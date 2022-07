DIRECT. Tour de France 2022 : l'ultime chance de Pogacar ? L'étape du jour en direct

TOUR DE FRANCE. Dernière grosse étape dans ce Tour de France 2022 avec l'arrivée au sommet d'Hautacam qui pourrait sceller le classement général du Tour de France. La course en live.

14:02 - Six hommes en tête dont Laporte Après un début de 18e étape marqué par l'attaque de Wout Van Aert, le Belge a finalement été repris par le peloton. Six hommes sont désormais en tête dont Christophe Laporte. Le Français est accompagné d'A. Leknessund (Team DSM), S. Dewulf (AG2R Citroën), M. Matthews (BikeExchange - Jayco), S. Bissegger (EF Education - Easy Post) et F. Vermeersch (Lotto-Soudal).

13:58 - Trois coureurs distancés Alors que le peloton se trouve encore loin du Col d'Aubisque, la première ascension du jour, trois coureurs sont déjà distancés : A. Zeits, G. Van Keirsbulck et M. Bjerg.

13:55 - Van Aert se relève Alors qu'il semblait demander du soutien depuis quelques minutes, Wout Van Aert a ralenti son effort. Le Belge a finalement été repris par le peloton.

13:51 - Teuns et Politt repris Alors que Dylan Teuns et Nils Politt avaient tenté de rejoindre Wout Van Aert en tête de la course, les deux coureurs ont finalement été repris par le peloton.

13:46 - Van Aert continue seul en tête de la 18e étape Après avoir attaqué le peloton, Wout Van Aert est seul en tête de la 18e étape du Tour de France 2022 alors qu'il reste 136 kilomètres à parcourir. Le Belge a 15 secondes d'avance sur le reste des coureurs.

13:42 - Powless repris par le peloton Après l'attaque de Neilson Powless, la formation Cofidis s'est placée à l'avant du peloton pour reprendre l'Américain. 6e du classement des grimpeurs, le coureur de l'équipe EF Education-EasyPost est à 27 points de Simon Geschke.

13:40 - Van Aert accompagné par Powless Dès le kilomètre 0, Wout Van Aert a attaqué le peloton pour créer une échappée. Le maillot vert du Tour de France 2022 a été accompagné par Neilson Powless.

13:37 - C'est parti pour la 18e étape du Tour de France Christophe Prudhomme vient de lancer la 18e étape du Tour de France 2022. Dès les premiers mètres, Wout Van Aert est sorti du peloton pour créer une échappée.

13:33 - Abandon de Froome ! Testé positif au Covid, Christopher Froome est contraint à l'abandon dans ce Tour de France 2022 ce jeudi 21 juillet. Tous les autres coureurs de la formation Israël - Premier Tech ont pris le départ de la 18e étape.

13:30 - Le départ fictif vient d'être donné Départ fictif pour les coureurs qui viennent de s'élancer du Sanctuaire de Notre-Dame-de-Lourdes où ils vont parcourir 3,1 kilomètres jusqu'au départ réel de la 18e étape du Tour de France 2022 à Lourdes.

13:20 - Le Col de Spandelles, une nouveauté Ce jeudi 21 juillet, les coureurs passeront par le Col de Spandelles lors de la 18e étape du Tour de France 2022, une nouveauté dans l'histoire de la Grande Boucle. Le Col de Spandelles est l'unique ascension inédite du parcours 2022 alors que le Col d'Aubisque sera gravi pour la 49e fois de l'histoire du Tour.

13:10 - Le maillot à pois de Geschke en danger ? Leader du classement des grimpeurs, Simon Geschke (64 points) n'a que douze points d'avance sur son dauphin, le maillot jaune Jonas Vingegaard (52 points). Avant la 18e étape du Tour de France 2022 où deux cols hors catégorie et un autre de première catégorie sont au programme, le coureur de la formation Cofidis s'est confié sur ces chances de remporter le maillot à pois cette année : "Porter ce maillot, c’est la meilleure motivation pour continuer d’attaquer. Ce serait énorme pour moi de remporter ce maillot à pois. Maintenant, je me donne 50 % de chances, cela dépendra si les leaders du général se disputent l’étape demain. En tout cas j’ai fait tout ce que j’ai pu pour chasser les points. Il va falloir être chanceux demain (ce jeudi 21 juillet - NDR), et que je prenne l’échappée… sinon, ce sera difficile."

13:00 - Emmanuel Macron présent en fin d'étape S'il était hier en Gironde pour saluer les pompiers et soutenir les victimes des incendies, le président de la République Emmanuel Macron sera ce jeudi 21 juillet sur le Tour de France où il arrivera en fin de 18e étape pour assister à l'ascension finale d'Hautacam. Une visite traditionnelle pour le chef de l'Etat comme l'a affirmé l'Elysée dans un communiqué publié mardi : "Par sa présence sur les routes du Tour de France, le président entend saluer les coureurs, les organisateurs et l’ensemble des services publics mobilisés pour permettre le déroulement de cet événement majeur de notre patrimoine sportif et culturel."

12:50 - Pogacar offensif ? Avec le contre-la-montre samedi 23 juillet lors de la 20e étape du Tour de France 2022, Tadej Pogacar n'a pus que la 18e étape pour reprendre du temps à Jonas Vingegaard. Le Slovène qui a 2'18'' de retard sur le maillot jaune pourra attaquer le Danois dans les différents cols de la journée (Col d'Aubisque, Col de Spandalles) et l'ascension finale d'Hautacam.

12:40 - Deux abandons avant la 18e étape Si 143 coureurs ont terminé la 17e étape du Tour de France 2022 dans les délais hier, ils ne seront que 141 à prendre le départ ce jeudi 21 juillet à Lourdes. Souffrant de symptômes grippaux et testé positif au Covid, Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) abandonne pour la première fois de sa carrière sur un Grand Tour. C'était son 16e GT. De son côté, Imanol Erviti (Movistar) a été testé positif au Covid et doit quitter ses partenaires. L'Espagnol participait à son 13e Tour de France.

12:30 - Le profil du jour Etape-reine des Pyrénées, les coureurs ont rendez-vous ce jeudi 21 juillet avec la 18e étape du Tour de France 2022 entre Lourdes et Hautacam. Au programme : deux cols hors catégorie (Col d'Aubisque et Hautacam) le Col de Spandelles (première catégorie) et le sprint intermédiaire de Laruns 58,5 kilomètres après le départ où les sprinteurs pourront aller chercher de nouveaux points. L'heure de la dernière étape de montagne a sonné ! Qui va s'imposer à Hautacam d'après vous ?



