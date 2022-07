"DIRECT. Tour de France 2022 : Galibier, Granon... L'étape du jour en direct"

TOUR DE FRANCE. Pour cette 11e étape du Tour de France 2022, les coureurs ont rendez-vous ce mercredi 13 juillet avec la haute montagne et une course très difficile jusqu'au sommet du Col du Granon Serre-Chevalier. Suivez l'étape en direct.

12:00 - Un sprint intermédiaire au programme de la 11e étape Avant d'aborder les quatre cols de la 11e étape du Tour de France 2022 ce mercredi 13 juillet, le peloton vont disputer le sprint intermédiaire d'Aiguebelle à 16,5 kilomètres après être partis d'Albertville. 11:45 - Une arrivée prévue vers 17 heures Pour cette 11e étape du Tour de France 2022, les coureurs encore en lice vont partir d'Albertville à 12h15 avant un départ réel à 12h30. L'arrivée de l'étape au sommet du Col du Granon Serre-Chevalier est prévue à 16h54 (34km/h de moyenne). 11:30 - Le Col du Granon, une arrivée au sommet Lors de la 11e étape du Tour de France 2022, les coureurs vont devoir franchir deux cols hors catégorie donc le Col du Granon, une arrivée historique de la Grande Boucle. 11,3 kilomètres à 9,2% de moyenne : voici ce qui attend le peloton dans l'ascension finale. 11:15 - Le profil de la 11e étape La haute montagne au programme ce mercredi 13 juillet pour le peloton. Pour cette 11e étape du Tour de France 2022, les coureurs prendront le départ depuis Albertville avant l'arrivée au sommet du mythique Col du Granon. L'étape, longue de seulement 151 kilomètres, sera pour les favoris un véritable test avec l'enchaînement du col du télégraphe puis du Galibier avant donc l'ascension finale. 11:00 - Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à vous pour suivre en direct et en intégralité la 11e étape de ce Tour de France 2022 ce mercredi 13 juillet entre Albertville et Col du Granon Serre-Chevalier. Longue de 151,7 kilomètres, l'étape devrait favoriser les vrais grimpeurs qui devraient s'exprimer dans l'ascension finale.

Quel est le classement de l'étape du jour du Tour de France ?

Jusqu'à la dernière étape du Tour de France prévue le 24 juillet sur les Champs Elysées à Paris, découvrez chaque soir le classement de la dernière journée, avec le vainqueur et l'intégralité des écarts sur la ligne d'arrivée.

Le Tour de France se déroule traditionnellement dans les trois premières semaines du mois de juillet. Seule l'édition 2020 a dérogé à la règle, l'épidémie de coronavirus ayant obligé les organisateurs à décaler la course en septembre. Pour l'édition 2022, départ à l'étranger oblige, le départ n'a pas eu lieu un samedi mais un vendredi, le 1er juillet 2022. L'arrivée sera jugée le dimanche 24 juillet 2022. C'est à cette date que le peloton arrivera comme à l'accoutumée sur les Champs-Elysées.

Quelle est la carte du parcours du Tour de France 2022 ?

Dévoilé en octobre dernier par le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, le tracé de cette 109e édition est particulièrement exigeant avec quelques occasions seulement pour les sprinteurs de briller durant les 21 étapes prévues. En revanche, les baroudeurs, puncheurs et grimpeurs sont à la fête avec plusieurs belles étapes pour s'illustrer comme une étape de pavés, la Planche des Belles Filles et une arrivée à l'Alpe d'Huez. Les Pyrénées sont également à la fête avant que ce Tour de France 2022 ne se termine avec un contre la montre à Rocamadour. Voici la carte avec le tracé exact de cette 109e édition du Tour de France cycliste, qui, pour cette édition, met de côté la totalité de l'Ouest du Pays, mais également le Sud-Est. En revanche, l'Est, le Centre et le Sud Ouest sont à la fête pour cette édition 2022 du Tour de France.

Quelles sont les étapes du Tour de 2022 ?

Voici la liste des étapes de ce Tour de France 2022 de cyclisme, qui relie Copenhague à Paris. Le peloton a été invité cette année à parcourir le Danemark pour les trois premières étapes, avant un transfert dans le nord de la France (Dunkerque, Calais, Lille), avec quelques dizaines de kilomètres de pavés. Après un détour par la Belgique, la première grosse difficulté a été programmée avec La Super Planche des Belles Filles, suivie d'une série d'étapes de montagne débordant sur la Suisse, avec notamment une arrivée à l'Alpe d'Huez le 14 juillet. Le parcours du Tour a été tracé ensuite vers l'Isère, la Loire et Saint-Etienne, puis vers l'ouest, avec une étape à Carcassonne avant de pénétrer dans les Pyrénées pour la bataille finale. Un dernier crochet par Rocamadour précède la dernière étape entre la Défense et les Champs :