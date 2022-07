DIRECT. Tour de France 2022 : résumé et classement, la 16e étape pour Houle, Vingegaard imperturbable

TOUR DE FRANCE. Pas de changement au classement général après la 16e étape du Tour de France remportée par le Canadien Hugo Houle. Offensif dans le Port de Lers, Tadej Pogacar n'a pas réussi à distancer Jonas Vingegaard. Le classement.

18:30 - Gaudu 5e du général Après sa petite défaillance, Romain Bardet laisse la place de meilleur français du Tour de France à David Gaudu qui a une nouvelle fois bien construit sa montée dans le Mur de Péguère. Au général, le leader de la Groupama FDJ est à la 5e place. 18:12 - La vidéo de la victoire de Houle Revivez la victoire du Canadien Hugo Houle lors de la 16e étape du Tour de France ici à Foix. ???? Hugo Houle lève les bras à Foix ! Auteur d'une attaque tranchante à près de 40 kilomètres de l'arrivée, le Canadien remporte, en larmes, la 16e étape du Tour de France, une victoire qu'il dédie à son frère tragiquement disparu en décembre 2012 #LesRP #TDF2022 pic.twitter.com/P7R3MCPGU4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 19, 2022 17:54 - Romain Bardet grand perdant Le Français Romain Bardet, 4e du général avant cette 16e étape du Tour de France, est le grand perdant de la journée. Distancé dans un premier temps dans le Port de Lers, il perd gros dans le Mur de Péguère et franchit la ligne d'arrivée à 3'30 du maillot jaune. 17:34 - Le top 20 de la 16e étape La 16e étape du Tour de France 2022 a été remportée par Hugo Houle devant le Français Valentin Madouas et Michael Woods. Voici le top 20 de l'étape disputée ce mardi 19 juillet entre Carcassonne et Foix. Le top 20 de cette première étape pyrénéenne. Aleksandr Vlasov a repris un peu plus de quatre minutes au groupe maillot jaune. #TDF2022 pic.twitter.com/4rZMg9Aiof — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 19, 2022 17:30 - Houle : "Le bon endroit pour gagner ma première course !" Vainqueur de la 16e étape du Tour de France 2022, Hugo Houle est le deuxième Canadien de l'histoire à remporter une étape sur la Grande Boucle. Après la course, le coureur de la formation Israël - Premier Tech est revenu sur son attaque tranchante à près de 40 kilomètres de l'arrivée à Foix : "Je pense que c'est le bon endroit pour gagner ma première course ! Quand j'ai attaqué, c'était pour préparer le terrain pour Michael Woods. Quand j'ai vu qu'ils m'avaient laissé partir, Mike avait fait le trou, je me suis dit qu'il fallait y aller à fond." 17:14 - Le groupe maillot jaune passe la ligne d'arrivée Avec 5'54'' de retard sur Hugo Houle, Wout van Aert a passé la ligne d'arrivée du groupe maillot jaune devant Tadej Pogacar et le maillot jaune Jonas Vingegaard. 17:10 - Deuxième victoire canadienne de l'histoire En remportant la 16e étape du Tour de France 2022, Hugo Houle est devenu le deuxième Canadien de l'histoire à remporter une étape sur le Tour de France après Steve Bauer (1e étape en 1988). 17:07 - Hugo Houle remporte la 16e étape du Tour de France Hugo Houle a remporté la 16e étape du Tour de France 2022 à Foix. Le Canadien s'est imposé en solitaire après une attaque avant le Mur de Péguère. Le coureur de la formation Israël - Premier Tech a devancé le Français Valentin Madouas (Groupama - FDJ) et Michael Woods (Israël - Premier Tech). 17:04 - La Flamme Rouge ! Un kilomètre à parcourir pour Hugo Houle ! 17:02 - Trois minutes de retard pour Bardet Distancé dans le Mur de Péguère, Romain Bardet accuse trois minutes de retard sur le groupe maillot jaune dans la descente vers Foix et l'arrivée de la 16e étape du Tour de France 2022. 16:58 - Cinq kilomètres avant l'arrivée de la 16e étape 57 secondes d'avance pour Hugo Houle sur le groupe Jorgenson (Jorgenson et Woods) à moins de 5 kilomètres de l'arrivée de la 16e étape du Tour de France 2022 à Foix. Le Canadien se dirige vers la victoire ce mardi 19 juillet. 16:56 - Jorgenson bientôt de retour sur Woods Alors qu'il a chuté dans la descente vers Foix, Matteo Jorgenson a déjà fait son retard sur Michael Woods. Le coureur de la formation Movistar a environ 20 secondes de retard sur le Canadien de l'équipe Israël - Premier Tech. 16:54 - Gaudu recolle au groupe maillot jaune Distancé dans le Mur de Péguère, David Gaudu a tout tenté dans la descente pour revenir sur le groupe maillot jaune. Le coureur de la formation Groupama-FDJ est de retour sur Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar entre autres. 16:51 - Chute de Jorgenson Dans un virage sur la gauche, Matteo Jorgenson est parti à la faute en tombant. Deux leaders de la formation Israël - Premier Tech sont en tête de la 16e étape du Tour de France 2022 : Hugo Houle et Michael Woods qui se trouve à 33 secondes de son coéquipier et compatriote canadien. 16:50 - Houle à 15 kilomètres de l'arrivée de la 16e étape En tête de la 16e étape du Tour de France 2022 depuis plusieurs kilomètres avant l'ascension du Mur de Péguère, Hugo Houle est à 15 kilomètres de l'arrivée à Foix. Le Canadien a 27 secondes d'avance sur les poursuivants (Jorgenson et Woods). 16:44 - Vingegaard et Pogacar dans la descente vers Foix Le groupe maillot jaune (Kuss, Vingegaard, Pogacar et Quintana) vient de passer le sommet du Mur de Péguère. Geraint Thomas a onze secondes de retard sur les quatre hommes. 16:41 - Houle en tête du Mur de Péguère Hugo Houle a fait le plus dur en passant le sommet du Mur de Péguère en tête. Le Canadien entame sa descente vers Foix et l'arrivée de la 16e étape du Tour de France 2022. Le coureur de la formation Israël - Premier Tech a environ 30 secondes d'avance sur le duo Jorgenson - Woods. 16:40 - Vingegaard et Pogacar s'échappent Après le problème de Rafal Majka, Sepp Kuss a pris le relais. Le coureur de la formation Jumbo-Visma a fait éclater le reste du groupe maillot jaune. Seul Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et et Nairo Quintana ont suivi. 16:38 - Problème mécanique pour Majka Alors qu'il emmenait Tadej Pogacar dans sa roue, Rafal Majka a eu un problème mécanique. Le Polonais s'est arrêté pour changer de vélo et le Slovène n'a plus de partenaire dans le Mur de Péguère. 16:36 - Gaudu, Yates et Thomas de retour Le trio Geraint Thomas, Adam Yates et David Gaudu viennent de revenir sur le groupe maillot jaune. Romain Bardet se trouve à 50 secondes de Jonas Vingegaard. 16:34 - Michael Storer lâché Si Hugo Houle est toujours en tête de la 16e étape du Tour de France 2022, Michael Storer a été lâché par le duo Jorgenson - Woods qui se trouve à 32 secondes du Canadien. 16:31 - Bardet et Gaudu distancés Alors que Rafal Majka a pris le relais pour emmener Tadej Pogacar, la formation UAE Emirates a distancé Romain Bardet et David Gaudu. 16:29 - 45 secondes d'avance pour Houle 2 kilomètres avant le sommet du Mur de Péguère, Hugo Houle a 45 secondes d'avance sur le groupe M.Jorgenson, M.Storer et M.Woods. 16:25 - Gallopin repris Intercalé entre Hugo Houle et un groupe de cinq coureurs, Tony Gallopin a été repris par V. Madouas (Groupama-FDJ), D. Caruso (Bahrain Victorious), M. Jorgenson (Movistar), M. Storer (Groupama-FDJ) et M. Woods (Israel - Premier Tech). 16:21 - Soler encore dans le Port de Lers Lâché par le peloton après le sprint intermédiaire de Lavelanet, Marco Soler compte près de 40 minutes de retard sur l'homme de tête Hugo Houle. Le coureur de la formation UAE Emirates se trouve toujours dans l'ascension du Port de Lers. LIRE PLUS

