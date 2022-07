DIRECT. Tour de France 2022 : Pogacar s'impose à Peyragudes devant Vingegaard, résumé et classement

17:35 - Pogacar : "Je voulais la victoire"

"Nous ne sommes que 4 et l'équipe a été énorme, on a pris la victoire d'étape, on peut être très fiers, on ne peut pas faire beaucoup mieux. On verra demain mais je suis très heureux de cette victoire, je la voulais" a expliqué Tadej Pogacar après la 17e étape du Tour de France.