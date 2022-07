DIRECT. Tour de France 2022 : le contre-la-montre de Rocamadour en direct et le classement

Coéquipier du maillot jaune Jonas Vingegaard et précieux par son travail de protection notamment sur les parties roulantes, Nathan Van Hooydonck ne terminera pas le Tour de France 2022. Le Néerlandais a été contraint de quitter la course en raison d'un drame familial comme l'a annoncé la formation Jumbo-Visma. Il était 107ème au classement général à 4h07'06'' de son coéquipier danois.

Unfortunately, @NVHooydonck will not start today due to family circumstances.



