pogacar et s'empare du maillot jaune ! Le Danois s'impose au sommet du col du Granon et renverse le Tour de France ! #LesRP #TDF2022 pic.twitter.com/DueGcNVKnv — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 13, 2022 17:10 - Pogacar toujours sur le podium Malgré les trois minutes perdues, Tadej Pogacar reste sur le podium du Tour de France à 2'22" de Jonas Vingegaard et avec 4 secondes d'avance sur Geraint Thomas. 16:59 - Romain Bardet 2e du général ! Le Français Romain Bardet, auteur d'une étape incroyable, est désormais à la 2e place du classement général à 2'16" du tout nouveau leader, Jonas Vingegaard. 16:55 - Pogacar arrive avec 3'02'' de retard Terrible défaillance de Tadej Pogacar qui a craqué dans l'ascension finale de la 11e étape du Tour de France 2022. Le Slovène concède plus de trois minutes à Jonas Vingegaard, nouveau maillot jaune de la Grande Boucle. 16:52 - Quintana 2e, Bardet 3e Derrière l'intouchable Jonas Vingegaard, Nairo Quintana termine deuxième de la 11e étape alors que Romain Bardet complète le podium et fait son entrée sur le podium du classement général du Tour de France 2022. 16:51 - Victoire de Jonas Vingegaard ! Le Tour de France 2022 est relancé après la victoire de Jonas Vingegaard ce mercredi 13 juillet. Le Danois s'est imposé en solitaire au Col de Granon Serre-Chevalier lors de la 11e étape après une attaque foudroyante laissant Tadej Pogacar sur place. Le coureur de la formation Jumbo-Visma fait coup double en prenant le maillot jaune. 16:48 - La Flamme Rouge ! Jonas Vingegaard vole vers la victoire d'étape ce mercredi 13 juillet. Le Danois devrait remporter la 11e étape du Tour de France 2022, sa première sur la Grande Boucle. 16:46 - Gaudu reprend Pogacar Distancé depuis le début de l'ascension finale, David Gaudu est revenu sur Tadej Pogacar. 16:45 - Deux kilomètres avant l'arrivée ! Le travail de la Jumbo-Visma dans le Col du Galibier est en train de payer. Tadej Pogacar n'a pas pu suivre l'attaque de Jonas Vingegaard qui est en train de s'envoler vers la victoire et le maillot jaune. 1'30'' d'avance sur le Slovène pour le Danois. 16:42 - Vingegaard s'envole Jonas Vingegaard s'envole en tête de la 11e étape du Tour de France 2022. Le Danois a 1'01'' d'avance sur Tadej Pogacar alors que Nairo Quintana est deuxième de l'étape pour le moment. Derrière, Romain Bardet se rapproche du Colombien. 16:39 - Vingegaard virtuel maillot jaune du Tour de France 2022 Troisième du Tour de France 2022 à 39 secondes de Tadej Pogacar avant la 11e étape, Jonas Vingegaard a 41 secondes d'avance sur le maillot jaune à 3,7 kilomètres de l'arrivée. 16:38 - Barguil repris par Quintana Auteur d'une course sublime jusqu'à présent, Warren Barguil a été repris par Nairo Quintana dans l'ascension finale. Le Français ne créera pas l'exploit lors de cette 11e étape du Tour de France 2022. 16:37 - Vingegaard attaque ! Jonas Vingegaard vient d'attaquer Tadej Pogacar. Le Slovène n'a pas la force de réagir et laisse le Danois filer. 16:36 - Barguil souffre Warren Barguil est en train de souffrir dans cette ascension finale. Le Français est en train d'être repris par son coéquipier Nairo Quintana. 16:34 - Attaque de Romain Bardet Personne ne s'y attendait mais Romain Bardet vient d'attaquer le groupe maillot jaune. Le Français va tenter de reprendre Nairo Quintana et distance le groupe maillot jaune qui ne bouge pas pour le moment. 16:32 - Quintana creuse l'écart et revient sur Barguil Alors qu'il est sorti du groupe maillot jaune dès le début du Col du Granon Serre-Chevalier, Nairo Quintana a désormais 40 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. 16:26 - Quintana s'accroche Nairo Quintana a 1'52'' de retard sur Warrin Barguil mais 20'' seconde d'avance sur le groupe maillot jaune où David Gaudu a été lâché. 16:24 - Latour repris à son tour Nairo Quintana fait du ménage dans l'ascension finale du Col du Granon Serre-Chevalier. Le Colombien a dépassé tous les coureurs entre lui et Warren Barguil. Deux cyclistes de la formation Arkéa-Samsic en tête de la 11e étape du Tour de France 2022. 16:22 - Geschke repris Nairo Quintana a repris le maillot à pois Simon Geschke alors que le groupe maillot jaune se trouve à quelques mètres du Colombien. 16:20 - Quintana attaque Nairo Quintana attaque le groupe maillot jaune alors que son coéquipier Warren Barguil est en tête de la course. 2'42'' d'avance pour le Français sur Tadej Pogacar. 16:17 - C'est fini pour Van Aert Après avoir pris part à l'échappée, ramené Primoz Roglic dans le groupe maillot jaune, Wout Van Aert se relève et va finir la 11e étape du Tour de France 2022 à son rythme. 16:14 - L'écart fond Warren Barguil perd beaucoup de temps dans le début de cette ascension. 3'30'' d'avance sur le groupe maillot jaune pour le Français. 16:13 - Barguil s'attaque au Granon Warren Barguil vient de démarrer l'ascension finale vers le Col du Granon Serre-Chevalier. 11,3 kilomètres à 9,2% : voici ce qui attend le peloton jusqu'à l'arrivée de la 11e étape du Tour de France 2022. 16:06 - Le groupe Gaudu revient sur le groupe Maillot jaune David Gaudu est de retour sur le groupe maillot jaune. Warren Barguil creuse l'écart en tête de la course. Moins de dix-sept kilomètres avant l'arrivée de la 11e étape du Tour de France 2022, le Français a 2'20'' sur Simon Geschke, Pierre Latour et Dylan Teuns.

