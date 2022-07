Tour de France : résumé et classement de la 14e étape, Matthews réalise un numéro à Mende

TOUR DE FRANCE. Ce samedi 16 juillet, Michael Matthews a été le plus fort pour régler l'échappée. Bettiol et Pinot complètent le podium. Tadej Pogacar a attaqué sans succès le maillot jaune Jonas Vingegaard. Le résumé de la 14e étape du Tour de France.



19:15 - Caleb Ewan a sauvé sa place sur le Tour de France Lâché au début de la 14e étape au sortir de Saint-Étienne, le sprinteur australien, soutenu par trois équipiers, a fini l'étape 40 minutes après Michael Matthews ! Les délais étaient de plus de 48 minutes, l'élément de Lotto-Soudal pourra repartir, ce dimanche 17 juillet, à Rodez.

19:00 - Maxime Bouet réagit au forfait de Warren Barguil Auprès de France 2, Maxime Bouet a commenté l'abandon de Warren Barguil, testé positif à la Covid-19: "C'est mon copain... On faisait chambre ensemble. on est tombés ensemble à l'Alpe d'Huez. Il a eu des frissons après un repas, au moment de se coucher. Je suis parti dans une autre chambre. Tout le monde est négatif. Je me teste tous les matins. Pour l'instant, je suis négatif et je touche du bois."

18:40 - Tadej Pogacar, maillot blanc du Tour de France : "J'ai essayé de mettre la pression d'entrée" Au micro de France 2, le leader d'UAE a livré son sentiment au terme de la 14e étape du Tour de France : "J'ai essayé de décrocher Vingegaard. Je vais continuer à l'attaquer jusqu'à la fin pour récupérer le maillot jaune. Aujourd'hui, le scénario aurait été parfait si j'avais eu un peu d'aide d'autres équipes. J'ai bondi dans une échappée. J'ai essayé de mettre la pression d'entrée. J'espère pouvoir décrocher Vingegaard avant la fin. J'attends les Pyrénées !"

18:20 - Jonas Vingegaard, maillot jaune du Tour de France : "Je suis ravi de garder ma tunique" Au micro de France 2, le Danois s'est confié au terme de la 14e étape du Tour de France : "Je me sens de plus en plus soutenu par mes concitoyens. Il y a beaucoup de Danois au bord de la route. Je suis ravi de ça ! Je me suis accroché à Pogacar. En début d'étape, j'ai été contraint de raccrocher à lui, car j'étais un peu seul. Je suis ravi de garder ma tunique."

18:00 - Michael Matthews : "Je devais me débarrasser des purs grimpeurs" Au micro de France 2, l'Australien était fou de joie après sa victoire sur la 14e étape du Tour de France : "Ça a monté de façon raide ! J'ai constamment attaqué, je pense que ça a été un sacré spectacle pour la télévision. Aujourd'hui, c'était la bataille à la pédale ! Il n'y a pas trop de possibilité pour les coureurs comme moi. Mon directeur sportif m'a demandé d'attaquer en premier (rires). Je devais me débarrasser des purs grimpeurs. J'ai pensé à ma fille et mon épouse."

17:40 - David Gaudu : "J'ai tout donné" David Gaudu au micro de France 2 a analysé cette 14e étape du Tour de France : "Je suis satisfait. Devant moi, il y a les deux plus forts du Tour de France. Cette montée me correspond. J'étais revanchard des Alpes, car j'avais l'impression de ne pas avoir tout donné. J'ai tout donné. Ça me donne confiance ! J'ai rarement eu de telles jambes sur deux semaines. Je n'ai pas eu de journée sans ! J'espère que ça n'arrivera pas. On va essayer d'avoir des étapes avec Pinot. L'équipe reste présente derrière. Je remercie mes mecs et l'équipe."

