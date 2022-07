"DIRECT. Tour de France 2022 : Pogacar perd Bennett, positif au Covid, l'étape du jour en direct"

TOUR DE FRANCE. Dixième étape du Tour de France ce mardi 12 juillet entre Morzine et Megève. Une étape dans les Alpes qui devrait convenir à une longue échappée. La course en live.

13:53 - Attaque de Philippe Gilbert Le Belge est le premier attaquant du jour dans cette 10e étape. Assez délicat comme première attaque puisque nous sommes actuellement en descente.

13:48 - C'est parti pour la 10e étape ! Christian Prudhomme vient d'officiellement lancer la 10e étape du Tour de France 2022 depuis Morzine. Le début d'étape va être très rapide avec plusieurs coureurs qui visent l'échappée.

13:39 - Majka également positif au Covid ? Selon une journaliste d'Eurosport, le Polonais Rafal Majka, coéquipier du leader de ce Tour de France 2022 Tadej Pogacar, a été également testé positif au Covid. Mais selon cette dernière, le Polonais aurait une charge virale très faible et peut donc prendre le départ de l'étape.

13:37 - Andy Schleck croit en Thomas Pour Cyclisme Actu, le Luxembourgeois Andy Schleck a donné son podium pour le Tour de France 2022. "On a un coureur comme Geraint Thomas que je n'ai jamais vu aussi fort, même en 2018, lors de sa victoire, il était moins fort qu'aujourd'hui. S'il continue comme ça, il peut être sur le podium du Tour mais est-ce vraiment son objectif ? Est-ce qu'il vise autre chose ? J'espère qu'il va tenter une attaque lointaine pour tenter de créer une histoire." Enfin, le Luxembourgeois s'est prêté au jeu des pronostics : "Pogacar, Vingegaard, Thomas... c'est mon podium à Paris mais j'espère me tromper !"

13:35 - Simon Geschke va défendre son maillot à pois Le maillot de meilleur grimpeur du Tour de France 2022 Simon Geschke sera probablement à l'attaque pour défendre sa tunique, notamment face à Bob Jungels, deuxième à un point.

13:22 - La colère de Mohoric Alors que son équipe a été perquisitionnée au début de ce Tour de France, le Slovène a fait part de son amertume. "Ils devraient peut-être venir nous voir dans les camps d'entraînement, voir à quel point nous travaillons dur. Recommencer un jour avant la plus grande course de l'année après avoir été tranquille pendant si longtemps, je ne sais pas, ça fait un peu bizarre".

13:15 - Pogacar perd un deuxième coéquipier Deuxième cas de Covid pour la formation UAE Emirates. Après Vegard Stake Laengen, l'équipe indique que George Bennett a été testé positif au Covid-19 ce lundi 12 juillet. Coup dur pour Tadej Pogacar qui perd l'un de ses principaux coéquipiers. Sadly our rider @georgenbennett tested positive for Covid-19 and will not continue today in the #TDF2022.



On Monday he was tested as per internal protocols of the team and returned a positive result. This was confirmed by a PCR test. pic.twitter.com/HCWDwWfgmD — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 12, 2022

13:07 - Le départ fictif prévu à 13h30 Le départ fictif de cette 10e étape du Tour de France est prévu à 13h30 depuis Morzine. Une petite balade avant le départ réel qui devrait être particulièrement vif puisque l'échappée à de grandes chances d'aller au bout.

12:55 - Gaudu à hâte d'en découdre Bien positionné au général de ce Tour de France 2022, le leader de la Groupama FDJ a hâte de se frotter à la haute montagne, notamment ce mercredi et jeudi. "On nous aurait dit cinquième du général à une trentaine de secondes du podium, on aurait signé tout de suite. Mes sensations étaient plutôt bonnes en montagne. Je n'étais pas au contact de Pogacar et de Vingegaard mais au contact des autres, ça donne envie. J'ai hâte d'être dans les Alpes, c'est mon massif préféré même s'il ne m'a pas tout le temps souri."

12:40 - Van Aert confiant pour le maillot vert "Maintenant, je dois juste suivre et terminer la course. Les étapes pour sprinters attribuent beaucoup de points, 50 en l’occurrence. Mais si je suis bien placé, je ne devrais pas perdre trop de terrain. Par contre si je suis malchanceux ou si je ne peux pas sprinter, je peux vite perdre 50 points. On ne peut pas donc dire que je peux me la couler douce dorénavant" a expliqué Wout van Aert, maillot vert de ce Tour de France 2022.

12:25 - Mas : "Je me rapproche du podium" "Petit à petit je me rapproche du podium et en dehors de cet objectif, pourquoi ne pas rêver plus grand ? Il y a encore beaucoup d'étapes à courir. On verra ce qui se passera pour la suite du Tour" a expliqué le leader de l'équipe Movistar sur ce Tour de France 2022.

12:10 - Van Aert combatif de la 2e semaine Wout van Aert, maillot vert de ce Tour de France 2022, a été élu combatif de la 2e semaine du Tour et rejoint, pour le moment, Magnus Cort Nielsen, dans la liste des supers combatifs de ce Tour de France.

