"DIRECT. Tour de France 2022 : l'étape du jour pour Cort Nielsen, résumé et classement"

19:48 - Pogacar : "Pas un problème si on perdait le maillot jaune"

Alors que Lennard Kämna était pas loin de prendre le maillot jaune, Tadej Pogacar a expliqué que ce n'était pas un problème s'il le perdait. "Non, ça n’aurait pas été un problème de perdre le maillot jaune aujourd’hui. Kämna a montré aujourd’hui qu’il est très performant, il aurait pu le prendre pour quelques secondes mais ça n’aurait pas été un drame pour moi (....) (à propos du Covid) Bien sûr que ça cause du stress. Je suis vraiment triste qu’ils soient partis parce que ce sont deux grands coéquipiers, l’un pour le plat et l’autre pour la montagne. Le moral est encore là et on va continuer à se battre."