Jusqu'à la 21e et toute dernière étape du Tour de France prévue sur les Champs Elysées à Paris, retrouvez l'ensemble du classement général de la Grande Boucle après chaque étape, avec les coureurs et tous les écarts :

Quel est le classement de l'étape du jour du Tour de France ?

Jusqu'à la dernière étape du Tour de France prévue le 24 juillet sur les Champs Elysées à Paris, découvrez chaque soir le classement de la dernière journée, avec le vainqueur et l'intégralité des écarts sur la ligne d'arrivée.

Le Tour de France se déroule traditionnellement dans les trois premières semaines du mois de juillet. Seule l'édition 2020 a dérogé à la règle, l'épidémie de coronavirus ayant obligé les organisateurs à décaler la course en septembre. Pour l'édition 2022, départ à l'étranger oblige, le départ n'a pas eu lieu un samedi mais un vendredi, le 1er juillet 2022. L'arrivée sera jugée le dimanche 24 juillet 2022. C'est à cette date que le peloton arrivera comme à l'accoutumée sur les Champs-Elysées.

Quelle est la carte du parcours du Tour de France 2022 ?

Dévoilé en octobre dernier par le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, le tracé de cette 109e édition est particulièrement exigeant avec quelques occasions seulement pour les sprinteurs de briller durant les 21 étapes prévues. En revanche, les baroudeurs, puncheurs et grimpeurs sont à la fête avec plusieurs belles étapes pour s'illustrer comme une étape de pavés, la Planche des Belles Filles et une arrivée à l'Alpe d'Huez. Les Pyrénées sont également à la fête avant que ce Tour de France 2022 ne se termine avec un contre la montre à Rocamadour. Voici la carte avec le tracé exact de cette 109e édition du Tour de France cycliste, qui, pour cette édition, met de côté la totalité de l'Ouest du Pays, mais également le Sud-Est. En revanche, l'Est, le Centre et le Sud Ouest sont à la fête pour cette édition 2022 du Tour de France.

© ASO

Quelles sont les étapes du Tour de 2022 ?

Voici la liste des étapes de ce Tour de France 2022 de cyclisme, qui relie Copenhague à Paris. Le peloton a été invité cette année à parcourir le Danemark pour les trois premières étapes, avant un transfert dans le nord de la France (Dunkerque, Calais, Lille), avec quelques dizaines de kilomètres de pavés. Après un détour par la Belgique, la première grosse difficulté a été programmée avec La Super Planche des Belles Filles, suivie d'une série d'étapes de montagne débordant sur la Suisse, avec notamment une arrivée à l'Alpe d'Huez le 14 juillet. Le parcours du Tour a été tracé ensuite vers l'Isère, la Loire et Saint-Etienne, puis vers l'ouest, avec une étape à Carcassonne avant de pénétrer dans les Pyrénées pour la bataille finale. Un dernier crochet par Rocamadour précède la dernière étape entre la Défense et les Champs :