17:33 - Thibaut Pinot réagit après sa 3e place à Mende sur le Tour de France Au micro de France 2, le grimpeur de la Groupama FDJ a livré son sentiment : "Je suis très déçu. C’était vraiment compliqué. J’étais dans l’échappée la plus constante depuis le début du Tour. Kung a bien limité l’écart. Ils m’ont cramé à 50 kilomètres de l’arrivée. Je n’ai pas mes grandes jambes. C’est positif. On verra dans les Pyrénées. Au pied de Mende, j’étais mal. J’ai fait avec ce que j’ai pu. J’ai géré mon effort. Je ne pensais pas faire ce que j’ai fait. Je suis meilleur sur un effort plus long. Je manque un peu de réussite, et de jambes ! Pour gagner sur le Tour de France, il faut avoir un peu tout. Aujourd’hui, c’était tactique, et je n’ai pas grand-chose à regretter."

@blingmatthews beat @AlbertoBettiol on the final climb to claim the stage win!



Here's the final KM!



@blingmatthews se joue d'@AlbertoBettiol après un magnifique duel sur les pentes de la Montée Jalabert !

Revivez le dernier KM !



Revivez le dernier KM !#TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/Wf9tgymPqY — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2022

17:21 - Le résumé de la 14e étape du Tour de France Entre Saint-Étienne et Mende, ce samedi 16 juillet, il y a une bataille à plusieurs niveaux. Michael Matthews, le jour de gloire : cinq ans après sa dernière victoire sur le Tour de France, l'Australien a réglé une échappée ! Il s'est débarrassé de Bettiol dans la Montée Jalabert pour lever les bras en solitaire à Mende ! Parti avec un train de retard, Pinot complète le podium.

Vingegaard, de la crainte au sourire : en début d'étape, le maillot jaune a été isolé par Tadej Pogacar. Après avoir remis de l'ordre dans le peloton, il a patienté tranquillement dans la montée finale à Mende. Le Slovène a attaqué sans succès... Le Danois passe, au final, une journée parfaite.

17:19 - Pas de changement dans le Top 5 au classement général du Tour de France Vingegaard et Pogacar ont montré qu'ils étaient les plus forts. Derrière, tout le monde est parvenu à maintenir la casse hormis Pidcock ! Échappé, Louis Meintjes fait son entrée dans le Top 10.

17:18 - Bardet va préserver sa place au général Le Français a souffert, mais il est en train de revenir sur Yates, qui a été décroché par rapport à Thomas !

17:16 - Vingegaard et Pogacar sont dans la descente Le maillot jaune a tenu son rang face au maillot blanc. Il n'y aura pas d'écart... La bataille a été belle !

17:15 - Gaudu dépasse Thomas ! Le leader de la Groupama FDJ finit très fort cette montée Jalabert ! Il a déposé Bardet et Quintana !

17:15 - Vingegaard et Pogacar sont proches de l'arrivée Il reste 2 kilomètres avant l'arrivée à Mende ! Pogacar ne parvient pas à lâcher Vingegaard !

17:14 - Thomas perd du temps sur le duo de devant Le 3e du classement général rend déjà une trentaine de secondes à Pogacar et Vingegaard.

17:12 - Pogacar augmente le tempo sur cette fin de la 14e étape du Tour de France Vingegaard parvient à rester dans la roue du maillot blanc !

17:12 - Thomas et Yates s'accrochent Les Ineos Grenadiers lissent leur effort ! La pente est difficile à supporter !

17:11 - Pogacar attaque Vingegaard Le Danois est très facile ! Il parvient à suivre le maillot blanc !

17:11 - Bardet et Gaudu sont lâchés Les Français n'ont pas été en capacité de suivre le mouvement... Thomas s'accroche à Vingegaard et Pogacar !

17:10 - Place à la bataille pour le général dans cette 14e étape du Tour de France Pogacar est décidé à attaquer ! Rafał Majka travaille pour son leader ! On va se régaler, la course n'est pas finie !

17:10 - Vingegaard est isolé ! Pogacar peut compter sur deux équipiers ! On attend le démarrage du maillot blanc !

17:07 - Pinot complète le podium de la 14e étape du Tour de France Une nouvelle étape rageante pour le Français, qui a manqué un peu d'énergie dans le final...

17:06 - Matthews s'impose à Mende L'Australien se met les mains sur sa tête ! Il est parti à 60 kilomètres de l'arrivée ! Bettiol termine à la deuxième place à 15 secondes...