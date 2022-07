DIRECT. Tour de France 2022 : début des Pyrénées avec un Pogacar offensif ? L'étape du jour en direct

TOUR DE FRANCE.16e étape de ce Tour de France 2022 entre Carcassonne et Foix ce mardi 19 juillet. Longue de 178 kilomètres, l'étape du jour est la plus "accessible" pour une échappée. Suivez la course en live.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:22 - Le profil de la 16e étape Le premier acte dans les Pyrénées n'est pas le plus "compliqué" pour les coureurs du Tour de France et une échappée pourrait aller au bout avant l'explication entre les favoris dans les deux prochains jours. Mais avec plusieurs difficultés dont deux cols de 1ère catégorie en fin d'étape, le terrain pourrait quand même être propice à une explication. 11:18 - Kamna abandonne La formation Bora vient d'annoncer l'abandon de son coureur allemand Lennard Kamna, malade. L'équipe allemande précise que tous les tests covid étaient négatifs. 11:10 - Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à vous pour suivre en direct et en intégralité la 16e étape du Tour de France 2022 entre Carcassonne et Foix. Longue de 178 kilomètres, l'étape du jour pourrait favoriser une longue échappée.

En savoir plus

Jusqu'à la 21e et toute dernière étape du Tour de France prévue sur les Champs Elysées à Paris, retrouvez l'ensemble du classement général de la Grande Boucle après chaque étape, avec les coureurs et tous les écarts :

Quel est le classement de l'étape du jour du Tour de France ?

Jusqu'à la dernière étape du Tour de France prévue le 24 juillet sur les Champs Elysées à Paris, découvrez chaque soir le classement de la dernière journée, avec le vainqueur et l'intégralité des écarts sur la ligne d'arrivée.

Le Tour de France se déroule traditionnellement dans les trois premières semaines du mois de juillet. Seule l'édition 2020 a dérogé à la règle, l'épidémie de coronavirus ayant obligé les organisateurs à décaler la course en septembre. Pour l'édition 2022, départ à l'étranger oblige, le départ n'a pas eu lieu un samedi mais un vendredi, le 1er juillet 2022. L'arrivée sera jugée le dimanche 24 juillet 2022. C'est à cette date que le peloton arrivera comme à l'accoutumée sur les Champs-Elysées.

Quelle est la carte du parcours du Tour de France 2022 ?

Dévoilé en octobre dernier par le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, le tracé de cette 109e édition est particulièrement exigeant avec quelques occasions seulement pour les sprinteurs de briller durant les 21 étapes prévues. En revanche, les baroudeurs, puncheurs et grimpeurs sont à la fête avec plusieurs belles étapes pour s'illustrer comme une étape de pavés, la Planche des Belles Filles et une arrivée à l'Alpe d'Huez. Les Pyrénées sont également à la fête avant que ce Tour de France 2022 ne se termine avec un contre la montre à Rocamadour. Voici la carte avec le tracé exact de cette 109e édition du Tour de France cycliste, qui, pour cette édition, met de côté la totalité de l'Ouest du Pays, mais également le Sud-Est. En revanche, l'Est, le Centre et le Sud Ouest sont présents pour cette édition 2022 du Tour de France.

© ASO

Quelles sont les étapes du Tour de 2022 ?

Voici la liste des étapes de ce Tour de France 2022 de cyclisme, qui relie Copenhague à Paris. Le peloton a été invité cette année à parcourir le Danemark pour les trois premières étapes, avant un transfert dans le nord de la France (Dunkerque, Calais, Lille), avec quelques dizaines de kilomètres de pavés. Après un détour par la Belgique, la première grosse difficulté a été programmée avec La Super Planche des Belles Filles, suivie d'une série d'étapes de montagne débordant sur la Suisse, avec notamment une arrivée à l'Alpe d'Huez le 14 juillet. Le parcours du Tour a été tracé ensuite vers l'Isère, la Loire et Saint-Etienne, puis vers l'ouest, avec une étape à Carcassonne avant de pénétrer dans les Pyrénées pour la bataille finale. Un dernier crochet par Rocamadour précède la dernière étape entre la Défense et les Champs-Elysées :