11:55 - La montée finale vers Megève La Montée de l’altiport,19,2km à 4,1%, arrivée de la 10e étape du Tour de France, est en deux parties. L’ascension débutera à Le Fayet pour deux premiers kilomètre autour des 5 % avant d’attaquer une première portion difficile sur 3 kilomètres à plus de 6 %. Par la suite, la route deviendra moins dure sur 9 kilomètres avec des parties roulantes voire même plate. Après le rond-point du Palais des Sports, les rampes deviendront plus fortes sur deux kilomètres avec des rampes à 6,8 %. Après deux kilomètres plus roulants, la route va à nouveau s’élever à 6,2 % pour atteindre le sommet de cette ascension. Mais, pour rejoindre la ligne d’arrivée, il va falloir utiliser des routes à 4 % pendant près d’un kilomètre et demi avant une dernière rampe à plus de 7 % pour rejoindre la ligne d’arrivée et enfin lever les bras pour le vainqueur.

11:40 - Le profil de la 10e étape Voici le profil de la 10e étape du Tour de France. S'il s'agit de la deuxième arrivée en altitude après la Super Planche des Belles Filles, la montée finale vers Megève ne devrait pas provoquer une grosse bataille entre les favoris.

11:25 - Bardet veux "peser" sur la course Sixième au classement général de ce Tour de France, le Français Romain Bardet espère "peser" sur la course comme il l'a expliqué auprès de L'Equipe. "Je ne suis pas au niveau de Pogacar ni peut-être de Vingegaard c'est clair. Mais bon, je sais comment c'est sur un Grand Tour, c'est long, on n'a pas attaqué les Alpes ni les Pyrénées. Ça fait du bien de se retrouver dans cette position-là (...) J'aime bien l'adrénaline du général, le fait d'être bien placé. Ça me permet de mieux me positionner dans le peloton, de garder tout le monde motivé dans l'équipe. On verra au fil du Tour comment je me situe dans la hiérarchie. De toute façon je venais là sans trop savoir où je posais les pieds. Je prends tout positivement. On fait au mieux, il y a zéro pression. Moi ce que je veux c'est me sentir bien et peser sur la course."

11:10 - Geraint Thomas veut arriver à Paris sans regrets Le Gallois, ancien vainqueur du Tour de France, vise un nouveau podium sur la Grande Boucle et espère arriver à Paris sans regrets. "Je suis arrivé sur cette course dans les meilleures conditions possibles, tout s'est mis en place à temps. Le podium ? Je serais fier de monter à nouveau dessus, surtout après ce qu'il s'est passé ces dernières années et pour prouver à certaines personnes de mon entourage que je peux encore le faire. Après, je veux quand même essayer de gagner à nouveau le Tour. Je veux arriver à Paris sans regrets, et avec ce sentiment d'avoir tout fait avec l'équipe pour gagner ce Grand Tour."

11:00 - Le profil de l'étape du Tour analysé par Victor Lafay "Pas de gros pourcentages (on ne passera pas les 5%) alors qu'il y aurait eu moyen d'en mettre. La principale difficulté de cette étape: sa brièveté. 148km, c'est la promesse de trois heures quarante-cinq de vélo à un rythme soutenu; on dépassera les 40km/h de moyenne. Ce sera compliqué d'offrir dix minutes aux hommes de tête. C'est assez ouvert pour la victoire d'étape, on est presque sur un parcours de baroudeur. Cette étape pourrait limite me convenir ! Sinon, je vois bien un Aurélien Paret-Peintre. Un Benoît Cosnefroy bien en forme et affûté est aussi capable de passer la montée finale sur l'altiport" a expliqué le local de la 10e étape du Tour de France.

10:51 - Pogacar : "Je ne suis pas un cannibale" "Il vaut toujours mieux avoir une longueur d'avance qu'une longueur de retard. Nous sommes actuellement en pole position et nous pouvons contrôler les choses, ce qui est plus facile pour moi et pour l'équipe. Dimanche, à un moment de l'étape, nous aurions pu choisir de donner le maillot si nous le voulions, mais mes coéquipiers aiment le maillot jaune autant que moi. Selon moi, c'est bien d'avoir déjà le maillot jaune et j'espère le garder jusqu'au bout" a expliqué le leader du Tour de France.

10:45 - La déception de Ben O'Connor "C'était trop, c'est comme avoir un couteau dans le fessier", a expliqué Ben O'Connor, contraint à l'abandon avant la 10e étape du Tour de France. "Ce sport est brutal. Il te prend dans ses bras, te jette au sol et il te laissera là. Ça peut être frustrant, mais je ne peux pas y faire grand chose. Tout ce que je peux faire, c'est de me ressaisir. Je dois me reprendre et penser au futur [...] J'espère que les gars auront plus de chance, j'espère emporter toute cette malchance avec moi pour l'emmener très loin des gars. Ils méritent plus de succès comme hier (dimanche)",

10:38 - Luke Durbridge positif au Covid Le coureur de la BikeExchange Luke Durbridge a été testé positif au Covid ce mardi matin et ne prendra pas le départ de la 10e étape du Tour de France 2022. L'Australien n'a que "de très légers symptômes", selon son équipe, mais se retire quand même de la Grande Boucle.