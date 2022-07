DIRECT. Tour de France 2022 : positif au Covid, Barguil abandonne, l'étape du jour en direct

12:00 - Le profil de la 13e étape

Après quatre journées renversantes de haute montagne et caniculaires dans les Alpes, le Tour de France revient sur un terrain plus plat et met le cap sur Saint-Etienne. Ce vendredi 15 juillet, lors de la 13ème étape, le peloton partira de Bourg-d'Oisans avant de parcourir 192,6 km jusqu'à Saint-Etienne. Trois difficultés répertoriées sont au programme, deux de 3ème catégorie et une de 2ème catégorie (le col de Parménie, 5,1 km à 6,6 %). Un parcours cabossé idéal pour des baroudeurs ou des sprinteurs si l'échappée ne va pas au bout de l'étape.Départ prévu aux alentours de 13h20.