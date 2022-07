DIRECT. Tour de France 2022 : résumé de la 19e étape et classement, Laporte s'impose au sprint !

TOUR DE FRANCE. La 19e étape du Tour de France a été très longue jusqu'à Cahors avec au final une victoire incroyable ce vendredi 22 juillet de Christophe Laporte. Le classement.

18:55 - Tadej Pogacar reprend 5 secondes au classement général Tadej Pogacar a passé ligne d'arrivée en cinquième position. En outre, le Slovène a repris cinq secondes au maillot jaune, Jonas Vingegaard. Insuffisant certainement pour inverser la tendance lors du contre-la-montre de ce samedi 23 juillet 2022.

18:40 - Cette étape de transition a été particulièrement rapide Pour une étape de transition, avant le chrono de ce samedi, l'allure a été particulièrement rapide. En effet, les coureurs ont avalé les 188,3 kilomètres du jour à une vitesse de 48,620 km/h.

18:25 - Alexis Gougeard croyait à la victoire dans les derniers kilomètres "Il m’en a manqué un peu. Cette fois-ci, j’y croyais vraiment. On m’annonçait 15 secondes dans les derniers kilomètres. Je n’étais pas au mieux avec les gars [ses compagnons d’échappée Jasper Stuyven et Fred Wright], mais j’y croyais. Puis, j’ai vu Laporte et je me suis dit ’bon bah là, ça va être compliqué’...", a réagi Alexis Gougeard, l'un des coureurs échappés et repris à un kilomètre de l'arrivée...

18:10 - Vingegaard toujours maillot jaune Sans surprise bien évidemment, Jonas Vingegaard est toujours le leader au général de ce Tour de France 2022 devant Tadej Pogacar à 48h de l'arrivée à Paris.

17:57 - Le top 10 de la 19e étape du Tour de France Voici le top 10 de cette 19e étape du Tour de France avec trois Français dans le classement, Christophe Laporte 1er, Florian Sénéchal 4e, Hugo Hofstetter 8e. Le top 10 de cette 19e étape avec Florian Sénéchal et Hugo Hofstetter également dans le top 10 pour les Français. Tadej Pogacar prend lui la 5e place. #TDF2022 pic.twitter.com/8K6AJrJJrq — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 22, 2022

17:44 - Laporte : "Van Aert m'a dit 'c'est pour toi aujourd'hui'" "C'est dur de s'en rendre compte. L'équipe m'a fait confiance aujourd'hui. Van Aert m'a dit 'c'est pour toi aujourd'hui'. La dernière fois qu'il m'a dit ça, c'était à Paris-Nice. Donc voilà, ça me porte chance. On voulait sécuriser Vingegaard jusqu'à 3km", a expliqué Christophe Laporte, très ému à l'arrivée de cette 19e étape du Tour de France.

17:30 - La vidéo de la victoire Revivez le dernier kilomètre de cette 19e étape du Tour de France avec la splendide victoire de Christophe Laporte. ???????????????????????????????? ! Elle est là, la première victoire française sur ce #TDF2022 : Christophe Laporte ???????? s'impose au sprint et remporte la 19e étape ! #LesRP pic.twitter.com/aCOkNlojn2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 22, 2022

17:15 - Première victoire française sur le Tour de France 2022 Enfin une victoire française sur le Tour de France 2022 ! Il a fallu attendre la 19e étape, mais Christophe Laporte permet aux Français de ne pas repartir bredouille de cette 109e édition.

17:12 - Florian Sénéchal 4e Le champion de France sur route Florian Sénéchal a fait le sprint massif à la place de Jakobsen et a terminé à la 4e place dans cette 19e étape.

17:10 - Première victoire sur un grand Tour Christophe Laporte remporte la toute première victoire de sa carrière sur le Tour de France et surtout sur un grand Tour.

17:06 - VICTOIRE DE LAPORTE ! Quelle victoire magnifique de Christophe Laporte qui est parti à la flamme rouge pour s'imposer en solitaire et tromper le peloton !

17:04 - Laporte bien placé A la flamme rouge, Christophe Laporte est très bien placé et peut viser la victoire d'étape !

17:03 - Plus que 3 kilomètres L'écart entre le trio et le peloton est toujours de 10 secondes ! Il ne reste plus que 3 kilomètres, ça sent peut être bon pour l'échappée.

17:00 - Toujours 10 secondes d'avance Le trio ne possède plus que 10 secondes d'avance, mais résiste très bien sur le peloton qui jette ses dernières forces pour la poursuite.

16:58 - Van Aert roule à l'avant Moment de flottement pour le peloton puisque les coéquipiers des sprinteurs ne peuvent plus rouler à l'avant et c'est l'équipe Jumbo qui roule.

16:55 - Plus que 10 kilomètres ! Vont-ils le faire ? Le trio est à l'arche des 10 kilomètres avant l'arrivée de cette 19e étape du Tour de France 2022.

16:47 - Ca roule très fort ! Le rythme du peloton est très élevé à l'avant du peloton avec déjà des Philipsen, van Aert à l'avant de la course. Il ne reste plus que 25 secondes entre le trio et le peloton.

16:42 - TotalEnergies à l'avant La formation de Peter Sagan est à l'avant du peloton et tente de reprendre les fuyards alors que nous nous approchons de Cahors.

16:36 - Un trio à l'avant Gougeard a été rejoint par Wright et Stuyven et le trio compte pour le moment une grosse trentaine de secondes d'avance sur l'avant garde du peloton.

16:31 - Pogacar accélère A moins de 35 kilomètres de l'arrivée, le peloton accélère et Tadej Pogacar s'y mèle.

16:29 - Quinn Simmons repris C'est fini pour Quinn Simmons. L'Américain a été repris par le peloton qui se dirige vers un sprint final dans la 19e étape du Tour de France 2022.

16:27 - Quinn Simmons toujours à l'avant Quinn Simmons a passé le sommet de la côte de Saint-Daunès en tête à 35 kilomètres de l'arrivée de la 19e étape du Tour de France 2022.

16:25 - Geschke et Ganna lâchés A 40 secondes du peloton, un groupe de huit coureurs dont Pierre Roland, Benjamin Thomas, Simon Geschke et Filippo Ganna a été distancé.

16:23 - Le peloton s'est reformé Alors que Quinn Simmons a 20 secondes d'avance sur le peloton, le deuxième groupe est revenu sur la première partie du peloton avec Tadej Pogacar.