En savoir plus

Jusqu'à la 21e et toute dernière étape du Tour de France prévue sur les Champs Elysées à Paris, retrouvez l'ensemble du classement général de la Grande Boucle après chaque étape, avec les coureurs et tous les écarts :

Quel est le classement de l'étape du jour du Tour de France ?

Jusqu'à la dernière étape du Tour de France prévue le 24 juillet sur les Champs Elysées à Paris, découvrez chaque soir le classement de la dernière journée, avec le vainqueur et l'intégralité des écarts sur la ligne d'arrivée.

Le Tour de France se déroule traditionnellement dans les trois premières semaines du mois de juillet. Seule l'édition 2020 a dérogé à la règle, l'épidémie de coronavirus ayant obligé les organisateurs à décaler la course en septembre. Pour l'édition 2022, départ à l'étranger oblige, le départ n'a pas eu lieu un samedi mais un vendredi, le 1er juillet 2022. L'arrivée sera jugée le dimanche 24 juillet 2022. C'est à cette date que le peloton arrivera comme à l'accoutumée sur les Champs-Elysées.

Quelle est la carte du parcours du Tour de France 2022 ?

Dévoilé en octobre dernier par le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, le tracé de cette 109e édition est particulièrement exigeant avec quelques occasions seulement pour les sprinteurs de briller durant les 21 étapes prévues. En revanche, les baroudeurs, puncheurs et grimpeurs sont à la fête avec plusieurs belles étapes pour s'illustrer comme une étape de pavés, la Planche des Belles Filles et une arrivée à l'Alpe d'Huez. Les Pyrénées sont également à la fête avant que ce Tour de France 2022 ne se termine avec un contre la montre à Rocamadour. Voici la carte avec le tracé exact de cette 109e édition du Tour de France cycliste, qui, pour cette édition, met de côté la totalité de l'Ouest du Pays, mais également le Sud-Est. En revanche, l'Est, le Centre et le Sud Ouest sont présents pour cette édition 2022 du Tour de France.

Quelles sont les étapes du Tour de 2022 ?

Voici la liste des étapes de ce Tour de France 2022 de cyclisme, qui relie Copenhague à Paris. Le peloton a été invité cette année à parcourir le Danemark pour les trois premières étapes, avant un transfert dans le nord de la France (Dunkerque, Calais, Lille), avec quelques dizaines de kilomètres de pavés. Après un détour par la Belgique, la première grosse difficulté a été programmée avec La Super Planche des Belles Filles, suivie d'une série d'étapes de montagne débordant sur la Suisse, avec notamment une arrivée à l'Alpe d'Huez le 14 juillet. Le parcours du Tour a été tracé ensuite vers l'Isère, la Loire et Saint-Etienne, puis vers l'ouest, avec une étape à Carcassonne avant de pénétrer dans les Pyrénées pour la bataille finale. Un dernier crochet par Rocamadour précède la dernière étape entre la Défense et les Champs-Elysées :