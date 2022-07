DIRECT. Tour de France 2022 : deux nouveaux cas de Covid, le profil de la 16e étape et le classement

TOUR DE FRANCE. Après une journée de repos bien méritée pour les coureurs du Tour de France, la course reprend ses droits ce mardi avec la 16e étape.

16:20 - Fuglsang abandonne Après sa chute ce dimanche, le Danois doit abandonner la route du Tour de France en ce jour de repos en raison d'une cote fracturée. Le coureur était 59e du général et laisse ses coéquipiers à 6 pour la troisième semaine.

16:00 - Madiot croit en Gaudu "On va faire du mieux possible dans les Pyrénées ! On espère que David Gaudu va rester le plus près possible des meilleurs. Et s'il arrive à le faire, cela voudra dire que l'équipe fera un bon classement au général."

15:40 - David Gaudu 8e du général Si Romain Bardet vise un podium, David Gaudu peut également croire à un top 5 ou plus dans cette fin du Tour de France. Le Français est pour le moment 8e du général à 4'24 du leader de la course.

15:20 - Ineos, meilleure équipe du Tour de France Thomas, Yates, Pidcock... L'équipe Ineos est sans aucune contestation l'équipe la mieux armée dans le top 10 du classement général de ce Tour de France. Bilan des courses, la formation est première du classement par équipes avec 35 minutes d'avance sur la Jumbo.

15:00 - Quintana espère beaucoup dans cette dernière semaine du Tour de France Interrogé, le grimpeur colombien mise beaucoup sur cette dernière semaine du Tour de France. "La deuxième semaine se termine bien pour moi. Demain, ce sera jour de repos. Nous sommes plus qu’une petite poignée de coureurs très proches du podium, j’espère pouvoir l’intégrer et pour y arriver il y a trois grosses étapes de montagne qui se profileront ces prochains jours dans les Pyrénées. Elles peuvent décider du classement général avant le dernier contre-la-montre. Ce sont en tout cas de belles étapes, et que je connais très bien".

14:40 - Hindley sur le Tour de France en 2023 ? Vainqueur du Giro, le grimpeur australien a indiqué qu'il voulait participer à la Grande Boucle. "L'année prochaine, j’aimerais vraiment aller sur le Tour. Qu’il s’agisse d’aider quelqu’un d’autre dans l’équipe ou d’aller chercher le résultat moi-même. J’aimerais vraiment découvrir cette épreuve et apprendre autant que possible, et aussi voir ce que je peux faire à ce plus haut niveau du cyclisme parce que c’est le summum de notre sport. Je ne l’ai jamais fait auparavant, mais j’ai vraiment envie de le faire".

14:20 - Bardet, "la chaleur est horrible" "On boit le plus possible mais, pardonnez-moi l'expression, au bout de 10 minutes dans le bidon c'est de la pisse, ça ne rafraîchit plus du tout. On met un peu de glace, mais c'était vraiment à la limite aujourd'hui (dimanche). On ne prend aucun plaisir sur le vélo. Au début ça allait, le pire c'est quand on a attaqué certaines petites descentes, avec du goudron fondu, de la nervosité dans le peloton... Je ne suis pas inquiet pour les Pyrénées, vous savez, la peur n'évite pas le danger", a conclu Romain Bardet.

14:00 - Romain Bardet peut croire au podium Malgré un coup de moins bien dans l'Alpe d'Huez, le Français Romain Bardet est en course pour un podium sur le Tour de France. Quatrième du classement général à 18 secondes de Thomas, le Français vise les sommets dans les Pyrénées qu'il aime particulièrement.

13:40 - Toujours pas de victoire française C'est le constat difficile de ce Tour de France. Après deux semaines, aucune victoire française à se mettre sous la dent. Si Benjamin Thomas a été repris à 400 mètres de la ligne ce dimanche et que Thibaut Pinot a terminé à la 2e place la dernière fois, le bilan est décevant.

13:20 - Pour qui le maillot à pois ? Si Simon Geshke est porteur du maillot à pois de ce Tour de France, le coureur de la Cofidis ne possède que sept points d'avance sur le sud-africain Meintjes. À la veille des Pyrénées, tout est encore possible, y compris pour les Français et un certain Thibaut Pinot.

13:00 - Van Aert file vers le maillot vert Si le maillot jaune et le maillot à pois semblent encore disputés, le maillot vert devrait, sauf accident, revenir à Wout van Aert. Le Belge possède 378 points et surtout 196 points d'avance sur... Tadej Pogacar avant cette dernière semaine.

12:40 - Laporte : "Ca change la donne" En perdant deux équipiers pour la fin du Tour de France, la donne change selon le Français : "L'équipe devra être encore plus solidaire. On avait une équipe très forte et je pense qu'on peut toujours assumer les choses. On va faire et donner le maximum. Jonas est très fort. Forcément, ça change un peu la donne avec la perte de deux éléments importants en montagne. Je pense qu'on avait les clés pour contrôler la course dans ce domaine. Peut-être qu'on les aura encore, on va voir..."

12:20 - Pour Thomas, "tout est à gagner cette semaine" Troisième du Tour de France, le Britannique estime que tout est à gagner sur la dernière semaine avec cette équipe Jumbo peut être un peu dans le dur. "Ce n'est pas génial pour eux de perdre deux gars. Roglic, même s'il était en souffrance, il a quand même bien roulé hier (samedi). Et puis Steven Kruijswijk va bien quand ça monte. Ça va les affaiblir un peu et rendre la prochaine semaine encore plus intéressante. Ils vont leur manquer mais ils ont encore une équipe forte", a indiqué le natif de Cardiff, idéalement placé avant la dernière semaine. "Tout est à gagner. Ça va être dur avec ces deux-là devant, mais c'est bien d'être en avance sur les autres. Les Pyrénées arrivent, mais je vais d'abord profiter de la journée de repos demain (lundi).

12:00 - Pogacar : "On est à égalité au nombre d'équipiers" Son équipe décimée depuis plusieurs jours, Tadej Pogacar a désormais le même nombre d'équipiers avec la Jumbo et pourrait peut être même prendre l'avantage si le Danois ressent encore des douleurs de sa chute. "Je ne sais pas s'il s'est fait très mal. C'est vrai qu'il n'est jamais bon de tomber mais je l'ai vu pédaler normalement et il m'a dit que ça allait. On peut dire désormais qu'on est à égalité au nombre d'équipiers, ça va être intéressant la semaine prochaine."

11:41 - Deux coureurs positifs au Covid L'UCI annonce que deux coureurs ont été testés positifs au Covid à l'issue des contrôles effectués ce dimanche soir, à la veille de la journée de repos. Ceux-ci sont asymptomatiques et un test complémentaire sera effectué pour définir la suite de leur participation. Les deux coureurs ne se trouvent pas dans le top 20 du classement général selon le communiqué. Les coureurs sont à l'isolement et la décision sera prise demain matin pour la suite de leur Tour de France.

11:40 - Une équipe Jumbo décimée Alors que le collectif de la Jumbo était impressionnant depuis le début du Tour de France, la perte de Roglic et Kruijswijk lors de la 13e étape pourrait pénaliser le leader Jonas Vingegaard qui perd deux lieutenants.

11:20 - Vingegaard solide leader Jonas Vingegaard est donc, au début de cette troisième semaine, en position très favorable pour remporter son premier Tour de France. Le coureur de la Jumbo a profité de la défaillance de Pogacar vers le Granon, mais a surtout fait preuve d'une grosse solidité depuis pour conserver ses 2'22 d'avance.