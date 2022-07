DIRECT. Tour de France 2022 : une bataille Pogacar - Vingegaard annoncée, l'étape du jour en direct

12:50 - Bardet dans le dur

"C'était un calvaire et je tire un grand coup de chapeau à mes équipiers qui ont été là au début et à la fin, explique Romain Bardet qui occupe désormais la 9e place du classement général du Tour de France. "Sans eux je pense que je ne finissais pas l'étape. Je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur. Je ne me sentais vraiment pas bien, j'ai eu des frissons, mes tempes qui tapaient. C'était un jour terrible et je ne l’ai pas vu venir. J’espère rebondir, l’envie sera là. Ce n’était même pas les jambes. Simplement, j’étais complètement perdu. Je n'avais rien. Ma tête tapait et j'étais vraiment à côté de la plaque."